Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Η «Αλήθεια» με τίτλο «Τρία χρόνια μετά ψάχνουν προσωπικό» γράφει ότι χωρίς ανεξάρτητο ή εκπαιδευ αρχίζει τον Οκτώβριο η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού και ότι η απουσία στελέχωσης είχε διαπιστωθεί από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς πριν τρία χρόνια αλλά έκτοτε δεν εφαρμόστηκε η οδηγία από ΡΑΕΚ για έγκαιρη επίλυση της εκκρεμότητας. Αναφέρει ακόμη ότι ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι δεν υπάρχει διαφωνία με τον Υπουργό Οικονομικών Ντόναλντ Τραμπ για την ΑΤΑ και ότι είναι θέμα διαφορετικού λεξιλογίου. Επίσης, αναφέρει γράφει για ολίσθημα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη για τους απόφοιτους του English School και των Βρετανικών Πανεπιστημίων.

Ο «Πολίτης» υπό τον τίτλο «Η τύχη του GSI» γράφει ότι μετέωρο παραμένει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου και ότι η τύχη του Great Sea Interconnector κρίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Νέα Υόρκη με τις συναντήσεις Μητσοτάκη - Ερντογάν και Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη. Γράφει επίσης ότι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη είναι η κυβέρνηση για τον υποτελή χειρισμό της ντιερκτίβας Ισραηλινού Υπουργού για καθαρισμό γκράφιτι για την γενοκτονία στη Γάζα. Επίσης, γράφει ότι η ΠΑΣΥΔΥ προχωρά σε εισηγήσεις προς το Υπουργεί Οικονομικών για τις αξιολογήσεις στη Δημόσια Υπηρεσία.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Χαμένα εμβόλια λόγω διαδικασιών» γράφει ότι το ιστορικό εμβολιασμών δεν είναι δυνατόν να καταχωρηθεί στον ηλεκτρικό φάκελο των πολιτών στο λογισμικό του ΓεΣΥ αφού τα κέντρα εμβολιασμών δεν είναι συνδεδεμένα με το σύστημα. Αλλού γράφει ότι μαθητές σε όλη την Κύπρο προχώρησαν σε δίωρη αποχή από τα μαθήματά τους διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες στα σχολεία. Αναφέρει ακόμη ότι κατέκλυσαν την Ευρώπη παράνομα και επικίνδυνα φάρμακα αδυνατίσματος και αναφέρεται στα δεδομένα για την Κύπρο.

Η «Χαραυγή» με τίτλο «Δεν είναι "ρητορική μίσους" η καταδίκη εγκλημάτων πολέμου» γράφει ότι εντολοδόχος του Ισραήλ εμφανίζεται η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη με συνένοχους όσους την στηρίζουν. Αλλού, γράφει ότι οι οργανώσεις της Πανσυνδικαλιστικής θα πραγματοποιήσουν αύριο συνάντηση με αποκλειστικό θέμα την ΑΤΑ για να ληφθούν αποφάσεις για την πορεία του διαλόγου. Αναφέρεται και στην αποχή των μαθητών χθες από τα μαθήματά τους διαμαρτυρόμενοι για τις τραγικές συνθήκες υποδομών και ότι ανεμιστήρας έπεσε δίπλα από μαθήτρια.

Η αγγλόγλωσση "Cyprus Mail" με τίτλο «Κατακραυγή για οδηγία για τα γκράφιτι κατά του Ισραήλ» γράφει ότι το ΑΚΕΛ είπε ότι η κυβέρνηση έχει μετατραπεί σε πράκτορα άλλης χώρας και ότι ο Δήμαρχος της Λάρνακας Ανδρέας Βύρας είπε ότι οι τοπικές αυτοδιοικήσεις δεν χρειάζονται οδηγίες από έξω για να λειτουργούν. Γράφει επίσης ότι Βουλευτές εξέφρασαν έκπληξη για διαδικασίες για την πειθαρχική καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία. Γράφει ακόμη για την αποχή των μαθητών από τα μαθήματά τους χθες διαμαρτυρόμενοι για τα κλιματιστικά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ