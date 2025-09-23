Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Eurobank  διαθέτουν €62,5 εκατ. για τη στήριξη ΜΜΕ και start-ups.

Η πρώτη συμφωνία με την Εγγύηση InvestEU στην Κύπρο, που υπεγράφη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και της Eurobank

Χρηματοδότηση έως €62,5 εκατ. για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νεοφυείς εταιρείες, με την εγγύηση του ΕΤαΕ

Μειωμένες εξασφαλίσεις, μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής και στοχευμένη στήριξη προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ανακοίνωσε σήμερα την πρώτη συμφωνία InvestEU στην Κύπρο. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που φέρνει την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πιο κοντά στις κυπριακές επιχειρήσεις.

Η συμφωνία, που υπεγράφη μεταξύ του ΕΤαΕ και της Eurobank, προβλέπει χαρτοφυλάκιο δανειακών εγγυήσεων που θα κινητοποιήσουν έως και €62,5 εκατ. σε νέα δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και νεοφυείς επιχειρήσεις στην Κύπρο. Έτσι, περισσότερες ΜΜΕ και start-ups θα αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια ανάπτυξης με καλύτερους όρους.

Η χρηματοδότηση αυτή, με την υποστήριξη της ΕΕ, αναμένεται να έχει απτό αντίκτυπο για τους Κύπριους επιχειρηματίες, καθώς:

Μειώνει τις απαιτήσεις για εξασφαλίσεις, στηρίζοντας βιώσιμες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις,

Παρέχει μεγαλύτερες περιόδους αποπληρωμής, δίνοντας χρόνο και ευελιξία για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων,

Ανοίγει τη χρηματοδότηση των τραπεζών σε start-ups, έναν τομέα που παραδοσιακά αποκλείεται από την πρόσβαση σε πίστωση.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Κυριάκος Κακουρής δήλωσε: «Με αυτή την πρώτη συμφωνία του ΕΤαΕ στο πλαίσιο του InvestEU στην Κύπρο, ανοίγουμε νέους δρόμους για τους Κύπριους επιχειρηματίες. Η Ευρώπη βρίσκεται εδώ για να κάνει τη χρηματοδότηση απλούστερη, δικαιότερη και με λιγότερους αποκλεισμούς. Οι ΜΜΕ και οι start-ups σε όλη την Κύπρο θα έχουν πλέον περισσότερα εφόδια ώστε να επενδύσουν, να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΤαΕ, κα. Marjut Falkstedt, πρόσθεσε: «Το πρόγραμμα InvestEU μάς δίνει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να κάνουμε τη χρηματοδότηση πιο προσιτή σε όλη την Ευρώπη, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό που μπορούμε να ανακοινώσουμε αυτή την πρώτη συμφωνία στην Κύπρο. Η συμφωνία αυτή θα εξασφαλίσει καλύτερους όρους για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις νεοφυείς, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Ανδρέας Πέτσας, δήλωσε: «Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που παραμένουν η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Η στήριξη της ανάπτυξής τους σημαίνει στήριξη της απασχόλησης, της καινοτομίας και της συνολικής ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. Είμαστε περήφανοι που υπογράφουμε την πρώτη μας συμφωνία με την ΕΤΕπ, εξασφαλίζοντας κεφάλαια που θα κατευθυνθούν σε καίριους τομείς, όπως η ενέργεια, η υγεία, ο τουρισμός και οι μεταφορές».

Περισσότερες Πληροφορίες:

Σχετικά με το InvestEU

Το πρόγραμμα InvestEU παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαντική μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, κινητοποιώντας δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους προς στήριξη των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ. Συγκεντρώνει όλα τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία σε ένα ενιαίο πλαίσιο, κάνοντας την πρόσβαση σε κεφάλαια πιο απλή και πιο αποτελεσματική. Στηρίζει βασικούς στόχους της ΕΕ, όπως η βιωσιμότητα, η καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική συνοχή.

Σχετικά με την Eurobank

Η Eurobank είναι ένας από τους κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Κύπρο. Διαχειρίζεται €28 δισ. σε συνολικά στοιχεία ενεργητικού και ισχυρά μερίδια αγοράς σε καταθέσεις (41%) και δάνεια (35%). Με περίπου 3.000 εργαζόμενους και έμφαση στην καινοτομία, προσφέρει ολοκληρωμένες και ανταγωνιστικές λύσεις σε τομείς λιανικής, επιχειρηματικής και επενδυτικής τραπεζικής, διαχείρισης κεφαλαίων, διεθνών χρηματοδοτήσεων και τραπεζοασφάλισης. Στον Όμιλο περιλαμβάνονται οι εταιρείες ERB Cyprialife και ERB Ασφαλιστική, ηγέτιδες στον ασφαλιστικό τομέα της Κύπρου.

Σχετικά με το ΕταΕ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) είναι μέρος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Βασική του αποστολή είναι η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση. Το EIF σχεδιάζει και αναπτύσσει εργαλεία επιχειρηματικών και αναπτυξιακών κεφαλαίων, εγγυήσεις και μικροχρηματοδότηση, τα οποία στοχεύουν ειδικά στη συγκεκριμένη αγορά. Μέσα από τον ρόλο του, προάγει τους στόχους της ΕΕ στους τομείς της καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.

Σχετικά με την ΕΤΕπ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αποτελεί τον μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό βραχίονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανήκει στα κράτη μέλη της. Βασισμένη σε οκτώ βασικές προτεραιότητες, χρηματοδοτούμε επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής της ΕΕ, ενισχύοντας τη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία, την ασφάλεια και την άμυνα, τη συνοχή, τη γεωργία και τη βιοοικονομία, τις κοινωνικές υποδομές, την ένωση κεφαλαιαγορών και μια ισχυρότερη Ευρώπη σε έναν πιο ειρηνικό και ευημερούντα κόσμο.

Ο Όμιλος ΕΤΕπ, που περιλαμβάνει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), υπέγραψε σχεδόν 89 δισ. ευρώ σε νέες χρηματοδοτήσεις για πάνω από 900 έργα υψηλού αντικτύπου το 2024, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης.

Όλα τα έργα που χρηματοδοτεί ο Όμιλος ΕΤΕπ είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, όπως προβλέπεται στον Οδικό Χάρτη της Τράπεζας για το Κλίμα. Σχεδόν το 60% της ετήσιας χρηματοδότησης του Ομίλου στηρίζει έργα που συμβάλλουν άμεσα στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στην προσαρμογή σε αυτήν και στη διαμόρφωση ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της προώθησης της ολοκλήρωσης των αγορών και της κινητοποίησης επενδύσεων, ο Όμιλος υποστήριξε αριθμό-ρεκόρ νέων επενδύσεων άνω των 100 δισ. ευρώ για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης το 2024 και κινητοποίησε 110 δισ. ευρώ σε κεφάλαια για την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων (startups), ταχέων αναπτυσσόμενων εταιρειών (scale-ups) και των πρωτοπόρων της ευρωπαϊκής καινοτομίας.

Περίπου το ήμισυ της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατευθύνεται στις περιφέρειες συνοχής, όπου το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.