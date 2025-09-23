Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineVIDEO: Το ελάττωμα που «σκιάζει» το λανσάρισμα του iPhone 17 και προκαλεί αντιδράσεις
LIKE ONLINE

VIDEO: Το ελάττωμα που «σκιάζει» το λανσάρισμα του iPhone 17 και προκαλεί αντιδράσεις

 23.09.2025 - 08:11
VIDEO: Το ελάττωμα που «σκιάζει» το λανσάρισμα του iPhone 17 και προκαλεί αντιδράσεις

Χρήστες του iPhone 17 καταγγέλλουν ότι τα νέα μοντέλα γρατζουνίζονται εύκολα στο πίσω μέρος. Παρά τις αντιδράσεις, οι αναλυτές εκτιμούν πως το ζήτημα δεν θα επηρεάσει ουσιαστικά τις πωλήσεις της Apple.

Η νέα σειρά iPhone 17 κυκλοφόρησε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, με τιμές που ξεκινούν από τα 1.099 δολάρια, και συνοδεύτηκε από μεγάλες προσδοκίες. Η Apple παρουσίασε καινοτομίες όπως το ελαφρύ iPhone Air αλλά και το iPhone Pro Max με χωρητικότητα έως 2TB, κερδίζοντας θετικά σχόλια από αναλυτές της Wall Street, οι οποίοι μάλιστα αναθεώρησαν ανοδικά τις προβλέψεις τους για τη μετοχή της εταιρείας.

Ωστόσο, οι πρώτες ημέρες κυκλοφορίας έφεραν μαζί τους και παράπονα από καταναλωτές. Σύμφωνα με αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, αρκετές συσκευές παρουσίασαν εμφανείς γρατσουνιές στο πίσω μέρος, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αγοραστή από το Ντουμπάι που ανέφερε ότι «κάθε iPhone Pro είχε σημάδι κάτω από την κάμερα».

 

Αντίστοιχες διαπιστώσεις καταγράφει και ρεπορτάζ του Bloomberg, με δημοσιογράφους να εντοπίζουν μικροφθορές σε εκθεσιακά μοντέλα στη Νέα Υόρκη, το Χονγκ Κονγκ, τη Σαγκάη και το Λονδίνο, κυρίως σε συσκευές χρώματος μπλε ή μαύρου.

Η πιθανή αιτία, σύμφωνα με τον ιστότοπο 9to5Mac, είναι το ανοδιωμένο αλουμίνιο που χρησιμοποιείται στο περίβλημα. Αν και πιο ανθεκτικό σε σπασίματα και με καλύτερη απαγωγή θερμότητας, το συγκεκριμένο υλικό κάνει τις χαρακιές πιο ορατές σε σχέση με το τιτάνιο ή το γυαλί.

Παρά τις ενστάσεις, πολλοί καταναλωτές επισημαίνουν ότι το πρόβλημα εξαλείφεται με τη χρήση θήκης, ενώ αναλυτές της Wall Street εκτιμούν ότι δεν θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στις πωλήσεις. Όπως τόνισε ο Τζιλ Λούρια, διευθύνων σύμβουλος της D.A. Davidson, «κάθε νέο iPhone συνοδεύεται από ανησυχίες, αλλά ακόμη κι αν το ζήτημα αποδειχθεί εκτεταμένο, η Apple μπορεί να το αντιμετωπίσει».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Νταν Ιβς της Wedbush Securities χαρακτήρισε το θέμα «υπερβολικά διογκωμένο», υποστηρίζοντας ότι το iPhone 17 παραμένει ένα προϊόν-φαινόμενο με μεγάλη αποδοχή από τους καταναλωτές.

Πηγή: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανησυχία στη Λεμεσό: Αγοράκι 3,5 ετών έφυγε από το σχολείο και περιπλανιόταν στον δρόμο
«Φωνές» για την φοιτητική χορηγία: Έμειναν στην εξέταση αρκετές αιτήσεις - Πότε θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές και γιατί καθυστερούν
Έρχεται η Ένωση Αντιδημάρχων Κύπρου: Ετοιμάζονται για δυναμικά μέτρα οι τοπικοί άρχοντες – Τα προβλήματα και οι σκέψεις για τις Βουλευτικές Εκλογές
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα ευχηθούμε - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία
Στις φλόγες λεωφορείο που θα μετέφερε μαθητές στη Πάφο
VIDEO: Το ελάττωμα που «σκιάζει» το λανσάρισμα του iPhone 17 και προκαλεί αντιδράσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανησυχία στη Λεμεσό: Αγοράκι 3,5 ετών έφυγε από το σχολείο και περιπλανιόταν στον δρόμο

 23.09.2025 - 08:08
Γενική Συνέλευση ΟΗΕ- Η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν στο «σπίτι της Τουρκίας» και η απουσία στρατηγικής για την Κύπρο

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ- Η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν στο «σπίτι της Τουρκίας» και η απουσία στρατηγικής για την Κύπρο

Από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο "Σπίτι της Τουρκίας" έως την τριμερή με Γκουτέρες-Χριστοδουλίδη – Τατάρ, η ελληνική και κυπριακή εξωτερική πολιτική φαίνεται να περιορίζονται στη διαχείριση και όχι στη διεκδίκηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ- Η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν στο «σπίτι της Τουρκίας» και η απουσία στρατηγικής για την Κύπρο

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ- Η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν στο «σπίτι της Τουρκίας» και η απουσία στρατηγικής για την Κύπρο

  •  23.09.2025 - 06:27
Λετυμπιώτης: Ψήφος εμπιστοσύνης στη Chevron - Προτεραιότητα η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων

Λετυμπιώτης: Ψήφος εμπιστοσύνης στη Chevron - Προτεραιότητα η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων

  •  23.09.2025 - 06:40
Στις φλόγες λεωφορείο που θα μετέφερε μαθητές στη Πάφο

Στις φλόγες λεωφορείο που θα μετέφερε μαθητές στη Πάφο

  •  23.09.2025 - 07:28
«Φωνές» για την φοιτητική χορηγία: Έμειναν στην εξέταση αρκετές αιτήσεις - Πότε θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές και γιατί καθυστερούν

«Φωνές» για την φοιτητική χορηγία: Έμειναν στην εξέταση αρκετές αιτήσεις - Πότε θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές και γιατί καθυστερούν

  •  23.09.2025 - 06:28
Ανησυχία στη Λεμεσό: Αγοράκι 3,5 ετών έφυγε από το σχολείο και περιπλανιόταν στον δρόμο

Ανησυχία στη Λεμεσό: Αγοράκι 3,5 ετών έφυγε από το σχολείο και περιπλανιόταν στον δρόμο

  •  23.09.2025 - 08:08
Έρχεται η Ένωση Αντιδημάρχων Κύπρου: Ετοιμάζονται για δυναμικά μέτρα οι τοπικοί άρχοντες – Τα προβλήματα και οι σκέψεις για τις Βουλευτικές Εκλογές

Έρχεται η Ένωση Αντιδημάρχων Κύπρου: Ετοιμάζονται για δυναμικά μέτρα οι τοπικοί άρχοντες – Τα προβλήματα και οι σκέψεις για τις Βουλευτικές Εκλογές

  •  23.09.2025 - 06:30
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

  •  23.09.2025 - 07:50
Συναγερμός στα αεροδρόμια του Όσλο και της Κοπεγχάγης από drones - Έκλεισαν για ώρες

Συναγερμός στα αεροδρόμια του Όσλο και της Κοπεγχάγης από drones - Έκλεισαν για ώρες

  •  23.09.2025 - 07:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα