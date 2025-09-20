Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΘλίψη στον Άρη Λεμεσού: Έφυγε από τη ζωή ο Δώρος Ιερόπουλος - Φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη στον Άρη Λεμεσού: Έφυγε από τη ζωή ο Δώρος Ιερόπουλος - Φωτογραφία

 20.09.2025 - 16:47
Θλίψη στον Άρη Λεμεσού: Έφυγε από τη ζωή ο Δώρος Ιερόπουλος - Φωτογραφία

Μεγάλη θλίψη σκόρπισε στην οικογένεια του κυπριακού ποδοσφαίρου η είδηση του θανάτου του Δώρου Ιερόπουλου, ιστορικής μορφής του Άρη Λεμεσού.

Ο πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου, που αφιέρωσε περισσότερα από τριάντα χρόνια υπηρεσίας στην ομάδα, έφυγε πλήρης ημερών σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας πίσω του τεράστια παρακαταθήκη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

 

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση του Άρη Λεμεσού:

Έφυγε ο Δώρος Ιερόπουλος
 
Με βαθιά θλίψη η οικογένεια του Άρη πληροφορήθηκε τον θάνατο του πρώην Προέδρου του Συλλόγου και πιστού εργάτη της ομάδας, Δώρου Ιερόπουλου, ο οποίος έφυγε πλήρης ημερών σε ηλικία 89 ετών.
 
Ο Δώρος Ιερόπουλος υπηρέτησε τον Άρη με αφοσίωση για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, προσφέροντας τις υπηρεσίες του από διάφορα πόστα. Υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία, οραματιστής και πρωτοπόρος σε πολλούς τομείς της επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της Κύπρου, ενώ για την οικογένεια του Άρη το όνομά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του Συλλόγου.
 
Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής της ομάδας μας τη δεκαετία του ’50 και αργότερα υπηρέτησε τον Άρη από το Διοικητικό Συμβούλιο, αναλαμβάνοντας επί σειρά ετών καθήκοντα υπεύθυνου του ποδοσφαιρικού τμήματος και δύο φορές τη θέση του Προέδρου. Κατά τη διάρκεια της διοικητικής του πορείας, ο Άρης κατέγραψε την υψηλότερη –μέχρι τότε– θέση στη βαθμολογία, καθιστώντας την ομάδα μας σημαντική δύναμη στο κυπριακό ποδόσφαιρο.
 
Ως επικεφαλής, οδήγησε τον Άρη στον τελικό Κυπέλλου στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ενώ υπήρξε ο άνθρωπος που έφερε στην Κύπρο, για λογαριασμό του Συλλόγου, τον θρυλικό Όλεγκ Μπλαχίν.
 
Η συμβολή του Δώρου Ιερόπουλου άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του Άρη και θα αποτελεί πάντα φωτεινό παράδειγμα αφοσίωσης και προσφοράς.
 
Αιωνία του η μνήμη. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
 

Η ανακοίνωση της οικογένειας του: 

"Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και παππού, που απεβίωσε το Σάββατο 20.09.2025, σε ηλικία 89 ετών, κηδεύουμε την Πέμπτη  25.09.2025 και ώρα 1:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ.Νικολάου στη Λεμεσό και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων
Σχολεία του 2025 με κλιματιστικά εκτός λειτουργίας – Πέφτουν τα ρεύματα - Μαθητές λιώνουν στη ζέστη
DBRS Morningstar: Αναβάθμιση της Κύπρου σε “Α” με σταθερή προοπτική
Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός το Σαββατοκύριακο
Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία
Τραγωδία στην άσφαλτο - «Έσβησε» 89χρονη πεζή που παρασύρθηκε από όχημα
Πυροβολισμοί στη Λεμεσό – Άνοιξαν πυρ εναντίον οχήματος 36χρονου επιχειρηματία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πάνω από 140 οι καθυστερήσεις στo Χίθροου σύμφωνα με FlightAware

 20.09.2025 - 16:29
Επόμενο άρθρο

Δείτε βίντεο: Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών στο Ρέθυμνο τα ξημερώματα - Πέταξαν αγόρι με το κεφάλι σε βιτρίνα

 20.09.2025 - 17:06
VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

  •  20.09.2025 - 07:24
ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων

ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων

  •  20.09.2025 - 07:27
Επιστροφή στελεχών στην ΕΔΕΚ – Οι κινήσεις Αναστασίου αποδίδουν καρπούς

Επιστροφή στελεχών στην ΕΔΕΚ – Οι κινήσεις Αναστασίου αποδίδουν καρπούς

  •  20.09.2025 - 15:31
«Στον αέρα» οι οικοδομές: Λουκέτο δύο ημερών στα λατομεία – Προειδοποιούν για κλιμάκωση των μέτρων

«Στον αέρα» οι οικοδομές: Λουκέτο δύο ημερών στα λατομεία – Προειδοποιούν για κλιμάκωση των μέτρων

  •  20.09.2025 - 12:56
Αναστάτωση από κυβερνοεπίθεση σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Μεταξύ αυτών Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Αναστάτωση από κυβερνοεπίθεση σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Μεταξύ αυτών Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

  •  20.09.2025 - 11:12
Ανησυχία σε ΝΑΤΟ και ΕΕ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, για «μεγάλα προβλήματα» προειδοποιεί ο Τραμπ - Τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι

Ανησυχία σε ΝΑΤΟ και ΕΕ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, για «μεγάλα προβλήματα» προειδοποιεί ο Τραμπ - Τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι

  •  20.09.2025 - 10:39
ΚΛΕΙΝΕΙ το DEAL για Λοΐζου - Παίρνει το αεροπλάνο για Ισραήλ!

ΚΛΕΙΝΕΙ το DEAL για Λοΐζου - Παίρνει το αεροπλάνο για Ισραήλ!

  •  20.09.2025 - 09:52
ΠτΔ στο «Τ»: «Ακόμα και όταν συνόδευσα την ανιψιά μου νύφη στην εκκλησία, δέχτηκα κριτική»

ΠτΔ στο «Τ»: «Ακόμα και όταν συνόδευσα την ανιψιά μου νύφη στην εκκλησία, δέχτηκα κριτική»

  •  20.09.2025 - 16:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα