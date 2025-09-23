Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΞέσπασε νέα πυρκαγιά - Μαίνεται στην άκρη του δρόμου - Δείτε φωτογραφίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ξέσπασε νέα πυρκαγιά - Μαίνεται στην άκρη του δρόμου - Δείτε φωτογραφίες

 23.09.2025 - 14:35
Ξέσπασε νέα πυρκαγιά - Μαίνεται στην άκρη του δρόμου - Δείτε φωτογραφίες

Σε συναγερμό τέθηκαν οι Αρχές μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάφο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτηση της σελίδας «Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Kitasweather», η πυρκαγιά ξέσπασε στην βιομηχανική περιοχή Αγίας Βαρβάρας στην Πάφο.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν την φωτιά να μαίνεται στην άκρη του δρόμου.

Δείτε φωτογραφίες που ανέρτησε η «Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Kitasweather»:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο - Εμπειρογνώμονες «ξεσκονίζουν» το φλεγόμενο λεωφορείο – Ποια είναι τα πρώτα καυτά ερωτήματα - Τι αποκαλύπτει ο Υπουργός
Αδιανόητο: Παιδιά στη Λευκωσία περιφέρονται σαν «πινγκ πονγκ» επειδή το σχολείο έμεινε χωρίς ρεύμα
Θρήνος στο ΔΗΚΟ και στον εκπαιδευτικό κόσμο: Έφυγε η Θεονίτσα Αλεξάνδρου - Η παράκληση της οικογένειας
Σοφία Ζηνοβίου: Η Κύπρια που αναστάτωσε το GNTM είναι η μητέρα του παιδιού Κύπριου πρωταγωνιστή
Κώστας Βήχας: Η συγκινητική ιστορία του με άστεγο στη Λεμεσό - «Όταν ξανασυναντηθούμε θα σε κεράσω εγώ σουβλάκι»
«Δεν έχουν ούτε παπούτσια»: Συγκλονίζουν οι ανάγκες οικογενειών στη Λευκωσία - Έκκληση για βοήθεια
Τα τρία νέα εστιατόρια που έρχονται να μας... «ανοίξουν» την όρεξη - Δείτε που βρίσκονται - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Eurobank διαθέτουν €62,5 εκατ. για τη στήριξη ΜΜΕ και start-ups

 23.09.2025 - 14:28
Επόμενο άρθρο

Φρίκη στις ΗΠΑ: Κλείδωσε τέσσερα άτομα στο υπόγειό του, τα κακοποιούσε και τους έκλεβε χρήματα, νεκρή εντοπίστηκε μία γυναίκα

 23.09.2025 - 14:48

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Συνεχίζει τις επαφές του στη Νέα Υόρκη - Συναντάται σήμερα με Μητσοτάκη, Μαντμπούλι και Τζοζέφ Αούν - Αναλυτικά το πρόγραμμα

ΠτΔ: Συνεχίζει τις επαφές του στη Νέα Υόρκη - Συναντάται σήμερα με Μητσοτάκη, Μαντμπούλι και Τζοζέφ Αούν - Αναλυτικά το πρόγραμμα

  •  23.09.2025 - 09:51
Σοβαρή υπόθεση στη Λεμεσό: Στιγμές τρόμου για μαθητή δημοτικού - Άνδρας προσποιήθηκε τον φίλο της μητέρας του για να τον απαγάγει

Σοβαρή υπόθεση στη Λεμεσό: Στιγμές τρόμου για μαθητή δημοτικού - Άνδρας προσποιήθηκε τον φίλο της μητέρας του για να τον απαγάγει

  •  23.09.2025 - 12:37
Υπ. Ενέργειας: «Το τερματικό στο Βασιλικό είναι υλοποιήσιμο και θα ολοκληρωθεί»

Υπ. Ενέργειας: «Το τερματικό στο Βασιλικό είναι υλοποιήσιμο και θα ολοκληρωθεί»

  •  23.09.2025 - 12:34
Βίντεο - Εμπειρογνώμονες «ξεσκονίζουν» το φλεγόμενο λεωφορείο – Ποια είναι τα πρώτα καυτά ερωτήματα - Τι αποκαλύπτει ο Υπουργός

Βίντεο - Εμπειρογνώμονες «ξεσκονίζουν» το φλεγόμενο λεωφορείο – Ποια είναι τα πρώτα καυτά ερωτήματα - Τι αποκαλύπτει ο Υπουργός

  •  23.09.2025 - 12:56
Ξέσπασε νέα πυρκαγιά - Μαίνεται στην άκρη του δρόμου - Δείτε φωτογραφίες

Ξέσπασε νέα πυρκαγιά - Μαίνεται στην άκρη του δρόμου - Δείτε φωτογραφίες

  •  23.09.2025 - 14:35
ΒΙΝΤΕΟ: Φρίκη στη Λεμεσό - Μαζική δηλητηρίαση γάτων σε κοιμητήριο – Τι καταγγέλλουν οι Οικολόγοι

ΒΙΝΤΕΟ: Φρίκη στη Λεμεσό - Μαζική δηλητηρίαση γάτων σε κοιμητήριο – Τι καταγγέλλουν οι Οικολόγοι

  •  23.09.2025 - 12:47
Απίστευτο σκηνικό στη Νέα Υόρκη: Σταμάτησαν τον Μακρόν στον δρόμο για να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ - Δείτε βίντεο

Απίστευτο σκηνικό στη Νέα Υόρκη: Σταμάτησαν τον Μακρόν στον δρόμο για να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ - Δείτε βίντεο

  •  23.09.2025 - 13:18
Παλαιστίνη-Ισραήλ: Τι είναι η λύση των δύο κρατών και τι λένε οι δύο πλευρές; – Όσα έγιναν χθες στον ΟΗΕ

Παλαιστίνη-Ισραήλ: Τι είναι η λύση των δύο κρατών και τι λένε οι δύο πλευρές; – Όσα έγιναν χθες στον ΟΗΕ

  •  23.09.2025 - 13:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα