Νέα ένταση πάνω από τη Βαλτική: Γερμανικά Eurofighter αναχαίτισαν ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος
ΔΙΕΘΝΗ

Νέα ένταση πάνω από τη Βαλτική: Γερμανικά Eurofighter αναχαίτισαν ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος

 21.09.2025 - 19:09
Νέα ένταση πάνω από τη Βαλτική: Γερμανικά Eurofighter αναχαίτισαν ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος

Η γερμανική Πολεμική Αεροπορία απογείωσε το πρωί της Δευτέρας δύο μαχητικά Eurofighter, τα οποία εντόπισαν ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου IL-20M να κινείται στον διεθνή εναέριο χώρο της Βαλτικής.

Αφού πραγματοποίησαν οπτική αναγνώριση, τα γερμανικά μαχητικά συνόδευσαν το αεροπλάνο μέχρι να το παραδώσουν σε μονάδες του ΝΑΤΟ που επιχειρούσαν από τη Σουηδία.

Σύμφωνα με το Reuters, η Luftwaffe ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Για άλλη μια φορά, η δύναμη άμεσης αντίδρασης, με δύο Eurofighters, έλαβε εντολή από το ΝΑΤΟ να ελέγξει ένα αγνώστου ταυτότητας αεροσκάφος, το οποίο πετούσε χωρίς σχέδιο πτήσης και χωρίς επικοινωνία μέσω ασυρμάτου στον διεθνή εναέριο χώρο».

«Ήταν ένα ρωσικό αεροσκάφος αναγνώρισης IL-20M. Μετά την οπτική αναγνώριση, παραδώσαμε τη συνοδεία του αεροσκάφους στους Σουηδούς εταίρους μας στο ΝΑΤΟ και επιστρέψαμε στο Ρόστοκ-Λάαγκε», προστέθηκε στην ανακοίνωση.

Την ίδια ώρα, το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο προγραμματίζεται να συνεδριάσει αύριο Τρίτη με αντικείμενο την πρόσφατη παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τη Ρωσία, ανέφεραν στο πρακτορείο δύο ενημερωμένες πηγές.

Το περιστατικό αφορά τρία ρωσικά MiG-31, τα οποία την Παρασκευή πέταξαν χωρίς άδεια εντός της εσθονικής επικράτειας για περίπου δώδεκα λεπτά, προτού αναγκαστούν να αποχωρήσουν.

VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

