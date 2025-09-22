Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Ραφαέλ Γκρόσι θα είναι υποψήφιος για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ

 22.09.2025 - 23:56
Ο Ραφαέλ Γκρόσι θα είναι υποψήφιος για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ

Ο Ραφαέλ Γκρόσι, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), θα είναι υποψήφιος για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ φιλοδοξώντας να εστιάσει εκ νέου τον οργανισμό στην πρωταρχική του αποστολή, δηλαδή στην ειρήνη και την ασφάλεια, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η δεύτερη θητεία του Αντόνιο Γκουτέρες θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Δεν υπάρχει ακόμη επίσημος κατάλογος υποψηφίων για την αντικατάστασή του, αλλά ο Ραφαέλ Γκρόσι έσπευσε ήδη.

"Ο ΟΗΕ βρίσκεται σε μια περίπλοκη θέση αυτή τη στιγμή" καθώς υπάρχει πλέον "κοινή παραδοχή" ότι ο ΟΗΕ δεν εκπληρώνει πια την αποστολή του να διατηρεί την παγκόσμια ειρήνη, τόνισε σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

"Πιστεύω ότι είναι δυνατό να έχουμε έναν ΟΗΕ που μετράει", σχολίασε. "Πρέπει να επικεντρωθούμε" στην πρωταρχική του αποστολή.

Καθώς "θέλοντας να κάνεις τα πάντα, καταλήγεις να μην κάνεις τίποτα", τόνισε επίσης, χωρίς να αρνείται τη σημασία των θεμάτων ανάπτυξης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβάλλοντος.

"Αν λέτε ότι ανησυχείτε γιατί πολλαπλασιάζονται οι συγκρούσεις, η αύξηση της βίας, είναι λίγο υποκριτικό να εστιάζουμε σε άλλα πράγματα, τα οποία είναι σίγουρα σημαντικά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τον χάρτη που ορίζει ότι αυτό το μέρος δημιουργήθηκε για να αποφύγουμε τις ωμότητες του πολέμου", δήλωσε.

Ο Αργεντινός αξιωματούχος πιστεύει ότι θα μπορούσε να αξιοποιήσει την εμπειρία του ως επικεφαλής του ΔΟΑΕ, όπου προσπαθεί να κάνει διάλογο "με όλους" και να είναι "ένας διαμεσολαβητής αποδεκτός από όλους".

"Επομένως ναι, θα είμαι υποψήφιος για αυτούς τους λόγους, είναι απλό", δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε για τους πιθανούς υποστηρικτές του, τόνισε: είναι "πρόωρο να το πω".

"Υπάρχουν εικασίες και δεν πρόκειται να υπεισέλθω σε αυτές τις συζητήσεις. Στο τέλος, ελπίζω να λάβω όσο το δυνατόν περισσότερη υποστήριξη", δήλωσε.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση αλλά με σύσταση του Συμβουλίου Ασφαλείας, που σημαίνει ότι τα πέντε μόνιμα μέλη (οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ρωσία, η Γαλλία και η Βρετανία) μπορούν να μπλοκάρουν έναν υποψήφιο.

Στη Διεθνή Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την Ειρηνική Επίλυση του Παλαιστινιακού Ζητήματος και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών, η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία, κατά τη διάρκεια της 80ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, συμμετείχε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

