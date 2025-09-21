Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineVIDEO: Το κόλπο για να μην σας ενοχλεί το καπάκι στα πλαστικά μπουκάλια
LIKE ONLINE

VIDEO: Το κόλπο για να μην σας ενοχλεί το καπάκι στα πλαστικά μπουκάλια

 21.09.2025 - 19:03
VIDEO: Το κόλπο για να μην σας ενοχλεί το καπάκι στα πλαστικά μπουκάλια

Τα νέα πλαστικά καπάκια που παραμένουν δεμένα στα μπουκάλια έχουν προκαλέσει εκνευρισμό σε αρκετούς καταναλωτές.

Πολλοί βρίσκουν ενοχλητικό το γεγονός ότι το καπάκι «μπαίνει στη μέση» όταν πίνουν νερό ή αναψυκτικό.

Ο λόγος της αλλαγής είναι περιβαλλοντικός: το νέο καπάκι δεν αποσπάται από το μπουκάλι, ώστε να μην πετιέται ανεξέλεγκτα στη φύση. Ωστόσο, υπάρχει ένα εύκολο κόλπο για να μη σας εμποδίζει όταν πίνετε:

Βήμα 1: Ξεβιδώστε το καπάκι.

Βήμα 2: Τραβήξτε το ελαφρώς προς τα κάτω.

Βήμα 3: Αν το πλαστικό δαχτυλίδι του μπουκαλιού χαλαρώσει, το καπάκι θα μπορεί να γυρίσει προς τα πίσω και να σταθεί κάτω από το στόμιο, χωρίς να ακουμπά το πρόσωπό σας.

Βήμα 4: Όταν τελειώσετε, απλώς τραβήξτε το πίσω στην αρχική θέση και κλείστε το μπουκάλι κανονικά.

@sroche2 This whole time weve been doing it wrong! #pov #doingitwrongthiswholetime #newbottle #bottletop #fyp #fy #viral ♬ original sound - Dude Dad

Σημείωση: Αυτό το «τρικ» δεν ισχύει για όλα τα μπουκάλια. Αν το πλαστικό γύρω από το στόμιο είναι διάτρητο, τότε πιθανότατα μπορείτε να εφαρμόσετε την τεχνική. Αλλιώς, μπορείτε να δοκιμάσετε να γυρίσετε το καπάκι κατά 180° ώστε να πέφτει προς τα κάτω αντί να προεξέχει.

Έτσι, μπορείτε να απολαύσετε το ποτό σας χωρίς… ενοχλητικά χτυπήματα στη μύτη!

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων
Διάρρηξη με… λάφυρα όπλα στη Λάρνακα - Bρέθηκαν σε απίθανο σημείο - Χειροπέδες σε 21χρονο
Εσύ το ‘ξερες; H Κύπρος εξάγει πυροσβεστήρες και… αλάτι στον Καναδά, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία
Κάπνισμα στην ΕΕ: Οι χώρες με τα ψηλότερα ποσοστά – Σε ποιες κρατάνε τα σκήπτρα οι γυναίκες; - Η θέση της Κύπρου
Τι περιλαμβάνει το καιρικό «μενού» σήμερα - Μέχρι πότε θα κρατήσουν οι ζέστες;
Τραγωδία δίχως τέλος στη Γάζα: Γιατρός στα επείγοντα παρέλαβε νεκρούς τον αδερφό και τη νύφη του
Τριμερής Γκουτέρες - Χριστοδουλίδη - Τατάρ στη Νέα Υόρκη: Προς μια επανεκκίνηση ή ακόμη ένας κύκλος στασιμότητας στο Κυπριακό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές να ακυρώσουν το 50% των πτήσεων αναχώρησης τη Δευτέρα

 21.09.2025 - 18:54
Επόμενο άρθρο

Νέα ένταση πάνω από τη Βαλτική: Γερμανικά Eurofighter αναχαίτισαν ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος

 21.09.2025 - 19:09
VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

  •  21.09.2025 - 07:24
«Ανταμοιβή για τη Χαμάς» - Βολές του Ισραήλ μετά την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

«Ανταμοιβή για τη Χαμάς» - Βολές του Ισραήλ μετά την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

  •  21.09.2025 - 18:37
Τραγωδία στον Πρωταρά - Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από τη θάλασσα

Τραγωδία στον Πρωταρά - Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από τη θάλασσα

  •  21.09.2025 - 17:23
Μυστήριο πίσω από την πυρκαγιά σε έξι αυτοκίνητα στην Αραδίππου – Ψάχνουν τα αίτια

Μυστήριο πίσω από την πυρκαγιά σε έξι αυτοκίνητα στην Αραδίππου – Ψάχνουν τα αίτια

  •  21.09.2025 - 17:38
Ανεβαίνει η θερμοκρασία: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές

Ανεβαίνει η θερμοκρασία: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές

  •  21.09.2025 - 18:28
Συγκίνηση και χαρά: Η Merlia επέστρεψε σπίτι – €2.000 δωρεά στο SPDC από τους ιδιοκτήτες της

Συγκίνηση και χαρά: Η Merlia επέστρεψε σπίτι – €2.000 δωρεά στο SPDC από τους ιδιοκτήτες της

  •  21.09.2025 - 16:54
Μπράβο Καρολίνα: Αργυρό για την Πελενδρίτου στο Παγκόσμιο!

Μπράβο Καρολίνα: Αργυρό για την Πελενδρίτου στο Παγκόσμιο!

  •  21.09.2025 - 15:39
VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μια διαφορετική «πτυχή» της καθημερινότητας - Τι τον χαλαρώνει και τον ξεκουράζει – Πώς περνά τον χρόνο του στο αυτοκίνητο

VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μια διαφορετική «πτυχή» της καθημερινότητας - Τι τον χαλαρώνει και τον ξεκουράζει – Πώς περνά τον χρόνο του στο αυτοκίνητο

  •  21.09.2025 - 07:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα