ΑΤΑ - υπουργός Εργασίας: «Καταβάλλουμε εντατικές προσπάθειες για συμφωνία»

Σε γραπτή του δήλωση με τίτλο «Αυτονόητη η δυνατότητα κατοχύρωσης και αναβάθμισης των όρων εργοδότησης», αναφέρει ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υλοποιεί τον κυβερνητικό σχεδιασμό για την εφαρμογή του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας και την προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται ο εκσυγχρονισμός του θεσμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής.

Οι βασικές παράμετροι του εκσυγχρονισμού της ΑΤΑ, αναφέρει, «σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας και τις δυνατότητες της οικονομίας, προνοούν αφενός καθολική επέκταση για την κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων, και δίκαιη απόδοση για αποκατάσταση του ποσοστού καταβολής με έμφαση στους χαμηλόμισθους και στην μεσαία τάξη, και αφετέρου προϋποθέσεις ενεργοποίησης για την αποφυγή επιβράδυνσης της ανάπτυξης και ασφαλιστικές δικλείδες για την αποφυγή ανατροφοδότησης του πληθωρισμού».

Όπως σημειώνει ο κ. Παναγιώτου, στο πλαίσιο της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας οι θέσεις όλων των μερών είναι σεβαστές και η εποικοδομητική συμβολή όλων των πλευρών είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση συγκλίσεων, για τη γεφύρωση διαφορών, και για τη συνομολόγηση κοινά αποδεκτών συμφωνιών.

«Είμαστε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο που διεξάγεται για το μέλλον του θεσμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής και καταβάλλουμε εντατικές προσπάθειες για την επίτευξη μόνιμης και ολοκληρωμένης συμφωνίας μέσα από την συνέχιση της μεσολαβητικής διαδικασίας», αναφέρει.

Οι διαφωνίες, προσθέτει, που εκφράζονται σχετικά με την καθολική επέκταση της ΑΤΑ για την κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων είναι αναμενόμενες και κατανοητές, αφού διανοίγεται η προοπτική για την καθολική προστασία των μισθών όλων των πολιτών από τις επιπτώσεις του αυξημένου κόστους ζωής που επιδρούν αρνητικά στην επάρκεια των μισθολογικών απολαβών.

Ο Υπουργός αναφέρει ότι παρόλο που οι τοποθετήσεις σχετικά με την νομική πτυχή της προοπτικής για την καθολική επέκταση της ΑΤΑ δεν περιλαμβάνονται στον κοινωνικό διάλογο που διεξάγεται για το μέλλον του θεσμού, η δυνατότητα για την εξασφάλιση νομικής συμβουλής και την έκφραση νομικής άποψης είναι σεβαστή.

Ωστόσο, συνεχίζει, η διαχρονική ανταπόκριση της πολιτείας στην αναγκαιότητα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την καλύτερη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, επιβεβαιώνει ιστορικά την αυτονόητη δυνατότητα της θεσμικής κατοχύρωσης των εργασιακών δικαιωμάτων.

Ο κ. Παναγιώτου σημειώνει ότι από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι σήμερα, η εξέλιξη της κατοχύρωσης και της αναβάθμισης συγκεκριμένων όρων εργοδότησης περιλαμβάνει πολλά σχετικά παραδείγματα, είτε για το σύνολο της αγοράς εργασίας, είτε για συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας.

Τα σχετικά παραδείγματα, συνεχίζει, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αποζημίωση λόγω τερματισμού απασχόλησης, την ετήσια άδεια ανάπαυσης, τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας, τα υποχρεωτικά διαλείμματα, την υπερωριακή αμοιβή, την προστασία της μητρότητας, τα ταμεία προνοίας, τον εθνικό κατώτατο μισθό και πολλά άλλα, ενώ η κατοχύρωση της καταβολής 13ου μισθού για όλους τους εργαζόμενους στην ξενοδοχειακή βιομηχανία που θεσμοθετήθηκε πριν από τρεις μήνες, αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα κατοχύρωσης και αναβάθμισης όρων εργοδότησης.

Ο εκσυγχρονισμός της ΑΤΑ αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού για την διαχείριση των επιπτώσεων του αυξημένου κόστους ζωής για όλους τους πολίτες, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και διασφαλίζοντας την οικονομική ανάπτυξη, αναφέρει ο Υπουργός Εργασίας.

«Η εκατέρωθεν εποικοδομητική συμβολή στις εντατικές προσπάθειες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την κατάληξη σε κοινά αποδεκτή συμφωνία είναι απαραίτητη, και αναμένουμε ότι παρά τις υφιστάμενες αποκλίσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, θα επικρατήσει το κοινό ενδιαφέρον για το δημόσιο συμφέρον», καταλήγει.