Κακοποίηση ανήλικης: Κατέγραψε με κινητό τηλέφωνο την φρίκη που έζησε η 6χρονη – Στη φυλακή η οικιακή βοηθός

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη φέρεται να υπέστη σεξουαλική παρενόχληση στο δωμάτιο όπου διαμένει η 24χρονη, ενώ η μητέρα βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο όπου κοιμόταν.

Το σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha Κύπρου η δημοσιογράφος Έρικα Καβάζη, είναι ότι η ίδια η 6χρονη κατέγραψε με κινητό τηλέφωνο το αποτρόπαιο περιστατικό, γεγονός που αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο για την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Η οικιακή βοηθός οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, όπου εκδόθηκε διάταγμα προσωποκράτησης οκτώ ημερών, ενώ το κοριτσάκι αναμένεται να εξεταστεί από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους.