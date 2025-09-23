Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣυναγερμός στα αεροδρόμια του Όσλο και της Κοπεγχάγης από drones - Έκλεισαν για ώρες
ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στα αεροδρόμια του Όσλο και της Κοπεγχάγης από drones - Έκλεισαν για ώρες

 23.09.2025 - 07:15
Συναγερμός στα αεροδρόμια του Όσλο και της Κοπεγχάγης από drones - Έκλεισαν για ώρες

Ανεστάλη λίγο μετά τα μεσάνυχτα η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου του Όσλο εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία Avinor.

Η Μόνικα Φάστινγκ, εκπρόσωπος Τύπου του αερολιμένα του Όσλο, δήλωσε στη νορβηγική τηλεόραση πως οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια. Ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar κατέγραψε νωρίτερα αεροσκάφη που έκαναν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο, αναμένοντας οδηγίες από τον πύργο ελέγχου.

Το κλείσιμο του διεθνούς αεροδρομίου της νορβηγικής πρωτεύουσας ακολούθησε τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, το οποίο υποχρεώθηκε νωρίτερα να αναστείλει τη λειτουργία του επί σχεδόν τέσσερις ώρες για τον ίδιο λόγο.

«Η αστυνομία έχει ξεκινήσει εντατική έρευνα για να προσδιορίσει τι είδους drones ήταν αυτά», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υποδιοικητής της αστυνομίας στην Κοπεγχάγη, Γιάκομπ Χάνσεν, συμπληρώνοντας ότι οι αρχές της Δανίας και της Νορβηγίας συνεργάζονται για να διαπιστωθεί εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Την Παρασκευή, κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν συστήματα ελέγχου εισιτηρίων (check-in) στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανησυχία στη Λεμεσό: Αγοράκι 3,5 ετών έφυγε από το σχολείο και περιπλανιόταν στον δρόμο
«Φωνές» για την φοιτητική χορηγία: Έμειναν στην εξέταση αρκετές αιτήσεις - Πότε θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές και γιατί καθυστερούν
Έρχεται η Ένωση Αντιδημάρχων Κύπρου: Ετοιμάζονται για δυναμικά μέτρα οι τοπικοί άρχοντες – Τα προβλήματα και οι σκέψεις για τις Βουλευτικές Εκλογές
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα ευχηθούμε - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία
Στις φλόγες λεωφορείο που θα μετέφερε μαθητές στη Πάφο
VIDEO: Το ελάττωμα που «σκιάζει» το λανσάρισμα του iPhone 17 και προκαλεί αντιδράσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Chatbot προέτρεψε χρήστη να δολοφονήσει τον πατέρα του: Το περιστατικό που αποκαλύπτει την επικινδυνότητα της τεχνητής νοημοσύνης

 23.09.2025 - 07:09
Επόμενο άρθρο

Στις φλόγες λεωφορείο που θα μετέφερε μαθητές στη Πάφο

 23.09.2025 - 07:28
Γενική Συνέλευση ΟΗΕ- Η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν στο «σπίτι της Τουρκίας» και η απουσία στρατηγικής για την Κύπρο

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ- Η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν στο «σπίτι της Τουρκίας» και η απουσία στρατηγικής για την Κύπρο

Από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο "Σπίτι της Τουρκίας" έως την τριμερή με Γκουτέρες-Χριστοδουλίδη – Τατάρ, η ελληνική και κυπριακή εξωτερική πολιτική φαίνεται να περιορίζονται στη διαχείριση και όχι στη διεκδίκηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ- Η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν στο «σπίτι της Τουρκίας» και η απουσία στρατηγικής για την Κύπρο

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ- Η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν στο «σπίτι της Τουρκίας» και η απουσία στρατηγικής για την Κύπρο

  •  23.09.2025 - 06:27
Λετυμπιώτης: Ψήφος εμπιστοσύνης στη Chevron - Προτεραιότητα η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων

Λετυμπιώτης: Ψήφος εμπιστοσύνης στη Chevron - Προτεραιότητα η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων

  •  23.09.2025 - 06:40
Στις φλόγες λεωφορείο που θα μετέφερε μαθητές στη Πάφο

Στις φλόγες λεωφορείο που θα μετέφερε μαθητές στη Πάφο

  •  23.09.2025 - 07:28
«Φωνές» για την φοιτητική χορηγία: Έμειναν στην εξέταση αρκετές αιτήσεις - Πότε θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές και γιατί καθυστερούν

«Φωνές» για την φοιτητική χορηγία: Έμειναν στην εξέταση αρκετές αιτήσεις - Πότε θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές και γιατί καθυστερούν

  •  23.09.2025 - 06:28
Ανησυχία στη Λεμεσό: Αγοράκι 3,5 ετών έφυγε από το σχολείο και περιπλανιόταν στον δρόμο

Ανησυχία στη Λεμεσό: Αγοράκι 3,5 ετών έφυγε από το σχολείο και περιπλανιόταν στον δρόμο

  •  23.09.2025 - 08:08
Έρχεται η Ένωση Αντιδημάρχων Κύπρου: Ετοιμάζονται για δυναμικά μέτρα οι τοπικοί άρχοντες – Τα προβλήματα και οι σκέψεις για τις Βουλευτικές Εκλογές

Έρχεται η Ένωση Αντιδημάρχων Κύπρου: Ετοιμάζονται για δυναμικά μέτρα οι τοπικοί άρχοντες – Τα προβλήματα και οι σκέψεις για τις Βουλευτικές Εκλογές

  •  23.09.2025 - 06:30
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

  •  23.09.2025 - 07:50
Συναγερμός στα αεροδρόμια του Όσλο και της Κοπεγχάγης από drones - Έκλεισαν για ώρες

Συναγερμός στα αεροδρόμια του Όσλο και της Κοπεγχάγης από drones - Έκλεισαν για ώρες

  •  23.09.2025 - 07:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα