ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΕξαρθρώθηκε κύκλωμα για ξέπλυμα εκατομμυρίων μέσω κρυπτονομισμάτων - Συλλήψεις και σε Κύπρο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα για ξέπλυμα εκατομμυρίων μέσω κρυπτονομισμάτων - Συλλήψεις και σε Κύπρο

 04.11.2025 - 21:30
Στην εξάρθρωση κυκλώματος που δρούσε για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω κρυπτονομισμάτων, προχώρησαν οι ευρωπαϊκές Αρχές, έπειτα από επιχείρηση στην οποία συμμετείχε και η Κύπρος, όπου συνελήφθη αριθμός προσώπων, χωρίς να προσδιορίζεται πόσοι εξ' αυτών εντοπίστηκαν και φόρεσαν χειροπέδες σε κάθε χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust), εννέα άτομα που θεωρούνται ύποπτα για ξέπλυμα χρήματος συνελήφθησαν στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε τρεις χώρες. Οι ύποπτοι είχαν στήσει δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων από κρυπτονομίσματα, εξαπατώντας θύματα με συνολικές απώλειες άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως αναφέρει η Eurojust, οι ύποπτοι είχαν στήσει δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων από κρυπτονομίσματα, εξαπατώντας θύματα με συνολικές απώλειες άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Eurojust, ο κόμβος δικαστικής συνεργασίας της ΕΕ, εξασφάλισε τον συντονισμό των αρχών της Γαλλίας, του Βελγίου, της Κύπρου, της Γερμανίας και της Ισπανίας για την εξάρθρωση του δικτύου.

Τα μέλη του κυκλώματος δημιούργησαν δεκάδες ψεύτικες πλατφόρμες επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, που έμοιαζαν με νόμιμες ιστοσελίδες και υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις.

Εντόπιζαν και προσέγγιζαν τα θύματά τους με διάφορους τρόπους, μέσω διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεφωνικών προσφορών, ψεύτικων ειδήσεων και ψεύτικων μαρτυριών από «επώνυμους» ή επιτυχημένους επενδυτές.

Όταν τα θύματα μετέφεραν τα χρήματά τους στις πλατφόρμες, δεν μπορούσαν ποτέ να τα ανακτήσουν. Τα κρυπτονομίσματα που αποκόμιζαν οι δράστες νομιμοποιούνταν μέσω της τεχνολογίας blockchain.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τις εξής αρχές:

Γαλλία: Ανακριτής του Δικαστηρίου του Παρισιού (JUNALCO Εθνική Δικαιοδοσία κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος), Μονάδα Κυβερνοεγκλήματος της Εθνικής Χωροφυλακής

Βέλγιο: Εισαγγελία Λίμπουργκ, Ανακριτής Πρωτοδικείου Λίμπουργκ, Ομοσπονδιακή Δικαστική Αστυνομία Λίμπουργκ

Κύπρος: Γραφείο Γενικού Εισαγγελέα, ΜΟΚΑΣ, Αστυνομία Κύπρου

Γερμανία: Εισαγγελία Κολωνίας, Αστυνομία Κολωνίας

Ισπανία: Εισαγγελία Βαρκελώνης (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας), Ανακριτικό Δικαστήριο υπ’ αριθ. 5, Mossos d’Esquadra (Κεντρική Υπηρεσία Κυβερνοεγκλήματος), Policía Nacional (Κεντρική Μονάδα Κυβερνοεγκλήματος και Επαρχιακές Υπηρεσίες Δικαστικής Αστυνομίας Βαρκελώνης και Οβιέδ

