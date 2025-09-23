Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουMETRO KIDS RACE: Τα METRO Supermarkets στο πλευρό του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

METRO KIDS RACE: Τα METRO Supermarkets στο πλευρό του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου

 23.09.2025 - 08:50
METRO KIDS RACE: Τα METRO Supermarkets στο πλευρό του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου

Τα METRO Supermarkets επιβεβαιώνουν για ακόμη μία χρονιά τη δέσμευσή τους στην κοινωνική προσφορά, στηρίζοντας ως μεγάλος χορηγός το METRO KIDS RACE 1km, που διεξάγεται στο πλαίσιο του Cyprus Road Races Grand Prix 2025 και έχει ως σκοπό την ενίσχυση του έργου του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.

Οι τρεις πρώτοι αγώνες της φετινής διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν σε Λευκωσία, Λάρνακα και Παραλίμνι, προσελκύοντας δρομείς και θεατές κάθε ηλικίας. Η μαζική συμμετοχή ανέδειξε τη δύναμη του αθλητισμού ως μέσο έμπρακτης στήριξης στον αγώνα κατά του καρκίνου, μεταδίδοντας παράλληλα μηνύματα ελπίδας, αισιοδοξίας και αλληλεγγύης.

Η διοργάνωση συνεχίζεται με τον αγώνα METRO KIDS RACE 1km που θα διεξαχθεί στη Λεμεσό, στις 28 Σεπτεμβρίου 2025. Μικροί και μεγάλοι δρομείς θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.

Σημειώνεται ότι όλοι οι αγώνες της φετινής σειράς είναι αφιερωμένοι στην Πορεία Χριστοδούλας, με το σύνολο των καθαρών εσόδων να διατίθεται για τη στήριξη του Αντικαρκινικού Συνδέσμου.

Με τη συμμετοχή και τη στήριξη της κοινωνίας, δίνεται η δυνατότητα στον Σύνδεσμο να συνεχίσει το πολύτιμο έργο του, προσφέροντας ελπίδα και ουσιαστική βοήθεια σε όσους το έχουν ανάγκη.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτογραφίες που κόβουν την ανάσα: Μαθητικό λεωφορείο έγινε παρανάλωμα στη Χλώρακα - Ευτυχώς δεν μετέφερε παιδιά
«Φωνές» για την φοιτητική χορηγία: Έμειναν στην εξέταση αρκετές αιτήσεις - Πότε θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές και γιατί καθυστερούν
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Διαμέρισμα «τυλίχθηκε» στις φλόγες στη Λεμεσό – Ένοικος πήδηξε από το παράθυρο για να σωθεί – Από πού ξεκίνησε η πυρκαγιά
Ανησυχία στη Λεμεσό: Αγοράκι 3,5 ετών έφυγε από το σχολείο και περιπλανιόταν στον δρόμο
Έμπλεξαν με τα όσα βρήκαν στο όχημα τους: Επιτέθηκαν και σε αστυνομικό - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα
Τα τρία νέα εστιατόρια που έρχονται να μας... «ανοίξουν» την όρεξη - Δείτε που βρίσκονται - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η 44χρονη Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε τα μυστικά της γυμνασμένης σιλουέτας της

 23.09.2025 - 08:47
Επόμενο άρθρο

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της: «Πολλά τα διδάγματα έως τώρα στη ζωή μου»

 23.09.2025 - 08:59
Γενική Συνέλευση ΟΗΕ- Η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν στο «σπίτι της Τουρκίας» και η απουσία στρατηγικής για την Κύπρο

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ- Η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν στο «σπίτι της Τουρκίας» και η απουσία στρατηγικής για την Κύπρο

Από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο "Σπίτι της Τουρκίας" έως την τριμερή με Γκουτέρες-Χριστοδουλίδη – Τατάρ, η ελληνική και κυπριακή εξωτερική πολιτική φαίνεται να περιορίζονται στη διαχείριση και όχι στη διεκδίκηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ- Η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν στο «σπίτι της Τουρκίας» και η απουσία στρατηγικής για την Κύπρο

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ- Η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν στο «σπίτι της Τουρκίας» και η απουσία στρατηγικής για την Κύπρο

  •  23.09.2025 - 06:27
Ελεγκτική Υπηρεσία: «Ανοικτό παράθυρο» για αγορά ακινήτων από αλλοδαπούς – Πλασματικά τα επίσημα ποσοστά

Ελεγκτική Υπηρεσία: «Ανοικτό παράθυρο» για αγορά ακινήτων από αλλοδαπούς – Πλασματικά τα επίσημα ποσοστά

  •  23.09.2025 - 09:02
Διαμέρισμα «τυλίχθηκε» στις φλόγες στη Λεμεσό – Ένοικος πήδηξε από το παράθυρο για να σωθεί – Από πού ξεκίνησε η πυρκαγιά

Διαμέρισμα «τυλίχθηκε» στις φλόγες στη Λεμεσό – Ένοικος πήδηξε από το παράθυρο για να σωθεί – Από πού ξεκίνησε η πυρκαγιά

  •  23.09.2025 - 08:21
Φωτογραφίες που κόβουν την ανάσα: Μαθητικό λεωφορείο έγινε παρανάλωμα στη Χλώρακα - Ευτυχώς δεν μετέφερε παιδιά

Φωτογραφίες που κόβουν την ανάσα: Μαθητικό λεωφορείο έγινε παρανάλωμα στη Χλώρακα - Ευτυχώς δεν μετέφερε παιδιά

  •  23.09.2025 - 08:30
Τους «τσάκωσαν» με φρεσκοσκοτωμένο λαγό: Χειροπέδες σε δύο νεαρούς - Ο ένας ανήλικος

Τους «τσάκωσαν» με φρεσκοσκοτωμένο λαγό: Χειροπέδες σε δύο νεαρούς - Ο ένας ανήλικος

  •  23.09.2025 - 08:20
Έμπλεξαν με τα όσα βρήκαν στο όχημα τους: Επιτέθηκαν και σε αστυνομικό - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα

Έμπλεξαν με τα όσα βρήκαν στο όχημα τους: Επιτέθηκαν και σε αστυνομικό - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα

  •  23.09.2025 - 08:29
«Φωνές» για την φοιτητική χορηγία: Έμειναν στην εξέταση αρκετές αιτήσεις - Πότε θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές και γιατί καθυστερούν

«Φωνές» για την φοιτητική χορηγία: Έμειναν στην εξέταση αρκετές αιτήσεις - Πότε θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές και γιατί καθυστερούν

  •  23.09.2025 - 06:28
VIDEO: Το ελάττωμα που «σκιάζει» το λανσάρισμα του iPhone 17 και προκαλεί αντιδράσεις

VIDEO: Το ελάττωμα που «σκιάζει» το λανσάρισμα του iPhone 17 και προκαλεί αντιδράσεις

  •  23.09.2025 - 08:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα