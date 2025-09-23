Humans The Agency: Η επικοινωνία με επίκεντρο τον άνθρωπο

Βασική αρχή της Humans είναι ότι οι ιδέες δεν γεννιούνται από μηχανές, αλλά από ανθρώπους που ονειρεύονται. Οι σχέσεις δεν χτίζονται με like αλλά με εμπιστοσύνη και η φιλοσοφία της συνοψίζεται στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση ότι επικοινωνία δεν σημαίνει να μιλάς πιο δυνατά, αλλά να ακούς πιο προσεκτικά. Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία συχνά κυριαρχεί, η Humans υπενθυμίζει ότι η επικοινωνία παραμένει μια ζωντανή διαδικασία: γεννιέται μέσα από συνεργασία, ενσυναίσθηση και αλήθεια.

Οι άνθρωποι πίσω από τη Humans

Ο Ηλίας Αρβανίτης, Managing Director & Partner, δήλωσε για το όραμα της Humans: «Οι επιτυχημένες εταιρείες επικοινωνίας θα είναι αυτές που καταλαβαίνουν καλύτερα τους ανθρώπους. Γιατί επικοινωνία δεν σημαίνει να έχεις όλες τις απαντήσεις, αλλά να ξέρεις να ακούς, να βλέπεις, να συνδέεσαι. Να θυμάσαι ότι, πάνω απ’ όλα, είμαστε άνθρωποι. Και αυτό από μόνο του είναι αξία.»

Ο Alessio Criscuoli, Creative Director & Partner, ανέφερε: «Η ουσία βρίσκεται στην καρδιά, στο μυαλό και στη δημιουργικότητα. Στόχος μας είναι να μετονομάσουμε την ΑΙ σε Human Intelligence, γνωρίζοντας ότι το μέσο είναι για όλους ένα πολύτιμο εργαλείο, αλλά δεν ξεπερνά την αυθεντική σκέψη και την ανθρώπινη φαντασία. Γι’ αυτό ξεκινάμε αυτό το ταξίδι με ενθουσιασμό, μεθοδικότητα και ανθρωπιά.»

Ο Νικόλας Παυλίδης, Chief Operating Officer & Partner, τόνισε: «Η Humans είναι ζυμωμένη με πολλή αγάπη και τεράστια όρεξη. Δεν ήρθαμε για να ταράξουμε τα νερά, αλλά για να σταθούμε δίπλα στους πελάτες μας ακόμη και στις φουρτούνες. Γιατί η αξία φαίνεται στη στεριά, αλλά η αλήθεια της δοκιμάζεται στη θάλασσα.»

Σχετικά με τη Humans The Agency

Η Humans The Agency είναι μια νέα εταιρεία επικοινωνίας που δημιουργήθηκε από τους Ηλία Αρβανίτη, Alessio Criscuoli και Νικόλα Παυλίδη. Με όραμα να επαναφέρει τον άνθρωπο στο επίκεντρο της επικοινωνίας, η Humans αναπτύσσει στρατηγικές και δημιουργικές λύσεις που χτίζουν ουσιαστικές σχέσεις ανάμεσα σε brands και κοινά. Η φιλοσοφία της βασίζεται στην ενσυναίσθηση, τη συνεργασία και την αλήθεια, με στόχο κάθε έργο να είναι μια ιστορία που αξίζει να ειπωθεί.