Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΈνας από τους μεγαλύτερους αστεροειδείς της χρονιάς απομακρύνεται τώρα από τη Γη
LIKE ONLINE

Ένας από τους μεγαλύτερους αστεροειδείς της χρονιάς απομακρύνεται τώρα από τη Γη

 20.09.2025 - 15:48
Ένας από τους μεγαλύτερους αστεροειδείς της χρονιάς απομακρύνεται τώρα από τη Γη

Ο αστεροειδής 2025 FA22, ένας από τους μεγαλύτερους για φέτος, πέρασε κοντά από τη Γη και τώρα απομακρύνεται από τον πλανήτη μας. 

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το εργαστήριο ηλιακής αστρονομίας του Ινστιτούτου Διαστημικών Ερευνών (IKI) της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών ανέφερε σε ανακοίνωση του ότι «ο αστεροειδής 2025 FA22 διαστάσεων 130 επί 290 μέτρα, που κατατάσσεται ως ένα από τα πιο δυνητικά επικίνδυνα ουράνια σώματα για τον πλανήτη, πέρασε  από τη Γη και τη Σελήνη σε ελάχιστη υπολογισμένη απόσταση (περίπου 800.000 χιλιόμετρα) και αυτή τη στιγμή απομακρύνεται από τον πλανήτη».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

 

Οι ειδικοί διευκρίνισαν ότι το επόμενο πέρασμα του αστεροειδούς κοντά από τη Γη θα πραγματοποιηθεί σε 11 χρόνια, στις 20 Αυγούστου 2036, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση - 25 φορές μεγαλύτερη από αυτήν φέτος.

Επικίνδυνα κοντινές «συναντήσεις» αναμένονται το 2089 και ιδιαίτερα το 2173.

«Αυτή την εποχή, παρόλο που το αντικείμενο απομακρύνεται από τη Γη, η φωτεινότητά του στον ουρανό αυξάνεται ραγδαία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο αστεροειδής διέσχισε την τροχιά της Γης από την εσωτερική πλευρά, δηλαδή απομακρύνθηκε από τον Ήλιο και φωτιζόταν συνεχώς από αυτόν από πίσω, ενώ τώρα, στην άλλη πλευρά της τροχιάς, φωτίζεται πλήρως», αναφέρεται.

Θα επιτύχει, προσθέτει η ανακοίνωση, τη μέγιστη φωτεινότητα στον ουρανό στις 20-21 Σεπτεμβρίου, όταν θα αποκτήσει το 15ο αστρικό μέγεθος, το οποίο εξακολουθεί να καθιστά αδύνατη την παρατήρηση με γυμνό μάτι ή με τα πιο προσιτά ερασιτεχνικά όργανα, αλλά θα είναι ορατό με τηλεσκόπια με διάφραγμα περίπου 30 εκατοστών και άνω.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων
Σχολεία του 2025 με κλιματιστικά εκτός λειτουργίας – Πέφτουν τα ρεύματα - Μαθητές λιώνουν στη ζέστη
DBRS Morningstar: Αναβάθμιση της Κύπρου σε “Α” με σταθερή προοπτική
Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός το Σαββατοκύριακο
Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία
Τραγωδία στην άσφαλτο - «Έσβησε» 89χρονη πεζή που παρασύρθηκε από όχημα
Πυροβολισμοί στη Λεμεσό – Άνοιξαν πυρ εναντίον οχήματος 36χρονου επιχειρηματία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δημήτρης Σταρόβας για την περιπέτεια της υγείας του: Έγινα πιο προσγειωμένος και ταπεινός

 20.09.2025 - 15:36
Επόμενο άρθρο

ΠτΔ στο «Τ»: «Ακόμα και όταν συνόδευσα την ανιψιά μου νύφη στην εκκλησία, δέχτηκα κριτική»

 20.09.2025 - 16:08
VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

  •  20.09.2025 - 07:24
ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων

ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων

  •  20.09.2025 - 07:27
Επιστροφή στελεχών στην ΕΔΕΚ – Οι κινήσεις Αναστασίου αποδίδουν καρπούς

Επιστροφή στελεχών στην ΕΔΕΚ – Οι κινήσεις Αναστασίου αποδίδουν καρπούς

  •  20.09.2025 - 15:31
«Στον αέρα» οι οικοδομές: Λουκέτο δύο ημερών στα λατομεία – Προειδοποιούν για κλιμάκωση των μέτρων

«Στον αέρα» οι οικοδομές: Λουκέτο δύο ημερών στα λατομεία – Προειδοποιούν για κλιμάκωση των μέτρων

  •  20.09.2025 - 12:56
Αναστάτωση από κυβερνοεπίθεση σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Μεταξύ αυτών Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Αναστάτωση από κυβερνοεπίθεση σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Μεταξύ αυτών Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

  •  20.09.2025 - 11:12
Ανησυχία σε ΝΑΤΟ και ΕΕ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, για «μεγάλα προβλήματα» προειδοποιεί ο Τραμπ - Τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι

Ανησυχία σε ΝΑΤΟ και ΕΕ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, για «μεγάλα προβλήματα» προειδοποιεί ο Τραμπ - Τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι

  •  20.09.2025 - 10:39
ΚΛΕΙΝΕΙ το DEAL για Λοΐζου - Παίρνει το αεροπλάνο για Ισραήλ!

ΚΛΕΙΝΕΙ το DEAL για Λοΐζου - Παίρνει το αεροπλάνο για Ισραήλ!

  •  20.09.2025 - 09:52
ΠτΔ στο «Τ»: «Ακόμα και όταν συνόδευσα την ανιψιά μου νύφη στην εκκλησία, δέχτηκα κριτική»

ΠτΔ στο «Τ»: «Ακόμα και όταν συνόδευσα την ανιψιά μου νύφη στην εκκλησία, δέχτηκα κριτική»

  •  20.09.2025 - 16:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα