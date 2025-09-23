Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι είναι το «Σπίτι της Τουρκίας» στο Μανχάταν όπου θα συναντηθούν σήμερα Μητσοτάκης και Ερντογάν

 23.09.2025 - 13:01
Τι είναι το «Σπίτι της Τουρκίας» στο Μανχάταν όπου θα συναντηθούν σήμερα Μητσοτάκης και Ερντογάν

Στο κέντρο του Μανχάταν, ακριβώς απέναντι από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών, δεσπόζει ένας ουρανοξύστης 36 ορόφων, τον οποίο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει παρουσιάσει ως «χώρο αντάξιο της δόξας της χώρας». Το «Σπίτι της Τουρκίας», όπου απόψε θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν αποτελεί απλώς το κέντρο των διπλωματικών δραστηριοτήτων της Άγκυρας στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται ταυτόχρονα για ένα από τα πιο δαπανηρά και πολυσυζητημένα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί για διπλωματική χρήση.

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε το 2012, όταν η τουρκική κυβέρνηση προχώρησε στην αγορά δύο ακινήτων στη συνοικία Turtle Bay με σκοπό την κατεδάφιση και την ανέγερση νέου πύργου. Τα σχέδια εγκρίθηκαν τέσσερα χρόνια αργότερα, η κατασκευή άρχισε το 2017 και ολοκληρώθηκε το 2021, υπό την αρχιτεκτονική επιμέλεια της αμερικανικής Perkins Eastman.

Το κτίριο φτάνει τα 171 μέτρα, έχει πρόσοψη με καμπύλη που παραπέμπει στην ημισέληνο της τουρκικής σημαίας και στην κορυφή του σχηματίζεται τουλίπα, το εθνικό άνθος της Τουρκίας.

Τι είναι το «Σπίτι της Τουρκίας» στο Μανχάταν όπου θα συναντηθούν σήμερα Μητσοτάκης και Ερντογάν

 

Στους χώρους του στεγάζονται η τουρκική αποστολή στον ΟΗΕ, το προξενείο, καθώς και διαμερίσματα για τους διπλωμάτες. Επιπλέον, περιλαμβάνει αμφιθέατρο, αίθουσες συνεδριάσεων, εκθεσιακούς χώρους και χώρους λατρείας.

Γιατί ο Ερντογάν κάλεσε εκεί τον Μητσοτάκη

Σήμερα, το «Σπίτι της Τουρκίας» έχει μετατραπεί στο κεντρικό σημείο αναφοράς για τις διπλωματικές κινήσεις της Άγκυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι τυχαίο ότι εκεί επέλεξε ο Ταγίπ Ερντογάν να συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η επιλογή του χώρου έχει σαφή συμβολισμό: μια συνάντηση στο «γήπεδο» της Τουρκίας, λίγα μόλις μέτρα μακριά από τα κεντρικά του Οργανισμού, στην καρδιά της Νέας Υόρκης.

Το «Σπίτι της Τουρκίας» συνδυάζει τον ρόλο του αρχιτεκτονικού τοπόσημου με αυτόν του διπλωματικού εργαλείου και του χώρου πολιτικών συμβολισμών. Για τον Ερντογάν, αποτελεί έκφραση δύναμης και μέσο διεθνούς προβολής. Για τους επικριτές του, αντίθετα, μοιάζει με μνημείο υπεροψίας, υπερβολής και αμφισβητούμενων επιλογών.

Τι είναι το «Σπίτι της Τουρκίας» στο Μανχάταν όπου θα συναντηθούν σήμερα Μητσοτάκης και Ερντογάν

Οσμή σκανδάλου

Το 2023, το FBI και ο Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης ξεκίνησαν έρευνα για το αν ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Eric Adams είχε παρακινήσει αθέμιτα αξιωματούχους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY) να επιτρέψουν την κατοίκηση του κτιρίου παρά τα φερόμενα προβλήματα ασφάλειας που υπήρχαν εκεί. Τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Adams είχε απειλήσει να απολύσει αξιωματούχους της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 2021, εάν δεν ενέκριναν το σύστημα πυρασφάλειας του κτιρίου. Το 2024, ο Άνταμς κατηγορήθηκε για ομοσπονδιακά ποινικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών ότι Τούρκοι υπήκοοι δωροδόκησαν έμμεσα τον Άνταμς για να βοηθήσει σε θέματα που σχετίζονται με το Τουρκικό Σπίτι. Τον Φεβρουάριο του 2025, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε εντολή στους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες εναντίον του Άνταμς.

Αντιδράσεις για το κόστος

Το κόστος έφθασε τα 291 εκατ. δολάρια, καθιστώντας το ακριβότερο διπλωματικό κτίριο που έχει χτίσει ποτέ η Τουρκία. Η δαπάνη προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό, με επικριτές να μιλούν για επίδειξη πολυτέλειας σε μια περίοδο οικονομικών δυσκολιών.

Προβλήματα δεν έλειψαν ούτε τεχνικά: λίγο πριν τα εγκαίνια, έπεσε υαλοπίνακας από τον 10ο όροφο, ενώ επιθεωρητές βρήκαν σοβαρές ελλείψεις σε συστήματα πυρασφάλειας και εξαερισμού. Το σύστημα πυρασφάλειας, μάλιστα, ολοκληρώθηκε με καθυστέρηση 18 μηνών.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

