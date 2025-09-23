Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαHumans The Agency: Η επικοινωνία με επίκεντρο τον άνθρωπο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Humans The Agency: Η επικοινωνία με επίκεντρο τον άνθρωπο

 23.09.2025 - 14:11
Humans The Agency: Η επικοινωνία με επίκεντρο τον άνθρωπο

Με όραμα ο άνθρωπος να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε στρατηγικής και δημιουργικής λύσης, η Humans φιλοδοξεί να χτίσει ουσιαστικές γέφυρες ανάμεσα σε brands και κοινά, μέσα από σχέσεις εμπιστοσύνης και ιστορίες που αξίζει να ειπωθούν, να αγγίξουν και να διαδοθούν.

Βασική αρχή της Humans είναι ότι οι ιδέες δεν γεννιούνται από μηχανές, αλλά από ανθρώπους που ονειρεύονται. Οι σχέσεις δεν χτίζονται με like αλλά με εμπιστοσύνη και η φιλοσοφία της συνοψίζεται στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση ότι επικοινωνία δεν σημαίνει να μιλάς πιο δυνατά, αλλά να ακούς πιο προσεκτικά. Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία συχνά κυριαρχεί, η Humans υπενθυμίζει ότι η επικοινωνία παραμένει μια ζωντανή διαδικασία: γεννιέται μέσα από συνεργασία, ενσυναίσθηση και αλήθεια.

Οι άνθρωποι πίσω από τη Humans

Ο Ηλίας Αρβανίτης, Managing Director & Partner, δήλωσε για το όραμα της Humans: «Οι επιτυχημένες εταιρείες επικοινωνίας θα είναι αυτές που καταλαβαίνουν καλύτερα τους ανθρώπους. Γιατί επικοινωνία δεν σημαίνει να έχεις όλες τις απαντήσεις, αλλά να ξέρεις να ακούς, να βλέπεις, να συνδέεσαι. Να θυμάσαι ότι, πάνω απ’ όλα, είμαστε άνθρωποι. Και αυτό από μόνο του είναι αξία.»

Ο Alessio Criscuoli, Creative Director & Partner, ανέφερε: «Η ουσία βρίσκεται στην καρδιά, στο μυαλό και στη δημιουργικότητα. Στόχος μας είναι να μετονομάσουμε την ΑΙ σε Human Intelligence, γνωρίζοντας ότι το μέσο είναι για όλους ένα πολύτιμο εργαλείο, αλλά δεν ξεπερνά την αυθεντική σκέψη και την ανθρώπινη φαντασία. Γι’ αυτό ξεκινάμε αυτό το ταξίδι με ενθουσιασμό, μεθοδικότητα και ανθρωπιά.»

Ο Νικόλας Παυλίδης, Chief Operating Officer & Partner, τόνισε: «Η Humans είναι ζυμωμένη με πολλή αγάπη και τεράστια όρεξη. Δεν ήρθαμε για να ταράξουμε τα νερά, αλλά για να σταθούμε δίπλα στους πελάτες μας ακόμη και στις φουρτούνες. Γιατί η αξία φαίνεται στη στεριά, αλλά η αλήθεια της δοκιμάζεται στη θάλασσα.»

Σχετικά με τη Humans The Agency

Η Humans The Agency είναι μια νέα εταιρεία επικοινωνίας που δημιουργήθηκε από τους Ηλία Αρβανίτη, Alessio Criscuoli και Νικόλα Παυλίδη. Με όραμα να επαναφέρει τον άνθρωπο στο επίκεντρο της επικοινωνίας, η Humans αναπτύσσει στρατηγικές και δημιουργικές λύσεις που χτίζουν ουσιαστικές σχέσεις ανάμεσα σε brands και κοινά. Η φιλοσοφία της βασίζεται στην ενσυναίσθηση, τη συνεργασία και την αλήθεια, με στόχο κάθε έργο να είναι μια ιστορία που αξίζει να ειπωθεί.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο - Εμπειρογνώμονες «ξεσκονίζουν» το φλεγόμενο λεωφορείο – Ποια είναι τα πρώτα καυτά ερωτήματα - Τι αποκαλύπτει ο Υπουργός
Αδιανόητο: Παιδιά στη Λευκωσία περιφέρονται σαν «πινγκ πονγκ» επειδή το σχολείο έμεινε χωρίς ρεύμα
Θρήνος στο ΔΗΚΟ και στον εκπαιδευτικό κόσμο: Έφυγε η Θεονίτσα Αλεξάνδρου - Η παράκληση της οικογένειας
Σοφία Ζηνοβίου: Η Κύπρια που αναστάτωσε το GNTM είναι η μητέρα του παιδιού Κύπριου πρωταγωνιστή
Κώστας Βήχας: Η συγκινητική ιστορία του με άστεγο στη Λεμεσό - «Όταν ξανασυναντηθούμε θα σε κεράσω εγώ σουβλάκι»
«Δεν έχουν ούτε παπούτσια»: Συγκλονίζουν οι ανάγκες οικογενειών στη Λευκωσία - Έκκληση για βοήθεια
Τα τρία νέα εστιατόρια που έρχονται να μας... «ανοίξουν» την όρεξη - Δείτε που βρίσκονται - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συναγερμός στη Λεμεσό: Φωτιά σε ποταμό απείλησε εργοστάσιο – Ενδείξεις για εμπρησμό

 23.09.2025 - 14:11
Επόμενο άρθρο

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Eurobank διαθέτουν €62,5 εκατ. για τη στήριξη ΜΜΕ και start-ups

 23.09.2025 - 14:28

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Συνεχίζει τις επαφές του στη Νέα Υόρκη - Συναντάται σήμερα με Μητσοτάκη, Μαντμπούλι και Τζοζέφ Αούν - Αναλυτικά το πρόγραμμα

ΠτΔ: Συνεχίζει τις επαφές του στη Νέα Υόρκη - Συναντάται σήμερα με Μητσοτάκη, Μαντμπούλι και Τζοζέφ Αούν - Αναλυτικά το πρόγραμμα

  •  23.09.2025 - 09:51
Σοβαρή υπόθεση στη Λεμεσό: Στιγμές τρόμου για μαθητή δημοτικού - Άνδρας προσποιήθηκε τον φίλο της μητέρας του για να τον απαγάγει

Σοβαρή υπόθεση στη Λεμεσό: Στιγμές τρόμου για μαθητή δημοτικού - Άνδρας προσποιήθηκε τον φίλο της μητέρας του για να τον απαγάγει

  •  23.09.2025 - 12:37
Υπ. Ενέργειας: «Το τερματικό στο Βασιλικό είναι υλοποιήσιμο και θα ολοκληρωθεί»

Υπ. Ενέργειας: «Το τερματικό στο Βασιλικό είναι υλοποιήσιμο και θα ολοκληρωθεί»

  •  23.09.2025 - 12:34
Βίντεο - Εμπειρογνώμονες «ξεσκονίζουν» το φλεγόμενο λεωφορείο – Ποια είναι τα πρώτα καυτά ερωτήματα - Τι αποκαλύπτει ο Υπουργός

Βίντεο - Εμπειρογνώμονες «ξεσκονίζουν» το φλεγόμενο λεωφορείο – Ποια είναι τα πρώτα καυτά ερωτήματα - Τι αποκαλύπτει ο Υπουργός

  •  23.09.2025 - 12:56
Ξέσπασε νέα πυρκαγιά - Μαίνεται στην άκρη του δρόμου - Δείτε φωτογραφίες

Ξέσπασε νέα πυρκαγιά - Μαίνεται στην άκρη του δρόμου - Δείτε φωτογραφίες

  •  23.09.2025 - 14:35
ΒΙΝΤΕΟ: Φρίκη στη Λεμεσό - Μαζική δηλητηρίαση γάτων σε κοιμητήριο – Τι καταγγέλλουν οι Οικολόγοι

ΒΙΝΤΕΟ: Φρίκη στη Λεμεσό - Μαζική δηλητηρίαση γάτων σε κοιμητήριο – Τι καταγγέλλουν οι Οικολόγοι

  •  23.09.2025 - 12:47
Απίστευτο σκηνικό στη Νέα Υόρκη: Σταμάτησαν τον Μακρόν στον δρόμο για να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ - Δείτε βίντεο

Απίστευτο σκηνικό στη Νέα Υόρκη: Σταμάτησαν τον Μακρόν στον δρόμο για να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ - Δείτε βίντεο

  •  23.09.2025 - 13:18
Παλαιστίνη-Ισραήλ: Τι είναι η λύση των δύο κρατών και τι λένε οι δύο πλευρές; – Όσα έγιναν χθες στον ΟΗΕ

Παλαιστίνη-Ισραήλ: Τι είναι η λύση των δύο κρατών και τι λένε οι δύο πλευρές; – Όσα έγιναν χθες στον ΟΗΕ

  •  23.09.2025 - 13:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα