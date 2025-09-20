Δείτε βίντεο: Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών στο Ρέθυμνο τα ξημερώματα - Πέταξαν αγόρι με το κεφάλι σε βιτρίνα

Στο υλικό φαίνονται νεαροί να διαπληκτίζονται και να χτυπούν ανελέητα ο ένας τον άλλον. Ένας από αυτούς, με λευκή μπλούζα, φαίνεται να κλοτσά στα γεννητικά όργανα έναν συνομήλικό του, την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να προσφέρει βοήθεια σε τραυματισμένο φίλο του. Σε άλλο σημείο του επεισοδίου, ένας νεαρός εκτοξεύεται με το κεφάλι πάνω σε βιτρίνα καταστήματος, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του για λίγα λεπτά. Η συμπλοκή έληξε με την άφιξη τριών περιπολικών της αστυνομίας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο.

Η κάτοικος, μιλώντας στο protothema.gr, περιγράφει μια κατάσταση που, όπως λέει, έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο: «Κάθε βράδυ ζούμε τα ίδια. Παιδιά βγαίνουν από τα μπαρ μεθυσμένα, σπάνε βιτρίνες, προκαλούν επεισόδια, έχουν γίνει μέχρι και φονικά εδώ. Η πολιτεία πρέπει επιτέλους να πάρει μέτρα, να ελέγχει τα ποτά που σερβίρονται και να ενισχύσει την αστυνόμευση. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν επίγνωση του κινδύνου. Αν δεν μπει φρένο, φοβάμαι πως θα θρηνήσουμε κι άλλα θύματα».

Η συγκεκριμένη περιοχή έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αρχές. Δεν είναι άλλωστε μακριά το αιματηρό περιστατικό με τον φοιτητή Χορευτάκη, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, όταν έπεσε θύμα επίθεσης κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Κάτοικοι και καταστηματάρχες μιλούν για μια χρόνια πληγή: ξημερώματα που μετατρέπονται σε «σκηνικό μάχης», ανήλικοι που καταναλώνουν αλκοόλ ανεξέλεγκτα και συχνά καταλήγουν σε νοσοκομεία ή σε αστυνομικά τμήματα. Το πρόβλημα, όπως τονίζουν, δεν είναι μεμονωμένο αλλά επαναλαμβανόμενο, με τη γειτονιά να ζει σε διαρκή φόβο και ανασφάλεια.