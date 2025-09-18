Ecommbx
Mitsubishi: Το νέο Eclipse Cross είναι το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό της μοντέλο
Mitsubishi: Το νέο Eclipse Cross είναι το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό της μοντέλο

 18.09.2025 - 21:40
Mitsubishi: Το νέο Eclipse Cross είναι το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό της μοντέλο

Το compact SUV, με μήκος 4,470 μ., πλάτος 1,860 μ. και ύψος 1,570 μ., έχει σχεδιαστεί για να ανταγωνιστεί στη μεγαλύτερη κατηγορία της Ευρώπης, ενσωματώνοντας ένα εξαιρετικά προηγμένο 100% ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και την τελευταία σχεδιαστική γλώσσα της Mitsubishi.

Το νέο Eclipse Cross θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις, αρχικά με μπαταρία μεγάλης εμβέλειας 87kWh που προσφέρει αυτονομία άνω των 600 χλμ., ισχύ 160kW και ροπή 300Nm. Επιταχύνει σε 8,4 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα με τελική ταχύτητα τα 170 χλμ./ώρα. Το 2026 θα προστεθεί μια μεσαία μπαταρία με μικρότερη εμβέλεια και προφανώς πιο οικονομική. Φέρει και 4 επίπεδα αναγεννητικής πέδησης, χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια πίσω από το τιμόνι.

Χρησιμοποιώντας το SDA, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει τέσσερις διαφορετικές λειτουργίες, να εξατομικεύσει πλήρως τη ρύθμιση επιλέγοντας PERSO, να μεγιστοποιήσει την απόδοση και να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας έως και 10% με τη λειτουργία ECO, να δημιουργήσει ισορροπία με τη λειτουργία COMFORT και να βελτιώσει την οδηγική απόλαυση, την ευελιξία με τη λειτουργία SPORT.

Για οδηγούς που θέλουν να βελτιώσουν τα οικολογικά τους διαπιστευτήρια, το Eco Score παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με την οδηγική τους συμπεριφορά. Μέσω της κεντρικής οθόνης στο τέλος του ταξιδιού, ο οδηγός λαμβάνει μια συνολική βαθμολογία από το 100 με βάση την επιτάχυνση και την πρόβλεψή του. Και αν θέλει να βελτιωθεί, λαμβάνει συμβουλές βασισμένες στις βαθμολογίες του, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για το συνολικό στυλ οδήγησης, την επιτάχυνση και την πρόβλεψή του.

Σχεδιαστικά ξεχωρίζουν οι προβολείς full LED, οι τριγωνικές ζάντες 19 ή 20 ιντσών, η διχρωμία της οροφής, οι ενσωματωμένες λαβές θυρών και το μοτίβο Hexagon στο πίσω μέρος.

Το εσωτερικό λούζεται από φως από την πανοραμική ηλιοροφή πλήρους μεγέθους με ηλεκτροχρωμική μεμβράνη που μπορεί να γίνεται σκούρα από τον οδηγό, ενώ ο ατμοσφαιρικός φωτισμός LED προσθέτει στην ατμόσφαιρα. Επίσης, ο χώρος αποσκευών προσφέρει 478 λίτρα όγκου.

Η ψηφιοποίηση είναι βασικός πυλώνας του νέου μοντέλου, με δύο οθόνες 12,3 ιντσών έκαστη, για τον πίνακα οργάνων και για τα πολυμέσα, ενώ φέρει ενσωματωμένες ενημερώσεις Google over-the-air και απομακρυσμένες λειτουργίες μέσω της εφαρμογής Mitsubishi Motors.

Το νέο Eclipse Cross θα αποτελέσει μέρος της πλήρως ανανεωμένης προηγμένης γκάμας της Mitsubishi, καθώς η μάρκα επεκτείνει την ευρωπαϊκή της παρουσία.

Το Ισραήλ έδωσε εντολή εκκένωσης χωριών σε περιοχές του νοτίου Λιβάνου

 18.09.2025 - 21:17
ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το 1,8 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

 18.09.2025 - 22:05
Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανοίγει την καρδιά του στον Τάσο Θεοδώρου, μέσα από μια εντελώς διαφορετική συνέντευξη.

