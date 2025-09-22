Έξι σημάδια ότι μεγαλώσατε με ναρκισσιστή γονέα - Τι αποκαλύπτουν οι ψυχολόγοι

«Δεν μπορούν να πουν «έχω κι εγώ ανάγκες» ή «αυτό δεν μου κάνει καλό». Δεν τους το έμαθε ποτέ κανείς», δηλώνει χαρακτηριστικά η καθηγήτρια και θεραπεύτρια Wendy Behary, διευθύντρια του Cognitive Therapy Center of New Jersey στη Ηuffingtonpost. Μαζί με τον Dr. Craig Malkin, επίσης ψυχολόγο με εξειδίκευση στις δυναμικές σχέσεων με ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, αποκωδικοποιούν τις πιο συχνές ενδείξεις ότι ένα παιδί έχει μεγαλώσει με γονιό που είχε σοβαρές τοξικές ναρκισσιστικές τάσεις.

1. Δεν μπορείτε να πείτε «όχι», ούτε να ζητήσετε αυτό που χρειάζεστε

Σας είναι δύσκολο να εκφράσετε δυσαρέσκεια, να βάλετε όρια ή να διεκδικήσετε χώρο. Πολλές φορές, πιάνετε τον εαυτό σας να λέει «ναι» σε πράγματα που δεν θέλετε για να αποφύγετε σύγκρουση, ενοχές ή απλά επειδή έτσι μάθατε. Όπως εξηγεί η Behary, τα παιδιά ναρκισσιστών συχνά μεγαλώνουν με την πεποίθηση ότι οι δικές τους ανάγκες είναι λιγότερο σημαντικές. Σαν να μην ανήκαν ποτέ εκεί.

2. Έχετε γίνει people pleaser με κόστος την ψυχική σας υγεία

Η συνεχής προσπάθεια να ευχαριστείτε τους άλλους, να είστε «καλοί» και αποδεκτοί, ίσως έχει ρίζες στην παιδική σας ηλικία. Ο Malkin υποστηρίζει ότι τα παιδιά ναρκισσιστών πολλές φορές μαθαίνουν πως το να εκφράζουν βασικές τους ανάγκες ή συναισθήματα τα κάνει να φαίνονται «εγωιστικά» ή «αχάριστα». Μεγαλώνοντας, μεταφράζουν κάθε φροντίδα του εαυτού ως απειλή, και έτσι μαθαίνουν να την αποφεύγουν.

3. Είστε υπερβολικά ανταγωνιστικοί – ακόμα και με τα αγαπημένα σας πρόσωπα

Το ναρκισσιστικό περιβάλλον τροφοδοτεί τη σύγκριση και την ανάγκη για επιβεβαίωση. Ο Malkin εξηγεί ότι οι γονείς με ναρκισσιστικές τάσεις συχνά βάζουν τα παιδιά τους σε ρόλο «προέκτασης του εαυτού τους» και τα ενθαρρύνουν να διαπρέπουν, όχι για να χαρούν μαζί τους, αλλά για να νιώσουν οι ίδιοι σπουδαίοι. Αυτό δημιουργεί ένα είδος σιωπηλού «πολέμου» ανάμεσα στα αδέλφια, που παλεύουν για αποδοχή και αγάπη.

4. Εσείς κατευνάζατε τα πνεύματα και όχι οι γονείς σας

Πολλοί ενήλικες που μεγάλωσαν με ναρκισσιστές θυμούνται τον εαυτό τους ως «διαιτητή» στο σπίτι. Όπως σχολιάζει η Behary, τα παιδιά αυτά μαθαίνουν να διαχειρίζονται τη συναισθηματική αστάθεια του γονιού, αναλαμβάνοντας ρόλο ενήλικα. Αντί να προστατεύονται, αναγκάζονται να γίνουν οι ίδιοι προστάτες. Το κόστος; Θυσιάζουν τις αυθόρμητες, παιδικές τους ανάγκες.

5. Ζείτε για την επιβεβαίωση και δεν ξέρετε πότε να σταματήσετε

Αριστεία, επίδοση, status. Αν μεγαλώσατε με την αίσθηση ότι μόνο αν είστε ο καλύτερος αξίζετε την αγάπη, τότε μάλλον έχετε βιώσει αυτή την αθέατη πίεση. Ο Malkin επισημαίνει ότι τα παιδιά ναρκισσιστικών γονέων συχνά μαθαίνουν ότι η αξία τους εξαρτάται αποκλειστικά από τις επιδόσεις και την εξωτερική εικόνα. Η εσωτερική τους φωνή σιωπεί και τη θέση της παίρνει η ανάγκη να αποδεικνύουν συνεχώς ότι είναι «αρκετοί».

6. Δεν έχετε ξεκάθαρη αίσθηση του ποιοι είστε – νιώθατε «προέκταση» του γονιού σας

Όπως περιγράφει η Behary, πολλά παιδιά νιώθουν ότι έπαιζαν κάποιον ρόλο, κι όχι ότι απλώς υπήρχαν. Αν οι γονείς σας σάς πίεζαν να ακολουθήσετε συγκεκριμένα επαγγέλματα, σπουδές ή ρόλους που εξυπηρετούσαν τις δικές τους επιθυμίες (όχι τις δικές σας), ίσως δεν σας δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να διαμορφώσετε μια δική σας ταυτότητα.

Πως « σπάει » αυτός ο κύκλος;

Οι ψυχολόγοι συμφωνούν ότι η επίγνωση είναι το πρώτο βήμα. Σύμφωνα με τον Malkin, το να αναγνωρίσετε ότι υπήρξαν ανάγκες σας που δεν καλύφθηκαν, είναι ζωτικής σημασίας. Μπορεί να χρειαστεί να αποδεχθείτε συναισθήματα που μέχρι τώρα αποφεύγατε – λύπη, φόβο, μοναξιά – και να τα εκφράσετε σε περιβάλλοντα ασφαλή και υποστηρικτικά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η απομάκρυνση από έναν συναισθηματικά ή σωματικά κακοποιητικό γονιό είναι απαραίτητη. Όπως λέει ο Malkin, οι τρεις πιο επικίνδυνες ενδείξεις είναι η κακοποίηση, η άρνηση και η ψυχοπαθητική χειραγώγηση. «Οι κακοποιητές είναι 100% υπεύθυνοι για τις πράξεις τους. Αν δεν αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει και ελπίδα αλλαγής», τονίζει. Δεν φταίτε εσείς για το πώς μεγαλώσατε. Αλλά είναι στο χέρι σας να γράψετε τη συνέχεια. Με επίγνωση, υποστήριξη και τη δύναμη να αλλάξετε το αφήγημα.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr