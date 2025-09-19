Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση Χριστοδουλίδη με τον επικεφαλής της Fairfax – Μήνυμα εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία

 19.09.2025 - 18:49
Συνάντηση Χριστοδουλίδη με τον επικεφαλής της Fairfax – Μήνυμα εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία

Συνάντηση με τον ιδρυτή, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Fairfax, κ. Prem Watsa, είχε στο Τορόντο του Καναδά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η Fairfax, ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς επενδυτικούς ομίλους με ενεργή παρουσία στην Κύπρο, αποτελεί βασικό μέτοχο της Eurobank, η οποία προχώρησε πρόσφατα στην εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας. Η συναλλαγή αυτή συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η συνάντηση ανέδειξε τις δυνατότητες περαιτέρω προσέλκυσης διεθνών επενδύσεων στην Κύπρο, όχι μόνο στον χρηματοπιστωτικό τομέα αλλά και σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, όπως η τεχνολογία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι υποδομές.

Επενδύσεις που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ενισχύουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και εδραιώνουν τη διεθνή εμπιστοσύνη προς την Κύπρο ως ελκυστικό και ποιοτικό επενδυτικό προορισμό.

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

