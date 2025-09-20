Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστροφή στελεχών στην ΕΔΕΚ – Οι κινήσεις Αναστασίου αποδίδουν καρπούς

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20.09.2025 - 15:31
Θετικά αποτελέσματα φαίνεται να φέρνει η προσπάθεια επανένωσης και ανασυγκρότησης της ΕΔΕΚ, την οποία έχει θέσει ως βασική του προτεραιότητα ο νέος Πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Αναστασίου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο κ. Αναστασίου πραγματοποιεί σειρά επαφών με μέλη και στελέχη της ΕΔΕΚ σε όλες τις επαρχίες, με στόχο τον «επαναπατρισμό» προσώπων που είτε είχαν αποστασιοποιηθεί είτε είχαν διαγραφεί από το κόμμα – ένας αριθμός που, σύμφωνα με κομματικές πηγές, παραμένει περιορισμένος.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ αναμένεται να απευθύνει ένα τελικό κάλεσμα την ερχόμενη Δευτέρα, προσκαλώντας όλα τα πρώην στελέχη και μέλη να επιστρέψουν άνευ όρων στο κόμμα. Εξαίρεση αποτελεί το αίτημα ορισμένων, όπως του Κωστή Ευσταθίου,για τη διεξαγωγή ανοιχτού συνεδρίου τον Νοέμβριο. Ωστόσο, η επίσημη θέση της ηγεσίας είναι πως το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μετά τις βουλευτικές εκλογές, ώστε να διαφυλαχθεί η συνοχή του κόμματος στην παρούσα κρίσιμη περίοδο.

Επιστροφές με πολιτική βαρύτητα

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η επιστροφή του Διομήδη Διομήδους, πρώην Προέδρου της Επαρχιακής Επιτροπής της ΕΔΕΚ στη Λάρνακα, ο οποίος διαδραμάτισε επί σειρά ετών ενεργό και καθοριστικό ρόλο στην επαρχιακή οργάνωση του κόμματος.

Μετά από συνάντηση που είχε με τον Νίκο Αναστασίου, θεωρείται βέβαιη η επιστροφή του στο κόμμα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, θα παρευρεθεί στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΕΔΕΚ, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου. Η παρουσία του εκεί, εκλαμβάνεται ως σαφής ένδειξη ότι επιστρέφει ενεργά στους κόλπους του κόμματος.

Ανάλογο μήνυμα αναμένεται να στείλει και ο Μάριος Χαννίδης, ο οποίος επίσης θα δώσει το «παρών» στη Συνδιάσκεψη, σηματοδοτώντας το άνοιγμα νέας σελίδας στο εσωτερικό του κόμματος.

 Η παρουσία των δύο στελεχών και όχι μόνο, στην παγκύπρια συνδιάσκεψη, δίνει το μήνυμα ότι επανεντάσσονται ενεργά στον πολιτικό σχεδιασμό του κόμματος και συμμερίζονται τη νέα πορεία που επιχειρεί να χαράξει η ηγεσία.

Το μήνυμα της ηγεσίας

Η ηγεσία της ΕΔΕΚ, εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει σε επανασυσπείρωση δυνάμεων, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού ψηφοδελτίου ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών. Στο επίκεντρο παραμένει η ανάγκη εσωτερικής σταθερότητας και η ενίσχυση της πολιτικής αξιοπιστίας του κόμματος, μέσω της επιστροφής ιστορικών και ενεργών στελεχών.

Ο Νίκος Αναστασίου επενδύει στην προσωπική επαφή με τη βάση, επιχειρώντας να επαναφέρει στο προσκήνιο τον παραδοσιακό πολιτικό λόγο και τις αρχές της ΕΔΕΚ, σε μια περίοδο που το κόμμα καλείται να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και να ενισχύσει την παρουσία του στη νέα πολιτική σκηνή.

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

