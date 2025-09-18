Αποχή από τα μαθήματα τη Δευτέρα αποφάσισαν οι μαθητές - Στο επίκεντρο τα κλιματιστικά, η στολή και οι κτηριακές εγκαταστάσεις

Η ΠΣΕΜ ανακοινώνει παγκύπρια αποχή τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, προειδοποιώντας για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωσ της ΠΣΕΜ

Λευκωσία,

18 Σεπτεμβρίου 2025

Προς: Υπουργό Παιδείας Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου

Κοιν: Διευθύνσεις Μέσης Γενικής & Τεχνικής Εκπαίδευσης

Σχολεία Μέσης Γενικής & Τεχνικής Εκπαίδευσης

Πρόεδρο και Δ.Σ. Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης

Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων

ΟΕΛΜΕΚ

ΟΛΤΕΚ

Θέμα: Οι μαθητές/τριες ασφυκτιούν. Πάρτε μέτρα τώρα!

Αξιότιμη κυρία υπουργέ,

Ο κόμπος έχει φτάσει στο κτένι με την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία που φοιτούμε. Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ακούμε ότι στα σχολεία δεν υπάρχουν προβλήματα, ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες προεργασίες για την ομαλή έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς.

Παρόλα αυτά, η κατάσταση που εμείς ζούμε καθημερινά δεν έχει καμία σχέση με τα όσα δημόσια λέγονται. Η δική μας πραγματικότητα είναι τουλάχιστον τραγική. Και εξηγούμε:

1. Σε ότι αφορά τα κλιματιστικά, από τον περασμένο Μάιο, σε δικές σας δημόσιες τοποθετήσεις αναφέρατε πώς «Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία τα οποία παρακολουθούμε καθημερινά, το στοίχημα έχει κερδηθεί και με το παραπάνω.» Για ποιο στοίχημα μιλάτε ακριβώς; Στην δική μας αντίληψη, το στοίχημα θα κερδηθεί όταν και εφόσον τα κλιματιστικά λειτουργήσουν στις αίθουσες, και δεν αποτελούν παρά διακοσμητικά στοιχεία πολλών χιλιάδων ευρώ.

Τέσσερεις μήνες μετά την δημόσια σας αυτή τοποθέτηση, τα κλιματιστικά όχι απλά δεν λειτουργούν, αλλά εκεί και όπου τοποθετήθηκαν κλιματιστικά, έχουν αφαιρεθεί οι ανεμιστήρες που υπήρχαν προηγουμένως. Αντί δηλαδή να κάνουμε δυο βήματα προς τα μπροστά σε ότι αφορά τις συνθήκες φοίτησης μας, κάνουμε 2 βήματα πίσω!

2. Παρά την επιστολή που σας αποστείλαμε στις 10 Σεπτεμβρίου με θέμα «Επαναπροώθηση της Εγκυκλίου ypp18675 με θέμα: «Χρήση κοντού παντελονιού (βερμούδας) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω υψηλών θερμοκρασιών», όχι απλά δεν λάβαμε απάντηση, αλλά προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικώς με το Υπουργείο, όπου βρήκαμε κλειστές πόρτες. Η εν λόγω εγκύκλιος, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μέτρο ανακούφισης για τους μαθητές/τριες στις αίθουσες διδασκαλίας, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα έλυνε το πρόβλημα. Έστω και τώρα, σας καλούμε όπως η εγκύκλιος προωθηθεί άμεσα στις διευθύνσεις των σχολείων, με επισήμανση όπως αυτή εφαρμοστεί καθολικά.

3. Οι υποδομές σε πάρα πολλά σχολεία είναι τραγικές. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε πως σε πολλά σχολεία υπάρχουν συνεχείς διακοπές στην ηλεκτροδότηση, με ότι αυτό συνεπάγεται. Σε άλλα σχολεία, σουβάδες πέφτουν στις τάξεις από τα ταβάνια, και είναι από καθαρή τύχη που μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τραυματισμοί, τόσο σε μαθητές/τριες, όσο και σε καθηγητές/τριες.



Κλείνοντας, σας καλούμε έστω και τώρα, να αναλάβετε πρωτοβουλίες ούτως ώστε οι συνθήκες στις σχολικές μονάδες βελτιωθούν άμεσα. Οι μαθητές και μαθήτριες δεν αντέχουμε άλλο.

Ως εκ τούτου, η ΠΣΕΜ ανακοινώνει την απόφαση της για παγκύπρια αποχή από τα μαθήματα, την Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, την 3η και 4η περίοδο των μαθημάτων. Προειδοποιούμε πως αν δεν έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτά που αναφέρουμε πιο πάνω, θα συνεχίσουμε με πιο δυναμικές δράσεις.

H Γραμματεία της ΠΣΕΜ