Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠορτογαλία: Αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης μετά τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία
ΔΙΕΘΝΗ

Πορτογαλία: Αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης μετά τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία

 21.09.2025 - 22:51
Πορτογαλία: Αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης μετά τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ράνγκελ, ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος.

«Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι η υλοποίηση μιας θεμελιώδους, σταθερής και βασικής γραμμής της πορτογαλικής εξωτερικής πολιτικής», δήλωσε ο Ράνγκελ σε δημοσιογράφους στην έδρα της μόνιμης αποστολής της Πορτογαλίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη.

Είπε ότι «η Πορτογαλία υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών ως τον μόνο δρόμο για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη... η κατάπαυση του πυρός είναι επείγουσα», προσθέτοντας ότι η Χαμάς «δεν μπορεί να έχει καμία μορφή ελέγχου στη Γάζα ή εκτός αυτής» και απαιτώντας την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο Ράνγκελ είπε επίσης ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης «δεν εξαλείφει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα» και καταδίκασε επίσης την κατάσταση πείνας που επικρατεί εκεί, την καταστροφή και την «επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη».

Η Πορτογαλία αναγνώρισε την Παλαιστίνη μαζί με τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων
Τι σημαίνει η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Αυστραλία
Εσύ το ‘ξερες; H Κύπρος εξάγει πυροσβεστήρες και… αλάτι στον Καναδά, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία
Κάπνισμα στην ΕΕ: Οι χώρες με τα ψηλότερα ποσοστά – Σε ποιες κρατάνε τα σκήπτρα οι γυναίκες; - Η θέση της Κύπρου
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον € 2.200.000
Η κρίση στην ελληνική κτηνοτροφία χτυπά την πόρτα της Κύπρου – Ψάχνουν εναλλακτικές για ενίσχυση της παραγωγής
Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές να ακυρώσουν το 50% των πτήσεων αναχώρησης τη Δευτέρα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τι σημαίνει η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Αυστραλία

 21.09.2025 - 22:36
VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

  •  21.09.2025 - 07:24
Τι σημαίνει η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Αυστραλία

Τι σημαίνει η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Αυστραλία

  •  21.09.2025 - 22:36
Η κρίση στην ελληνική κτηνοτροφία χτυπά την πόρτα της Κύπρου – Ψάχνουν εναλλακτικές για ενίσχυση της παραγωγής

Η κρίση στην ελληνική κτηνοτροφία χτυπά την πόρτα της Κύπρου – Ψάχνουν εναλλακτικές για ενίσχυση της παραγωγής

  •  21.09.2025 - 21:42
ΥΠΕΣ: Τέλος στην αντιπαράθεση για την εγκύκλιο σχετικά με τα συνθήματα σε τοίχους

ΥΠΕΣ: Τέλος στην αντιπαράθεση για την εγκύκλιο σχετικά με τα συνθήματα σε τοίχους

  •  21.09.2025 - 20:33
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον € 2.200.000

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον € 2.200.000

  •  21.09.2025 - 22:05
Ανεβαίνει η θερμοκρασία: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές

Ανεβαίνει η θερμοκρασία: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές

  •  21.09.2025 - 18:28
Ανησυχία στα κατεχόμενα: 18χρονη δηλώθηκε αγνοούμενη από τους γονείς της – Δέχθηκαν ξαφνικό τηλεφώνημα λίγη ώρα μετά

Ανησυχία στα κατεχόμενα: 18χρονη δηλώθηκε αγνοούμενη από τους γονείς της – Δέχθηκαν ξαφνικό τηλεφώνημα λίγη ώρα μετά

  •  21.09.2025 - 20:14
VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μια διαφορετική «πτυχή» της καθημερινότητας - Τι τον χαλαρώνει και τον ξεκουράζει – Πώς περνά τον χρόνο του στο αυτοκίνητο

VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μια διαφορετική «πτυχή» της καθημερινότητας - Τι τον χαλαρώνει και τον ξεκουράζει – Πώς περνά τον χρόνο του στο αυτοκίνητο

  •  21.09.2025 - 07:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα