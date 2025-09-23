Παλαιστίνη-Ισραήλ: Τι είναι η λύση των δύο κρατών και τι λένε οι δύο πλευρές; – Όσα έγιναν χθες στον ΟΗΕ

ΠτΔ: Συνεχίζει τις επαφές του στη Νέα Υόρκη - Συναντάται σήμερα με Μητσοτάκη, Μαντμπούλι και Τζοζέφ Αούν - Αναλυτικά το πρόγραμμα
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχίζει τις επαφές του στη Νέα Υόρκη
Αλλά τι ακριβώς εννοούν με τη λύση των δύο κρατών;
Τι πιστεύουν οι δύο πλευρές για αυτό;
Χθες πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη συνάντηση του ΟΗΕ για μια πιθανή λύση δύο κρατών πριν από τη Γενική Συνέλευση, αναφέρει το βρετανικό BBC.
Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι η Γαλλία, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Πορτογαλία, προχωρά στην επίσημη αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους.
Ο Γάλλος ηγέτης ζήτησε επίσης την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και το τέλος του πολέμου στη Γάζα. Δήλωσε στον ΟΗΕ ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τον συνεχιζόμενο πόλεμο» στη Γάζα.
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε επίσης το Ισραήλ να μην ανταποκριθεί με την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, τονίζοντας ότι «η αμείλικτη επέκταση των οικισμών» στην περιοχή πρέπει να σταματήσει.
Συμμετέχοντας εξ αποστάσεως στη διάσκεψη, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, Μαχμούντ Αμπάς, ζήτησε από τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της, καθώς προσβλέπει σε ένα μέλλον για τη Γάζα που, όπως είπε, δεν θα περιλαμβάνει τη Χαμάς.
Πριν από τη συνάντηση, ο Ντάνι Ντάνον, πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, μίλησε στους δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη. Είπε ότι η λύση των δύο κρατών «αποσύρθηκε από το τραπέζι» μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και χαρακτήρισε τις συνομιλίες αυτής της εβδομάδας στον ΟΗΕ «παρωδία».
Το Ισραήλ και ο στενότερος σύμμαχός του, οι ΗΠΑ, δεν συμμετείχαν στη συνάντηση. Και οι δύο χώρες ανήκουν στη μειοψηφία των μελών του ΟΗΕ που δεν αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος και έχουν καταδικάσει τις ανακοινώσεις για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η αναγνώριση αποτελεί «τεράστια ανταμοιβή για την τρομοκρατία» και ότι το παλαιστινιακό κράτος «δεν θα γίνει πραγματικότητα».
