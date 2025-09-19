Επ. Περιβάλλοντος: Ουδέποτε αναφέρθηκε σε έλλειψη συντονισμού

Συγκεκριμένα, η κ. Θεοδοσίου, αναφορικά με δημοσιεύματα τόσο σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όσον και στον Τύπο, τα οποία της αποδίδουν, κατά τη διάρκεια έκτακτης κοινής συνεδρίας των τριών Κοινοβουλευτικών επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, και Περιβάλλοντος, για τις πρόσφατες πυρκαγιές, «την πρόθεση άσκησης κριτικής περί δήθεν μη συντονισμού με το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και τις αρμόδιες Υπηρεσίες», διευκρινίζει ότι η τοποθέτησή της έγινε ενώπιον πολλών ατόμων και οποιοσδήποτε αντίθετος ισχυρισμός είναι ψευδής.

«Όπως μου ζητήθηκε από τον Προέδρο της Δημοκρατίας αμέσως μετά από τις πυρκαγιές, το Γραφείο μου ανταποκρίθηκε με αναλυτικό σημείωμα, υποβάλλοντας διαπιστώσεις και εισηγήσεις. Το σημείωμα απεστάλη στον Προέδρο, στην Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς και στην Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων, με τις οποίες διατηρώ άριστες σχέσεις. Παράλληλα, η επικοινωνία και η συνεργασία μου με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες είναι πυκνή», προσθέτει.

Αναφέρει, παράλληλα, ότι της προκαλεί «αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι ορισμένοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά, για να πλήξουν την Κυβέρνηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, την απάντηση που έδωσα σε ερώτηση κατά πόσον πραγματοποιήθηκε προσωπική μου συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και την Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος».

Σημειώνει ότι σε μια περίοδο κατά την οποία τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές απαιτούν άμεσες λύσεις, «κάποιοι, αντί να ιεραρχούν ως σημαντική την άμεση συνεργασία, το συντονισμό και την αλληλοενημέρωση των Υπηρεσιών μας μέσω γραπτής υποβολής εισηγήσεων (όπως έγινε), και των διαβουλεύσεων που έχουν προηγηθεί, με συμμετοχή όλων των αρμοδίων και εμού σε σειρά περιπτώσεων», προτιμούν να αναδεικνύουν ως θέμα το αν ένας αξιωματούχος συναντήθηκε προσωπικά με έναν άλλο, ως να αποτελεί η ανταλλαγή απόψεων και η κατάθεση εισηγήσεων ζήτημα «ενός καφέ».

«Επαναλαμβάνω το αυτονόητο: η συνεργασία μου με όλα τα Τμήματα, τις Υπηρεσίες και τα Υπουργεία είναι διαρκής, κάτι που διαφαίνεται από τα γραπτά σημειώματα. Γι’ αυτό και δεν προτίθεμαι να επανέλθω με σχόλια υπό μορφή κουτσομπολιού, τα οποία έχουν ως στόχο να πλήξουν την εικόνα της Κυβέρνησης», καταλήγει η Επίτροπος, στην ανακοίνωση της.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ