Ράγισε καρδιές η χήρα του Τσάρλι Κερκ - «Συγχωρώ τον δολοφόνο του άνδρα μου...»

Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αλλά και σημαντικές προσωπικότητες από το στρατόπεδο του MAGA, που περιέγραψαν τον Κερκ ως έναν αφοσιωμένο αγωνιστή της πίστης και της πατρίδας.

Στην επιμνημόσυνη δέηση που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο από δεκάδες χιλιάδες κόσμου στάδιο Γκλεντέιλ της Αριζόνα, ο Κερκ περιεγράφηκε επανειλημμένα ως μάρτυρας που θα ζήσει μέσω του κινήματός του, μετά τον θάνατό του από σφαίρα σε πανεπιστήμιο της Γιούτα, μόλις 11 ημέρες νωρίτερα.

Τραμπ: Ο Τσάρλι Κερκ είναι μεγαλύτερος από ποτέ και θα είναι αιώνιος

Ο Τραμπ αποτίνοντας φόρο τιμής στον ακτιβιστή, μίλησε για τη σημασία του έργου του και τη συνέχεια του πολιτικού του αγώνα, ενώ ταυτόχρονα επανέφερε γνωστά πολιτικά ζητήματα που αφορούν τη διαμάχη του με αριστερούς εξτρεμιστές.

«Η κληρονομιά του Τσάρλι είναι πιο ισχυρή από ποτέ και εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά του», δήλωσε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περισσότερη δράση ενάντια στις πολιτικές που θεωρούν εχθρικές προς τις αξίες του συντηρητισμού.

«Είναι μεγαλύτερος από ποτέ. Και είναι αιώνιος», δήλωσε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι θα απονείμει στον Κερκ το Μετάλλιο Ελευθερίας του Προέδρου.

Ο Τραμπ είπε για τον Τσάρλι Κερκ πως ήταν «ένας γίγαντας της γενιάς του» και «μάρτυρας» που δολοφονήθηκε από ένα «ριζοσπαστικοποιημένο, αδίστακτο τέρας» επειδή έλεγε αλήθειες.

«Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του και πάνω απ’ όλα έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν γιο, έναν Χριστιανό κι έναν αφοσιωμένο πατριώτη», είπε ο πρόεδρος Τραμπ απευθυνόμενος σε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους που είχαν κατακλύσει το στάδιο του Γκλεντέιλ, κοντά στο Φοίνιξ.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ο 31χρονος Κερκ μπήκε στο στόχαστρο επειδή υπερασπιζόταν «την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τον Θεό και τη χώρα του».

Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος τόνισε: «Δεν μισούσε τους αντιπάλους του, ήθελε το καλύτερο για εκείνους… Επ’ αυτού διαφωνούσα με τον Τσάρλι. Μισώ τους αντιπάλους μου και δεν θέλω το καλύτερο για εκείνους. Λυπάμαι, Έρικα».

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ παρηγόρησε τη χήρα του Τσάρλι Κερκ, η οποία έγειρε το κεφάλι της στην αγκαλιά του Αμερικανού προέδρου.

Η Έρικα Κερκ συγχωρεί τον δολοφόνο του άνδρα της

Η συγκίνηση κορυφώθηκε με την ομιλία της συζύγου του Κερκ, Έρικα, η οποία υποσχέθηκε να συνεχίσει το έργο του, μιλώντας με θρησκευτική πίστη και αποφασιστικότητα.

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, δήλωσε πως συγχωρεί τον δολοφόνο του συζύγου της, κατά την ομιλία της σε επιμνημόσυνη τελετή σε κατάμεστο στάδιο της Αριζόνας για τον συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε την 10η Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

«Αυτόν τον άνδρα, αυτόν τον νεαρό, τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ επειδή έτσι έκανε και ο Χριστός και αυτό θα έκανε κι ο Τσάρλι», είπε η Έρικα Κερκ, εξηγώντας πως η απάντηση στο μίσος είναι η αγάπη, όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο.

Μηνύματα σεβασμού και θυμός

Η τελετή είχε μια ισχυρή συντηρητική θρησκευτική διάσταση, καθώς και μία πολιτική κλήση για δράση ώστε να μην επιτρέψουν η δολοφονία του να σιωπήσει το συντηρητικό κίνημα. Οι ομιλητές, μεταξύ των οποίων ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ και προσωπικότητες του MAGA, αναφέρθηκαν με σεβασμό στη μνήμη του 31χρονου ακτιβιστή και παρουσίασαν μήνυμα αντοχής, αν και μερικοί εξ αυτών εξέφρασαν θυμό για τη δολοφονία.

«Ο διαβολικός δολοφόνος που αφαίρεσε τη ζωή του Τσάρλι ήλπιζε να έχουμε σήμερα μια κηδεία. Αντ' αυτού, φίλοι μου, έχουμε μια αναβίωση και γιορτή για τον Τσάρλι και τον Κύριο Ιησού Χριστό», δήλωσε ο Βανς, με το πλήθος να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δήλωσε ότι «η κληρονομιά του Κερκ πρέπει να είναι ότι όταν του αφαίρεσαν τη ζωή, ένα εκατομμύριο "Τσάρλι" θα βγουν να αναπληρώσουν το κενό του».

«Η κληρονομιά του Τσάρλι Κερκ ζει»

Η κηδεία, παρότι βαρύνουσα για την απώλεια του Κερκ, αποτέλεσε ένα σημείο αναφοράς για την ενίσχυση του συντηρητικού κινήματος, με τους ομιλητές να καλούν για την συνέχιση του έργου του και την επέκταση των ιδεών του στην επόμενη γενιά.

Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα. Εμβληματική μορφή του δεξιού κινήματος MAGA («Make America Great Again»), ο Τσάρλι Κερκ υμνούσε στα εκατομμύρια των ακολούθων του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και σε εκδηλώσεις που οργάνωνε σε πανεπιστήμια τις πολιτικές απόψεις του προέδρου Τραμπ, απευθυνόμενος κυρίως στη νεολαία.

Από την επιμνημόσυνη τελετή, πέρα από τα μηνύματα πίστης και ενότητας, αναδείχθηκε και ο θυμός για την πολιτική βία που έχει κατηγορηθεί για το θάνατο του Κερκ. Το μήνυμα που έμεινε από τη συγκέντρωση ήταν ξεκάθαρο: Ο αγώνας του Τσάρλι Κερκ δεν έχει τελειώσει και η κληρονομιά του θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη δύναμη και αποφασιστικότητα.

ΠΗΓΗ: Iefimerida.gr