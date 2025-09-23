VIDEO: Το ελάττωμα που «σκιάζει» το λανσάρισμα του iPhone 17 και προκαλεί αντιδράσεις

Η νέα σειρά iPhone 17 κυκλοφόρησε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, με τιμές που ξεκινούν από τα 1.099 δολάρια, και συνοδεύτηκε από μεγάλες προσδοκίες. Η Apple παρουσίασε καινοτομίες όπως το ελαφρύ iPhone Air αλλά και το iPhone Pro Max με χωρητικότητα έως 2TB, κερδίζοντας θετικά σχόλια από αναλυτές της Wall Street, οι οποίοι μάλιστα αναθεώρησαν ανοδικά τις προβλέψεις τους για τη μετοχή της εταιρείας.

Ωστόσο, οι πρώτες ημέρες κυκλοφορίας έφεραν μαζί τους και παράπονα από καταναλωτές. Σύμφωνα με αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, αρκετές συσκευές παρουσίασαν εμφανείς γρατσουνιές στο πίσω μέρος, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αγοραστή από το Ντουμπάι που ανέφερε ότι «κάθε iPhone Pro είχε σημάδι κάτω από την κάμερα».

Αντίστοιχες διαπιστώσεις καταγράφει και ρεπορτάζ του Bloomberg, με δημοσιογράφους να εντοπίζουν μικροφθορές σε εκθεσιακά μοντέλα στη Νέα Υόρκη, το Χονγκ Κονγκ, τη Σαγκάη και το Λονδίνο, κυρίως σε συσκευές χρώματος μπλε ή μαύρου.

Η πιθανή αιτία, σύμφωνα με τον ιστότοπο 9to5Mac, είναι το ανοδιωμένο αλουμίνιο που χρησιμοποιείται στο περίβλημα. Αν και πιο ανθεκτικό σε σπασίματα και με καλύτερη απαγωγή θερμότητας, το συγκεκριμένο υλικό κάνει τις χαρακιές πιο ορατές σε σχέση με το τιτάνιο ή το γυαλί.

Παρά τις ενστάσεις, πολλοί καταναλωτές επισημαίνουν ότι το πρόβλημα εξαλείφεται με τη χρήση θήκης, ενώ αναλυτές της Wall Street εκτιμούν ότι δεν θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στις πωλήσεις. Όπως τόνισε ο Τζιλ Λούρια, διευθύνων σύμβουλος της D.A. Davidson, «κάθε νέο iPhone συνοδεύεται από ανησυχίες, αλλά ακόμη κι αν το ζήτημα αποδειχθεί εκτεταμένο, η Apple μπορεί να το αντιμετωπίσει».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Νταν Ιβς της Wedbush Securities χαρακτήρισε το θέμα «υπερβολικά διογκωμένο», υποστηρίζοντας ότι το iPhone 17 παραμένει ένα προϊόν-φαινόμενο με μεγάλη αποδοχή από τους καταναλωτές.

