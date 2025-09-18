Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φεστιβάλ Σοκολάτας: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα - «Η στιγμή έφτασε»

 18.09.2025 - 18:01
Φεστιβάλ Σοκολάτας: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα - «Η στιγμή έφτασε»

ο Κοινοτικό Συμβούλιο Πλατρών ανακοίνωσε ολόκληρο το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Σοκολάτας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 5 Οκτωβρίου, από τις 11:00 – 18:00, στη κεντρική πλατεία του χωριού.

ο φεστιβάλ θα ξεκινήσει με περίπατο στη φύση και θα συνεχιστεί με πλούσιο πρόγραμμα που θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον όλων!

Δες το Πρόγραμμα πιο κάτω:
10:00 Περίπατημα σε μονοπάτια της φύσης (σημείο συνάντησης: κεντρική πλατεία & ξωκλήσι Αγ. Νικολάου).
11:00 Καλωσόρισμα από τον κοινοτάρχη και ομιλία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξη Βαφεάδη.
11:30 Τραγούδια από τα παιδιά του νηπιαγωγείου Πλατρών.
11:30–13:30 Παιδικό εργαστήρι σοκολάτας.
12:00–12:50 Χοροί από το συγκρότημα Το Διπλογέφυρο.
14:00–17:00 Παιδικό εργαστήρι ζωγραφικής και μωσαϊκού.
14:00–16:00 Face painting & Glitter tattoo.
15:00–17:00 Live link
17:00 Ζωντανή ελληνική μουσική από το μουσικό σχήμα Εξ Αδιαρέτου και ολοκλήρωση του φεστιβάλ.

Και καθ’ όλη τη διάρκεια θα υπάρχουν:

Chocolate photo booth
Φουσκωτά για τα παιδιά
Περίπτερα με σοκολατένιες λιχουδιές

Μια μοναδική εμπειρία που θα γλυκάνει τη μέρα σας και θα γεμίσει χαμόγελα όλη την οικογένεια!

 

