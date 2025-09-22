Επιστρέφει η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ - Το ανακοίνωσε η Disney

Η απόφαση ελήφθη μετά από συζητήσεις με τον παρουσιαστή και την Walt Disney Company, η οποία αναγνώρισε ότι τα σχόλια ήταν ατυχή. «Περάσαμε τις τελευταίες μέρες κάνοντας σοβαρές συζητήσεις με τον Τζίμι και, έπειτα από αυτές τις συνομιλίες, αποφασίσαμε να επιστρέψουμε με την εκπομπή την Τρίτη» ανέφερε η Disney σε ανακοίνωσή της.

Η ανακοίνωση της Disney

Η απόφαση του ABC να αναστείλει την εκπομπή καταδικάστηκε από συνδικάτα, φιλελεύθερους νομοθέτες και διάσημους παράγοντες του Χόλιγουντ, όπως ο πρώην παρουσιαστής της εκπομπής Late Show, ο θρυλικός Ντέιβιντ Λέτερμαν, ο οποίος δήλωσε: «Δεν μπορείς να απολύεις κάποιον επειδή φοβάσαι ή προσπαθείς να κολακεύσεις μια αυταρχική, εγκληματική κυβέρνηση στον Λευκό Οίκο».

Αντίθετα, μερικοί συντηρητικοί πανηγύρισαν την απόφαση της ABC. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη Πέμπτη ότι ο παρουσιαστής απολύθηκε λόγω «κακών ποσοστών τηλεθέασης», αφού είπε «κάτι φρικτό για έναν σπουδαίο κύριο, όπως ο Τσάρλι Κερκ».