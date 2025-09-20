Πάνω από 140 οι καθυστερήσεις στo Χίθροου σύμφωνα με FlightAware

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας πρόκειται για κακόβουλη επίθεση στο λογισμικό της.

«Έχουμε επίγνωση της διακοπής η οποία σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο…. Έχει γίνει σε επιλεγμένα αεροδρόμια… Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε μεταξύ άλλων η εταιρεία RTX στην οποία ανήκει η Collins Aerospace. Σύμφωνα με την RTX «ο αντίκτυπος περιορίζεται στο ηλεκτρονικό check-in πελατών και στην παράδοση αποσκευών και μπορεί να μετριαστεί με χειροκίνητες λειτουργίες».

Μεταξύ των αεροδρόμιων που αντιμετωπίζουν προβλήματα είναι το Χίθροου στο Λονδίνο, το διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελών και του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο.

Από το πρωί τα αεροδρόμια το ένα μετά το άλλο με ανακοινώσεις του γνωστοποιούν το πρόβλημα τονίζοντας πως αυτό θα έχει «μεγάλο αντίκτυπο» στην εύρυθμη λειτουργία των αεροδρομίων. Ήδη έχουν καταγραφεί μεγάλες ουρές και στα τρία αεροδρόμια.

Η FlightAware, που έχει την μεγαλύτερη πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων παγκοσμίως μέχρι τις 11:30 ώρα Λονδίνου είχε καταγράψει πάνω από 140 καθυστερήσεις εντός και εκτός του αεροδρομίου Χίθροου, πάνω από 100 στις Βρυξέλλες και 62 στο Βερολίνο.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός ασφάλειας της αεροπορίας, Eurocontrol, ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες κλήθηκαν να ακυρώσουν τις μισές προγραμματισμένες πτήσεις τους από και προς το αεροδρόμιο των Βρυξελών μεταξύ 04:00 GMT του Σαββάτου και 02:00 της Κυριακής.