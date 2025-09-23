Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πότε και που να ετοιμαστείτε για βροχές - Ο καιρός μέχρι την Παρασκευή

 23.09.2025 - 06:21
Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά, νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, παρόλο που αργότερα στα δυτικά και τα ανατολικά, ενδέχεται να παρατηρηθούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, που στις ορεινές περιοχές αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία, μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο "Σπίτι της Τουρκίας" έως την τριμερή με Γκουτέρες-Χριστοδουλίδη – Τατάρ, η ελληνική και κυπριακή εξωτερική πολιτική φαίνεται να περιορίζονται στη διαχείριση και όχι στη διεκδίκηση.

