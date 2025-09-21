Πορτογαλία: Αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης μετά τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία

«Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι η υλοποίηση μιας θεμελιώδους, σταθερής και βασικής γραμμής της πορτογαλικής εξωτερικής πολιτικής», δήλωσε ο Ράνγκελ σε δημοσιογράφους στην έδρα της μόνιμης αποστολής της Πορτογαλίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη.

Είπε ότι «η Πορτογαλία υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών ως τον μόνο δρόμο για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη... η κατάπαυση του πυρός είναι επείγουσα», προσθέτοντας ότι η Χαμάς «δεν μπορεί να έχει καμία μορφή ελέγχου στη Γάζα ή εκτός αυτής» και απαιτώντας την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο Ράνγκελ είπε επίσης ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης «δεν εξαλείφει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα» και καταδίκασε επίσης την κατάσταση πείνας που επικρατεί εκεί, την καταστροφή και την «επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη».

Η Πορτογαλία αναγνώρισε την Παλαιστίνη μαζί με τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία.