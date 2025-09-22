VIDEO: «Με δάγκωσαν δύο καρχαρίες - Έμεινα ξύπνια 90 λεπτά για να μείνω ζωντανή» - Η συγκλονιστική ιστορία 16χρονης

Η μαρτυρία της συγκλονίζει, καθώς περιγράφει λεπτό προς λεπτό πώς πάλεψε για τη ζωή της μέσα στη θάλασσα.

«Με δάγκωσε στα χέρια – Τον χτύπησα 6 φορές στο πρόσωπο»

Η Annabelle βρισκόταν με τη μητέρα της για κατάδυση στα 120 πόδια βάθος, όπου συνάντησαν μερικούς καρχαρίες και τροπικά ψάρια. Όταν επέστρεψαν στο σκάφος, η ίδια αποφάσισε να κάνει μια τελευταία βουτιά από το κατάστρωμα, χωρίς να φαντάζεται τι την περίμενε. «Μόλις χτύπησα το νερό, ένας καρχαρίας ήρθε από κάτω και άρχισε να με δαγκώνει στα χέρια. Τον χτύπησα γύρω στις έξι φορές στο πρόσωπο», θυμάται η ίδια.

Η δεύτερη επίθεση και ο αγώνας επιβίωσης

Καθώς οι υπόλοιποι δύτες της ομάδας της προσπάθησαν να τη σώσουν πετώντας της σωσίβιο, ένας δεύτερος καρχαρίας επιτέθηκε στο δεξί της πόδι, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.

Οι επιβάτες του σκάφους, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να την προστατεύσουν, πέταξαν φιάλες οξυγόνου στους καρχαρίες για να τους απωθήσουν. Ωστόσο, το σκάφος δεν διέθετε κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό για τέτοιες περιπτώσεις.

«Ένας τουρίστας από την ομάδα μας είχε τουρνικέ και μου το πέταξε. Αυτό μου έσωσε τη ζωή», εξηγεί η Annabelle.

Η 16χρονη πάλεψε να μείνει ξύπνια για 90 λεπτά, μέχρι το σκάφος να επιστρέψει στη στεριά, όπου την παρέλαβε ελικόπτερο για το νοσοκομείο. «Ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει. Αν είχα λιποθυμήσει, ίσως να μην τα είχα καταφέρει», λέει.

Η απώλεια του ποδιού και η σπάνια λοίμωξη

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η Annabelle παρουσίασε μια σπάνια μυκοβακτηριακή λοίμωξη, η οποία κατέστησε το μισό της δεξί πόδι μη λειτουργικό, οδηγώντας σε ακρωτηριασμό.

Η γιατρός της, Julia Sanders, δήλωσε: «Έχει περάσει πολλαπλά χειρουργεία. Ήταν μια σταδιακή μάχη, αλλά είναι απίστευτο παιδί.»

Η Annabelle φορά πλέον προσθετικό μέλος, κάνει pilates, τρέχει και έχει επιστρέψει στην αγαπημένη της δραστηριότητα: την κατάδυση. «Είναι παράδειγμα αντοχής και θέλησης. Δεν το έβαλε κάτω», λέει η γιατρός της.

