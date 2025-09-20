Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠτΔ στο «Τ»: «Ακόμα και όταν συνόδευσα την ανιψιά μου νύφη στην εκκλησία, δέχτηκα κριτική»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ στο «Τ»: «Ακόμα και όταν συνόδευσα την ανιψιά μου νύφη στην εκκλησία, δέχτηκα κριτική»

 20.09.2025 - 16:08
ΠτΔ στο «Τ»: «Ακόμα και όταν συνόδευσα την ανιψιά μου νύφη στην εκκλησία, δέχτηκα κριτική»

Σε μια διαδρομή από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του προεδρικού οχήματος σε Μέσο Ενημέρωσης.

Μιλώντας στην κάμερα του ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων, μεταξύ αυτών και στην κριτική που δέχθηκε για μια καθαρά προσωπική και οικογενειακή στιγμή.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η κόρη του αδερφού του, τον οποίο έχασε στις ΗΠΑ, αποφάσισε να παντρευτεί στην Κύπρο. «Δυο μέρες πριν το μυστήριο μου ζήτησε να την συνοδέψω στην εκκλησία», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως ακόμη και για αυτή την πράξη βρέθηκε στο στόχαστρο.

«Ακόμα και για αυτό δέχτηκα κριτική και σχόλια. Κάποια ήταν άσχημα και απάνθρωπα», υπογράμμισε ο Πρόεδρος, σημειώνοντας ωστόσο πως δεν αφήνει τέτοιες αντιδράσεις να τον επηρεάζουν. «Δεν επηρεάζομαι από αυτά που γράφουν. Μπορεί σε ανθρώπινο επίπεδο να στεναχωρηθώ, αλλά δεν επηρεάζει την καθημερινότητά μου και τον τρόπο που πρέπει να διαχειριστώ όσα πρέπει ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Δείτε το βίντεο από την αποκαλυπτική συνέντευξη

 

Το συγκεκριμένο απόσπασμα μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο βίντεο, στο 14:38 λεπτό της συνέντευξης:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων
Σχολεία του 2025 με κλιματιστικά εκτός λειτουργίας – Πέφτουν τα ρεύματα - Μαθητές λιώνουν στη ζέστη
DBRS Morningstar: Αναβάθμιση της Κύπρου σε “Α” με σταθερή προοπτική
Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός το Σαββατοκύριακο
Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία
Τραγωδία στην άσφαλτο - «Έσβησε» 89χρονη πεζή που παρασύρθηκε από όχημα
Πυροβολισμοί στη Λεμεσό – Άνοιξαν πυρ εναντίον οχήματος 36χρονου επιχειρηματία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ένας από τους μεγαλύτερους αστεροειδείς της χρονιάς απομακρύνεται τώρα από τη Γη

 20.09.2025 - 15:48
Επόμενο άρθρο

Πάνω από 140 οι καθυστερήσεις στo Χίθροου σύμφωνα με FlightAware

 20.09.2025 - 16:29
VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

  •  20.09.2025 - 07:24
ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων

ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων

  •  20.09.2025 - 07:27
Επιστροφή στελεχών στην ΕΔΕΚ – Οι κινήσεις Αναστασίου αποδίδουν καρπούς

Επιστροφή στελεχών στην ΕΔΕΚ – Οι κινήσεις Αναστασίου αποδίδουν καρπούς

  •  20.09.2025 - 15:31
«Στον αέρα» οι οικοδομές: Λουκέτο δύο ημερών στα λατομεία – Προειδοποιούν για κλιμάκωση των μέτρων

«Στον αέρα» οι οικοδομές: Λουκέτο δύο ημερών στα λατομεία – Προειδοποιούν για κλιμάκωση των μέτρων

  •  20.09.2025 - 12:56
Αναστάτωση από κυβερνοεπίθεση σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Μεταξύ αυτών Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Αναστάτωση από κυβερνοεπίθεση σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Μεταξύ αυτών Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

  •  20.09.2025 - 11:12
Ανησυχία σε ΝΑΤΟ και ΕΕ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, για «μεγάλα προβλήματα» προειδοποιεί ο Τραμπ - Τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι

Ανησυχία σε ΝΑΤΟ και ΕΕ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, για «μεγάλα προβλήματα» προειδοποιεί ο Τραμπ - Τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι

  •  20.09.2025 - 10:39
ΚΛΕΙΝΕΙ το DEAL για Λοΐζου - Παίρνει το αεροπλάνο για Ισραήλ!

ΚΛΕΙΝΕΙ το DEAL για Λοΐζου - Παίρνει το αεροπλάνο για Ισραήλ!

  •  20.09.2025 - 09:52
ΠτΔ στο «Τ»: «Ακόμα και όταν συνόδευσα την ανιψιά μου νύφη στην εκκλησία, δέχτηκα κριτική»

ΠτΔ στο «Τ»: «Ακόμα και όταν συνόδευσα την ανιψιά μου νύφη στην εκκλησία, δέχτηκα κριτική»

  •  20.09.2025 - 16:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα