VIDEO: Το κόλπο για να μην σας ενοχλεί το καπάκι στα πλαστικά μπουκάλια

Πολλοί βρίσκουν ενοχλητικό το γεγονός ότι το καπάκι «μπαίνει στη μέση» όταν πίνουν νερό ή αναψυκτικό.

Ο λόγος της αλλαγής είναι περιβαλλοντικός: το νέο καπάκι δεν αποσπάται από το μπουκάλι, ώστε να μην πετιέται ανεξέλεγκτα στη φύση. Ωστόσο, υπάρχει ένα εύκολο κόλπο για να μη σας εμποδίζει όταν πίνετε:

Βήμα 1: Ξεβιδώστε το καπάκι.

Βήμα 2: Τραβήξτε το ελαφρώς προς τα κάτω.

Βήμα 3: Αν το πλαστικό δαχτυλίδι του μπουκαλιού χαλαρώσει, το καπάκι θα μπορεί να γυρίσει προς τα πίσω και να σταθεί κάτω από το στόμιο, χωρίς να ακουμπά το πρόσωπό σας.

Βήμα 4: Όταν τελειώσετε, απλώς τραβήξτε το πίσω στην αρχική θέση και κλείστε το μπουκάλι κανονικά.

Σημείωση: Αυτό το «τρικ» δεν ισχύει για όλα τα μπουκάλια. Αν το πλαστικό γύρω από το στόμιο είναι διάτρητο, τότε πιθανότατα μπορείτε να εφαρμόσετε την τεχνική. Αλλιώς, μπορείτε να δοκιμάσετε να γυρίσετε το καπάκι κατά 180° ώστε να πέφτει προς τα κάτω αντί να προεξέχει.

Έτσι, μπορείτε να απολαύσετε το ποτό σας χωρίς… ενοχλητικά χτυπήματα στη μύτη!