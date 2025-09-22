Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΕπιστρέφει η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ - Το ανακοίνωσε η Disney
ΔΙΕΘΝΗ

Επιστρέφει η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ - Το ανακοίνωσε η Disney

 22.09.2025 - 23:04
Επιστρέφει η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ - Το ανακοίνωσε η Disney

Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ επιστρέφει στην ABC την Τρίτη, πέντε μέρες μετά την αρχική απόφαση να μείνει εκτός «αέρα» επ' αόριστον, λόγω αντιδράσεων για τα σχόλια του παρουσιαστή σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Η απόφαση ελήφθη μετά από συζητήσεις με τον παρουσιαστή και την Walt Disney Company, η οποία αναγνώρισε ότι τα σχόλια ήταν ατυχή. «Περάσαμε τις τελευταίες μέρες κάνοντας σοβαρές συζητήσεις με τον Τζίμι και, έπειτα από αυτές τις συνομιλίες, αποφασίσαμε να επιστρέψουμε με την εκπομπή την Τρίτη» ανέφερε η Disney σε ανακοίνωσή της.

Η ανακοίνωση της Disney 

Η απόφαση του ABC να αναστείλει την εκπομπή καταδικάστηκε από συνδικάτα, φιλελεύθερους νομοθέτες και διάσημους παράγοντες του Χόλιγουντ, όπως ο πρώην παρουσιαστής της εκπομπής Late Show, ο θρυλικός Ντέιβιντ Λέτερμαν, ο οποίος δήλωσε: «Δεν μπορείς να απολύεις κάποιον επειδή φοβάσαι ή προσπαθείς να κολακεύσεις μια αυταρχική, εγκληματική κυβέρνηση στον Λευκό Οίκο».

Αντίθετα, μερικοί συντηρητικοί πανηγύρισαν την απόφαση της ABC. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη Πέμπτη ότι ο παρουσιαστής απολύθηκε λόγω «κακών ποσοστών τηλεθέασης», αφού είπε «κάτι φρικτό για έναν σπουδαίο κύριο, όπως ο Τσάρλι Κερκ».

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Γαλλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης – «Ήρθε η ώρα για ειρήνη» είπε ο Μακρόν
Επιστρέφει η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ - Το ανακοίνωσε η Disney
Κακοποίηση ανήλικης: Κατέγραψε με κινητό τηλέφωνο την φρίκη που έζησε η 6χρονη – Στη φυλακή η οικιακή βοηθός
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλλυντικά και παιδικά αντιηλιακά αποσύρονται την αγορά – Δείτε φωτογραφίες
Η χρήση κάνναβης τετραπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη – Έρευνα αποκαλύπτει
ΒΙΝΤΕΟ: Αρκούδα επιτέθηκε σε 90χρονη σε κατάστημα - Η αστυνομία τη σκότωσε για λόγους ασφαλείας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης - Εμφανίστηκαν drones στον εναέριο χώρο

 22.09.2025 - 22:48
Επόμενο άρθρο

Χριστοδουλίδης για Παλαιστινιακό: Η Κύπρος υποστηρίζει διαχρονικά τη λύση δύο κρατών

 22.09.2025 - 23:28
Χριστοδουλίδης για Παλαιστινιακό: Η Κύπρος υποστηρίζει διαχρονικά τη λύση δύο κρατών

Χριστοδουλίδης για Παλαιστινιακό: Η Κύπρος υποστηρίζει διαχρονικά τη λύση δύο κρατών

Στη Διεθνή Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την Ειρηνική Επίλυση του Παλαιστινιακού Ζητήματος και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών, η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία, κατά τη διάρκεια της 80ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, συμμετείχε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης για Παλαιστινιακό: Η Κύπρος υποστηρίζει διαχρονικά τη λύση δύο κρατών

Χριστοδουλίδης για Παλαιστινιακό: Η Κύπρος υποστηρίζει διαχρονικά τη λύση δύο κρατών

  •  22.09.2025 - 23:28
Η Γαλλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης – «Ήρθε η ώρα για ειρήνη» είπε ο Μακρόν

Η Γαλλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης – «Ήρθε η ώρα για ειρήνη» είπε ο Μακρόν

  •  22.09.2025 - 22:22
Κακοποίηση ανήλικης: Κατέγραψε με κινητό τηλέφωνο την φρίκη που έζησε η 6χρονη – Στη φυλακή η οικιακή βοηθός

Κακοποίηση ανήλικης: Κατέγραψε με κινητό τηλέφωνο την φρίκη που έζησε η 6χρονη – Στη φυλακή η οικιακή βοηθός

  •  22.09.2025 - 21:12
Χριστοδουλίδης – Amazon: Στο τραπέζι η ενίσχυση της Κύπρου ως κόμβου καινοτομίας

Χριστοδουλίδης – Amazon: Στο τραπέζι η ενίσχυση της Κύπρου ως κόμβου καινοτομίας

  •  22.09.2025 - 19:05
Άλλο σύμμαχος κι άλλο γιουσουφάκι 

Άλλο σύμμαχος κι άλλο γιουσουφάκι 

  •  22.09.2025 - 20:27
«Αποτρεπτικές» οι πειθαρχικές διαδικασίες για σεξουαλική παρενόχληση στη Δημόσια Υπηρεσία – Μόλις 10 καταγγελίες σε τρία χρόνια

«Αποτρεπτικές» οι πειθαρχικές διαδικασίες για σεξουαλική παρενόχληση στη Δημόσια Υπηρεσία – Μόλις 10 καταγγελίες σε τρία χρόνια

  •  22.09.2025 - 17:05
Έρχονται βροχές: Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες;

Έρχονται βροχές: Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες;

  •  22.09.2025 - 20:21
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλλυντικά και παιδικά αντιηλιακά αποσύρονται την αγορά – Δείτε φωτογραφίες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλλυντικά και παιδικά αντιηλιακά αποσύρονται την αγορά – Δείτε φωτογραφίες

  •  22.09.2025 - 20:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα