ΔΙΕΘΝΗ

Πιο κοντά στην ένταξή τους στην ΕΕ το Μαυροβούνιο και η Αλβανία - Τι αναφέρει η ετήσια έκθεση

 04.11.2025 - 23:38
Πιο κοντά στην ένταξή τους στην ΕΕ το Μαυροβούνιο και η Αλβανία - Τι αναφέρει η ετήσια έκθεση

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε την Τρίτη (4/11) στη δημοσιότητα την Ετήσια Έκθεση Διεύρυνσης παρουσιάζοντας μια συνολική εκτίμηση της προόδου που σημείωσαν τα 12 κράτη που βρίσκονται σε ενταξιακή διαδικασία στην ΕΕ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Μαυροβούνιο, καθώς όπως σημειώθηκε, η χώρα κατέγραψε σημαντική πρόοδο στην πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ, κλείνοντας τέσσερα κεφάλαια διαπραγμάτευσης τον τελευταίο χρόνο.

Σημαντική πρόοδο έχει καταγράψει και η Αλβανία με την Κάγια Κάλας, την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής πολιτικής, να δηλώνει ότι «οι δυο χώρες είναι κοντά στην ένταξη. Το Μαυροβούνιο είναι η πιο προχωρημένη χώρα στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ, ενώ η Αλβανία έχει πρωτοφανή δυναμική».

Στην Έκθεση τονίζεται ότι το Μαυροβούνιο «είναι σε καλό δρόμο» για την ενταξιακή του πορεία. Όπως αναφέρει η Έκθεση της Επιτροπής, «η συνεχιζόμενη πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις και η επιδίωξη μιας ευρύτερης πολιτικής συναίνεσης είναι κρίσιμες για την επίτευξη του στόχου της χώρας να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις ένταξης μέχρι το τέλος του 2026. Εφόσον διατηρηθεί ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων, το Μαυροβούνιο είναι σε καλό δρόμο για να επιτύχει αυτόν τον φιλόδοξο στόχο».

Αναφορικά με την Αλβανία, η χώρα «έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, με τέσσερις τομείς να ανοίγουν τον τελευταίο χρόνο. Οι προετοιμασίες για το άνοιγμα του τελευταίου τομέα φέτος είναι σε προχωρημένο στάδιο. Η πρόοδος έχει επιτευχθεί σε θεμελιώδη ζητήματα, ιδιαίτερα στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς».

Η Έκθεση αναφέρει ότι από την πλευρά της Αλβανίας χρειάζονται συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες σε συγκεκριμένους τομείς για να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι και να καταφέρει η χώρα να ανοίξει τον δρόμο για το κλείσιμο των κεφαλαίων διαπραγμάτευσης, «μόλις πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στους τομείς αυτούς», όπως επισημαίνει η Κομισιόν.

«Η επίτευξη του στόχου της Αλβανίας για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μέχρι το 2027 εξαρτάται από τη διατήρηση της ώθησης των μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των πλευρών. Εφόσον διατηρηθεί ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων, η Αλβανία είναι σε καλό δρόμο να επιτύχει αυτόν τον φιλόδοξο στόχο», αναφέρει η Έκθεση με το Πακέτο Διεύρυνσης της Κομισιόν.

Στην Έκθεση σημειώνεται επίσης ότι η Αλβανία έχει κάνει σημαντική πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια για την κάλυψη ενδιάμεσων στόχων στα θεμελιώδη ζητήματα.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

