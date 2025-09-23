Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Επίθεση στους θεσμούς της παγκοσμιοποίησης που «κατέστρεψαν τον κόσμο»

 23.09.2025 - 17:19
Ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Επίθεση στους θεσμούς της παγκοσμιοποίησης που «κατέστρεψαν τον κόσμο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έτοιμος να επιτεθεί στην υπάρχουσα τάξη πραγμάτων και την παγκοσμιοποίηση, αλλά και για να καταδικάσει το γεγονός ότι αυξάνεται ο αριθμός των χωρών που αναγνώρισαν Κράτος της Παλαιστίνης. 

Τελείωσα 7 πολέμους

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του περιγράφοντας τις επιτυχίες του στη διάρκεια των πρώτων μηνών της θητείας τους, στις οποίες συμπεριέλαβε τις εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ και τη Βρετανία.

Επίσης, ισχυρίστηκε ότι κατόρθωσε να λήξει επτά πολέμους, κατηγορώντας τον ΟΗΕ ότι δεν μπορεί να φέρει την ειρήνη. Και πρόσθεσε ότι δύο πράγματα έχει να προσάψει στον ΟΗΕ: ότι κλιμακώνει τους πολέμους και πως δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά το σύστημα τηλεδιάσκεψης. Η αμερικανική κυβέρνηση είχε κάνει ό,τι μπορούσε -χωρίς επιτυχία- για να αποτρέψει τα άλλα κράτη του ΟΗΕ να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κράτος. Η αμερικανική κυβέρνηση είχε επίσης αναστείλει τις βίζες των Παλαιστινίων αξιωματούχων, ώστε να μην μποορούν να παραστούν στη Γ.Σ. του ΟΗΕ.

