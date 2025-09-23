Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στις φλόγες λεωφορείο που θα μετέφερε μαθητές στη Πάφο

 23.09.2025 - 07:28
Στις φλόγες λεωφορείο που θα μετέφερε μαθητές στη Πάφο

Σε συνγερμό τέθηκαν οι Αρχές στην Πάφο, έπειτα από πυρκαγιά σε λεωφορείο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 6:50, την ώρα που το λεωφορείο βρισκόταν σταθμευμένο στη Χλώρακα.

Το λεωφορείο θα μετέφερε μαθητές σε σχολεία ωστόσο πριν προλάβει να παραλάβει τον οποιοδήποτε ξέσπασε φωτιά.

Σημειώνεται ότι, εντός του οχήματος, δεν βρισκόταν και δεν κινδύνευσε κάποιο πρόσωπο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ώρα 06:45 σήμερα, λήφθηκε μήνυμα για πυρκαγιά σε λεωφορείο στην περιοχή Χλώρακας στην επαρχία Πάφου. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 07:08.
 
Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το χώρο της μηχανής του λεωφορείου, το οποίο βρισκόταν εν κινήσει και επεκτάθηκε στον χώρο της καμπίνας.
Ο οδηγός, αντιλήφθηκε έγκαιρα την πυρκαγιά και εξήλθε με ασφάλεια, ενώ δεν μετέφερε επιβάτες κατά την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
 
Το λεωφορείο υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

