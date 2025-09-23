Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Μαμάκηδες» ή απλά χαμηλόμισθοι οι νέοι στην Κύπρο; - Τι δείχνουν τα στατιστικά για το πότε φεύγουν από το πατρικό τους

 23.09.2025 - 20:58
Η Κύπρος ξεχωρίζει ως μια από τις χώρες όπου οι νέοι παραμένουν περισσότερο στο πατρικό σπίτι, αποχωρώντας σε μια από τις υψηλότερες ηλικίες, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat την Τρίτη.

Παράλληλα, η χώρα διακρίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία, για το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό επιβάρυνσης από το κόστος στέγασης: μόνο το 2,8% των νέων ηλικίας 15-29 ετών ζουν σε νοικοκυριά που ξοδεύουν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση. Αυτό το χαμηλό ποσοστό, ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ, πιθανότατα σχετίζεται με το γεγονός ότι οι νέοι παραμένουν περισσότερο στο πατρικό τους περιβάλλον.

Το 2024, το 9,7% των νέων στην ΕΕ ζούσε σε νοικοκυριά που δαπάνησαν το 40% ή περισσότερο του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση, το λεγόμενο ποσοστό υπερφόρτωσης κόστους στέγασης, ενώ το ίδιο ποσοστό για τον συνολικό πληθυσμό ήταν 8,2%. Το 2024, μεταξύ των χωρών της ΕΕ, υπήρχαν σημαντικές διαφορές σε αυτό το ποσοστό. Η Ελλάδα (30,3%) και η Δανία (28,9%) κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά υπερφόρτωσης κόστους στέγασης, ξεπερνώντας κατά πολύ αυτά της Ολλανδίας (15,3%), της Γερμανίας (14,8%) και της Σουηδίας (13,5%). Από την άλλη πλευρά, η Κροατία (2,1%), η Κύπρος (2,8%) και η Σλοβενία (3,0%) είχαν τα χαμηλότερα ποσοστά υπερφόρτωσης κόστους στέγασης.

Επιπλέον στην ΕΕ οι νέοι αποχωρούν από το πατρικό σπίτι σε μέση ηλικία 26,2 ετών, με μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών. Με την Κύπρο πάνω από το μέσο όρο στα 27,2 έτη, στις χώρες όπως η Κροατία (31,3 έτη), η Σλοβακία (30,9 έτη), και η Ελλάδα (30,7 έτη), οι νέοι μένουν περισσότερο στο πατρικό τους, ενώ σε χώρες όπως η Φινλανδία (21,4 έτη), η Δανία (21,7 έτη), και η Σουηδία (21,9 έτη), αποχωρούν νωρίτερα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Eurostat, η Κύπρος συνδυάζει την τάση των νέων να παραμένουν περισσότερο στο πατρικό τους με ένα χαμηλό κόστος στέγασης, προσφέροντας μια σχετικά ευνοϊκή εικόνα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η ανεξαρτοποίηση των νέων συνοδεύεται συχνά από υψηλότερη οικονομική πίεση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Γύρω στις 18:20 άρχισε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

