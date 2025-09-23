Ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Επίθεση στους θεσμούς της παγκοσμιοποίησης που «κατέστρεψαν τον κόσμο»

WATCH LIVE: Trump addresses UN General Assembly for first time since reelection

Τελείωσα 7 πολέμους

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του περιγράφοντας τις επιτυχίες του στη διάρκεια των πρώτων μηνών της θητείας τους, στις οποίες συμπεριέλαβε τις εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ και τη Βρετανία.

Επίσης, ισχυρίστηκε ότι κατόρθωσε να λήξει επτά πολέμους, κατηγορώντας τον ΟΗΕ ότι δεν μπορεί να φέρει την ειρήνη. Και πρόσθεσε ότι δύο πράγματα έχει να προσάψει στον ΟΗΕ: ότι κλιμακώνει τους πολέμους και πως δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά το σύστημα τηλεδιάσκεψης. Η αμερικανική κυβέρνηση είχε κάνει ό,τι μπορούσε -χωρίς επιτυχία- για να αποτρέψει τα άλλα κράτη του ΟΗΕ να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κράτος. Η αμερικανική κυβέρνηση είχε επίσης αναστείλει τις βίζες των Παλαιστινίων αξιωματούχων, ώστε να μην μποορούν να παραστούν στη Γ.Σ. του ΟΗΕ.