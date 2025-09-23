Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Φρίκη στις ΗΠΑ: Κλείδωσε τέσσερα άτομα στο υπόγειό του, τα κακοποιούσε και τους έκλεβε χρήματα, νεκρή εντοπίστηκε μία γυναίκα

 23.09.2025 - 14:48
Φρίκη στις ΗΠΑ: Κλείδωσε τέσσερα άτομα στο υπόγειό του, τα κακοποιούσε και τους έκλεβε χρήματα, νεκρή εντοπίστηκε μία γυναίκα

Ένας άνδρας φέρεται να κρατούσε τέσσερα άτομα παγιδευμένα στο υπόγειο του σπιτιού του στη Νότια Καρολίνα, τα κακοποιούσε και τους αφαιρούσε χρήματα, με την υπόθεση να αποκαλύπτεται μόνο όταν μία από τις γυναίκες έχασε τη ζωή της από την κακομεταχείριση, σύμφωνα με την αστυνομία.


Ο 35χρονος Ντόνι Ρέι Μπίρτσφιλντ Τζούνιορ κατηγορείται ότι είχε υπό τον έλεγχό του ένα ευάλωτο ζευγάρι, καθώς και δύο γυναίκες με τις οποίες διατηρούσε ερωτική σχέση, στο σπίτι του στο Λάνκαστερ, όπως αναφέρεται σε ένταλμα που εξασφάλισε η εφημερίδα Courier Post.

Κατά την αστυνομία, τους ασκούσε σωματική βία, τους απομόνωνε από τον έξω κόσμο και είχε τον πλήρη έλεγχο ακόμη και για το πότε έτρωγαν ή πήγαιναν στην τουαλέτα.

Σύμφωνα με τη nypost, η υπόθεση ήρθε στο φως όταν στις 25 Ιουλίου πέθανε η σύζυγος του ευάλωτου ζευγαριού, που φέρεται να ήταν αιχμάλωτη στο υπόγειο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν νεκρή για τουλάχιστον μία ημέρα, έχοντας υποστεί ξυλοδαρμό και στέρηση τροφής και ιατρικής περίθαλψης. Στη συνέχεια εντόπισαν ζωντανούς τον σύζυγό της και τις δύο άλλες γυναίκες που επίσης κρατούνταν.

Ο Μπίρτσφιλντ συνελήφθη την 1η Αυγούστου και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κακοποίηση ευάλωτου ατόμου, τέσσερις υποθέσεις παράνομης κράτησης και ενδοοικογενειακής βίας. Αργότερα προστέθηκαν κατηγορίες για απάτη και εκμετάλλευση, καθώς φέρεται να χρησιμοποιούσε τα χρήματα των θυμάτων του.

Οι αρχές περιμένουν την ιατροδικαστική έκθεση για να αποφασίσουν αν θα του αποδοθούν και άλλες κατηγορίες, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο WSOC-TV.

Η νεκρή και ο σύζυγός της θεωρούνται ευάλωτα άτομα, ενώ ο Μπίρτσφιλντ ήταν ο φροντιστής τους, αν και δεν έχει διευκρινιστεί πώς συνδέθηκαν μαζί του. Οι άλλες δύο γυναίκες, όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα, είχαν προσωπικές σχέσεις με τον κατηγορούμενο – η μία έμενε στο σπίτι του από τον Σεπτέμβριο του 2024 και η άλλη ήδη από το 2015. Δεν είναι γνωστό πότε εγκαταστάθηκε στο σπίτι το ζευγάρι.

Σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης, τα θύματα δεν έβγαιναν ποτέ από το υπόγειο χωρίς την άδειά του.

Εκτός από τη σωματική βία, ο 35χρονος φέρεται να υπεξαίρεσε χιλιάδες δολάρια, ξοδεύοντας πάνω από 2.000 δολάρια με την πιστωτική κάρτα του ζευγαριού σε καταστήματα Walmart από το 2021, ενώ μόνο τους τελευταίους οκτώ μήνες είχε τραβήξει σχεδόν 12.000 δολάρια από τον τραπεζικό τους λογαριασμό για να αποπληρώσει δικές του πιστωτικές κάρτες.

Μία από τις συντρόφους του υποστήριξε ότι την είχε απειλήσει με φόνο και είχε απειλήσει και την οικογένειά της, ενώ της είπε ψυχρά ότι «ξέρει πώς να ξεφορτωθεί ένα πτώμα από προηγούμενες εμπειρίες».

Ο Μπίρτσφιλντ κρατείται στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Λάνκαστερ με εγγύηση ύψους 150.000 δολαρίων.

