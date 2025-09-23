Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανησυχία στη Λεμεσό: Αγοράκι 3,5 ετών έφυγε από το σχολείο και περιπλανιόταν στον δρόμο

 23.09.2025 - 08:08
Ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχία Λεμεσού, όπου αγοράκι 3,5 ετών έφυγε από το σχολείο του και περιπλανιόταν.

Όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, το αγοράκι ηλικίας 3,5 ετών έφυγε από το σχολείο του και εντοπίστηκε από γυναίκα να περιπλανιέται.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη γύρω στις 8:00 το πρωί, όταν το αγοράκι εντοπίστηκε σε περίπτερο σε περιοχή των Πολεμιδιών από γυναίκα. Όταν εκείνη το ρώτησε που είναι οι γονείς του, αυτό έδειξε το σχολείο από όπου έφυγε, το οποίο ήταν σε κοντινή απόσταση.

Το αγοράκι φαίνεται πως κατάφερε να ανοίξει το κάγκελο από το σχολείο χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους υπεύθυνους και τη δασκάλα, ενώ διασταύρωσε και δρόμο, προτού εντοπιστεί από την γυναίκα.

Η γυναίκα επέστρεψε το παιδί στο σχολείο και ακολούθως ενημερώθηκαν οι γονείς.

Με βάση τις πληροφορίες, πρόκειται για τη δεύτερη φορά που το παιδί καταφέρνει να φύγει από το σχολείο, ενώ μέχρι στιγμής οι γονείς δεν έχουν προχωρήσει σε καταγγελία στην αστυνομία.

Δείτε βίντεο:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Γενική Συνέλευση ΟΗΕ- Η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν στο «σπίτι της Τουρκίας» και η απουσία στρατηγικής για την Κύπρο

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ- Η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν στο «σπίτι της Τουρκίας» και η απουσία στρατηγικής για την Κύπρο

Από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο "Σπίτι της Τουρκίας" έως την τριμερή με Γκουτέρες-Χριστοδουλίδη – Τατάρ, η ελληνική και κυπριακή εξωτερική πολιτική φαίνεται να περιορίζονται στη διαχείριση και όχι στη διεκδίκηση.

