Βίντεο - Εμπειρογνώμονες «ξεσκονίζουν» το φλεγόμενο λεωφορείο – Ποια είναι τα πρώτα καυτά ερωτήματα - Τι αποκαλύπτει ο Υπουργός

Ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, μιλώντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, προχώρησε σε σημαντικές διευκρινίσεις για την κατάσταση του οχήματος αλλά και για τις ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Ο Υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήταν εξοπλισμένο με σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης και είχε περάσει από τεχνικό έλεγχο στο τέλος Αυγούστου», υπογραμμίζοντας πως έχει ζητήσει να επιβεβαιωθεί το γεγονός και να εξεταστούν οι σχετικές φωτογραφίες από τον έλεγχο.

Όπως πρόσθεσε, το λεωφορείο έχει ήδη επιθεωρηθεί από ομάδα του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στην Πάφο, ενώ έχουν μεταβεί στην περιοχή και ειδικοί εμπειρογνώμονες από τη Λευκωσία για να διερευνήσουν σε βάθος την υπόθεση. Ο κ. Βαφεάδης τόνισε ότι είναι κρίσιμο να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία της φωτιάς, καθώς «ανάλογα θα πρέπει να είναι και η διαχείριση» της κατάστασης.

Η διερεύνηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» τοποθετήθηκε και ο Αντρέας Νικηφόρου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών. Ο ίδιος αναφέρθηκε σε προηγούμενα παρόμοια περιστατικά, επισημαίνοντας ότι τότε λήφθηκαν συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης. Για το συγκεκριμένο λεωφορείο, σημείωσε ότι είχε περάσει από ιδιωτικό κέντρο τεχνικού ελέγχου στις 27 Αυγούστου.

Τόνισε, ωστόσο, πως θα πρέπει να ολοκληρωθεί η σχετική έκθεση ώστε να διαπιστωθεί εάν η αιτία της φωτιάς ήταν σε σημείο που θα μπορούσε να εντοπιστεί είτε στον τεχνικό έλεγχο είτε κατά την προληπτική συντήρηση. Στο τραπέζι τέθηκε, παράλληλα, και το ζήτημα της «γήρανσης» του στόλου των λεωφορείων, με τον κ. Νικηφόρου να επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα θέμα που υπάρχουν αυστηροί κανόνες.

