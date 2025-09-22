Ecommbx
Κακοποίηση ανήλικης: Κατέγραψε με κινητό τηλέφωνο την φρίκη που έζησε η 6χρονη – Στη φυλακή η οικιακή βοηθός
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κακοποίηση ανήλικης: Κατέγραψε με κινητό τηλέφωνο την φρίκη που έζησε η 6χρονη – Στη φυλακή η οικιακή βοηθός

 22.09.2025 - 21:12
Κακοποίηση ανήλικης: Κατέγραψε με κινητό τηλέφωνο την φρίκη που έζησε η 6χρονη – Στη φυλακή η οικιακή βοηθός

Σοκ προκαλεί στη Λεμεσό η υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης 6χρονης, με την Αστυνομία να συλλαμβάνει άμεσα τη 24χρονη οικιακή βοηθό μετά από καταγγελία της μητέρας της μικρής.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη φέρεται να υπέστη σεξουαλική παρενόχληση στο δωμάτιο όπου διαμένει  η 24χρονη, ενώ η μητέρα βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο όπου κοιμόταν.

Το σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha Κύπρου η δημοσιογράφος Έρικα Καβάζη, είναι ότι η ίδια η 6χρονη κατέγραψε με κινητό τηλέφωνο το αποτρόπαιο περιστατικό, γεγονός που αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο για την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Η οικιακή βοηθός οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, όπου εκδόθηκε διάταγμα προσωποκράτησης οκτώ ημερών, ενώ το κοριτσάκι αναμένεται να εξεταστεί από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους.

