Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΧριστοδουλίδης για Παλαιστινιακό: Η Κύπρος υποστηρίζει διαχρονικά τη λύση δύο κρατών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστοδουλίδης για Παλαιστινιακό: Η Κύπρος υποστηρίζει διαχρονικά τη λύση δύο κρατών

 22.09.2025 - 23:28
Χριστοδουλίδης για Παλαιστινιακό: Η Κύπρος υποστηρίζει διαχρονικά τη λύση δύο κρατών

Στη Διεθνή Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την Ειρηνική Επίλυση του Παλαιστινιακού Ζητήματος και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών, η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία, κατά τη διάρκεια της 80ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, συμμετείχε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η Διάσκεψη έχει ως στόχο την εφαρμογή των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών που αφορούν το Παλαιστινιακό ζήτημα και την προώθηση της λύσης των δύο κρατών, με στόχο την επίτευξη μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τη Σαουδική Αραβία, σε συντονισμό με άλλα κράτη-μέλη του Αραβικού Συνδέσμου, και συγκεντρώνει την ενεργό συμμετοχή μεγάλου αριθμού αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ άλλων, της Γαλλίας, του Βελγίου, της Μάλτας, της Φινλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Αυστραλίας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία έχει αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης, ήδη, από το 1988, υποστηρίζει διαχρονικά τη λύση δύο κρατών, ως τη μόνη ρεαλιστική και βιώσιμη λύση. Στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος έχει συνυπογράψει τη σχετική Διακήρυξη που κυκλοφόρησαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία κατά την Υπουργική Συνάντηση του Ιουλίου, μαζί με 24 άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Διακήρυξη υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, με 142 χώρες να τάσσονται υπέρ.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, με συνέπεια και προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, επαναβεβαιώνει τη στήριξή της σε όλες τις προσπάθειες που στοχεύουν στη δίκαιη επίλυση του Παλαιστινιακού ζητήματος και στην επικράτηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Γαλλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης – «Ήρθε η ώρα για ειρήνη» είπε ο Μακρόν
Επιστρέφει η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ - Το ανακοίνωσε η Disney
Κακοποίηση ανήλικης: Κατέγραψε με κινητό τηλέφωνο την φρίκη που έζησε η 6χρονη – Στη φυλακή η οικιακή βοηθός
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλλυντικά και παιδικά αντιηλιακά αποσύρονται την αγορά – Δείτε φωτογραφίες
Η χρήση κάνναβης τετραπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη – Έρευνα αποκαλύπτει
ΒΙΝΤΕΟ: Αρκούδα επιτέθηκε σε 90χρονη σε κατάστημα - Η αστυνομία τη σκότωσε για λόγους ασφαλείας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επιστρέφει η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ - Το ανακοίνωσε η Disney

 22.09.2025 - 23:04
Επόμενο άρθρο

Ο Ραφαέλ Γκρόσι θα είναι υποψήφιος για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ

 22.09.2025 - 23:56

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης για Παλαιστινιακό: Η Κύπρος υποστηρίζει διαχρονικά τη λύση δύο κρατών

Χριστοδουλίδης για Παλαιστινιακό: Η Κύπρος υποστηρίζει διαχρονικά τη λύση δύο κρατών

  •  22.09.2025 - 23:28
Η Γαλλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης – «Ήρθε η ώρα για ειρήνη» είπε ο Μακρόν

Η Γαλλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης – «Ήρθε η ώρα για ειρήνη» είπε ο Μακρόν

  •  22.09.2025 - 22:22
Κακοποίηση ανήλικης: Κατέγραψε με κινητό τηλέφωνο την φρίκη που έζησε η 6χρονη – Στη φυλακή η οικιακή βοηθός

Κακοποίηση ανήλικης: Κατέγραψε με κινητό τηλέφωνο την φρίκη που έζησε η 6χρονη – Στη φυλακή η οικιακή βοηθός

  •  22.09.2025 - 21:12
Χριστοδουλίδης – Amazon: Στο τραπέζι η ενίσχυση της Κύπρου ως κόμβου καινοτομίας

Χριστοδουλίδης – Amazon: Στο τραπέζι η ενίσχυση της Κύπρου ως κόμβου καινοτομίας

  •  22.09.2025 - 19:05
Άλλο σύμμαχος κι άλλο γιουσουφάκι 

Άλλο σύμμαχος κι άλλο γιουσουφάκι 

  •  22.09.2025 - 20:27
«Αποτρεπτικές» οι πειθαρχικές διαδικασίες για σεξουαλική παρενόχληση στη Δημόσια Υπηρεσία – Μόλις 10 καταγγελίες σε τρία χρόνια

«Αποτρεπτικές» οι πειθαρχικές διαδικασίες για σεξουαλική παρενόχληση στη Δημόσια Υπηρεσία – Μόλις 10 καταγγελίες σε τρία χρόνια

  •  22.09.2025 - 17:05
Έρχονται βροχές: Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες;

Έρχονται βροχές: Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες;

  •  22.09.2025 - 20:21
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλλυντικά και παιδικά αντιηλιακά αποσύρονται την αγορά – Δείτε φωτογραφίες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλλυντικά και παιδικά αντιηλιακά αποσύρονται την αγορά – Δείτε φωτογραφίες

  •  22.09.2025 - 20:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα