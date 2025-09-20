ΠτΔ στο «Τ»: «Ακόμα και όταν συνόδευσα την ανιψιά μου νύφη στην εκκλησία, δέχτηκα κριτική»

Μιλώντας στην κάμερα του ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων, μεταξύ αυτών και στην κριτική που δέχθηκε για μια καθαρά προσωπική και οικογενειακή στιγμή.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η κόρη του αδερφού του, τον οποίο έχασε στις ΗΠΑ, αποφάσισε να παντρευτεί στην Κύπρο. «Δυο μέρες πριν το μυστήριο μου ζήτησε να την συνοδέψω στην εκκλησία», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως ακόμη και για αυτή την πράξη βρέθηκε στο στόχαστρο.

«Ακόμα και για αυτό δέχτηκα κριτική και σχόλια. Κάποια ήταν άσχημα και απάνθρωπα», υπογράμμισε ο Πρόεδρος, σημειώνοντας ωστόσο πως δεν αφήνει τέτοιες αντιδράσεις να τον επηρεάζουν. «Δεν επηρεάζομαι από αυτά που γράφουν. Μπορεί σε ανθρώπινο επίπεδο να στεναχωρηθώ, αλλά δεν επηρεάζει την καθημερινότητά μου και τον τρόπο που πρέπει να διαχειριστώ όσα πρέπει ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Το συγκεκριμένο απόσπασμα μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο βίντεο, στο 14:38 λεπτό της συνέντευξης: