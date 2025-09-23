Εσείς τα πιστεύετε, σας έχουν τύχει; 4+1 παράξενες και άγνωστες αλήθειες για το... «κρεβάτι»

Παρακάτω θα δείτε πέντε έρευνες που σπάνε τα συνηθισμένα ταμπού γύρω από την εpωτική ζωή.

1. Το σeξ ανακουφίζει τον πονοκέφαλο

Η κλασική ατάκα «δεν μπορώ, έχω πονοκέφαλο» ίσως χρειάζεται αναθεώρηση. Νευρολόγοι στη Γερμανία διαπίστωσαν ότι η σeξουαλική δραστηριότητα μειώνει τον πόνο από ημικρανίες και κοινούς πονοκεφάλους, προσφέροντας μερική ή ακόμη και πλήρη ανακούφιση.

2. Ένα μήλο την ημέρα… βοηθάει και τον οpγασμό

Ιταλική μελέτη έδειξε ότι οι γυναίκες που καταναλώνουν συστηματικά μήλα έχουν καλύτερη φυσική λίπανση και πιο έντονους οργασμούς. Η σχέση διατροφής και σeξουαλικής λειτουργίας αποδεικνύεται πιο στενή απ’ όσο φανταζόμασταν.

3. Ζεστά πόδια, πιο εύκολος οpγασμός

Έρευνα στη Βρετανία βρήκε ότι οι γυναίκες επιτυγχάνουν συχνότερα οpγασμό όταν έχουν ζεστά πόδια. Στη μελέτη, το 80% των ζευγαριών που φόρεσαν κάλτσες έφτασαν σε κορύφωση, έναντι 50% όσων έμειναν ξυπόλυτοι. Ο λόγος είναι ψυχολογικός: η αίσθηση ασφάλειας και άνεσης διευκολύνει την εμπειρία.

4. Οι άντρες με κοιλιά αποδίδουν περισσότερο

Σε τουρκική έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες με ελαφρώς αυξημένο δείκτη μάζας σώματος είχαν μεγαλύτερη αντοχή στο κρεβάτι, περίπου πέντε λεπτά παραπάνω από τους πιο αδύνατους.

5. Το σeξ «γυμνάζει» και τη μνήμη

Μελέτη από τον Καναδά σε γυναίκες 28–29 ετών έδειξε ότι όσες είχαν συχνή σeξουαλική δραστηριότητα σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις σε τεστ ενεργής μνήμης. Η θετική επίδραση του σeξ στην εγκεφαλική λειτουργία φαίνεται να συνδέεται με την αυξημένη κυκλοφορία αίματος και τις ορμόνες που εκκρίνονται.

