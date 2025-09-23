Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΕσείς τα πιστεύετε, σας έχουν τύχει; 4+1 παράξενες και άγνωστες αλήθειες για το... «κρεβάτι»
LIKE ONLINE

Εσείς τα πιστεύετε, σας έχουν τύχει; 4+1 παράξενες και άγνωστες αλήθειες για το... «κρεβάτι»

 23.09.2025 - 20:40
Εσείς τα πιστεύετε, σας έχουν τύχει; 4+1 παράξενες και άγνωστες αλήθειες για το... «κρεβάτι»

Το σeξ είναι γεμάτο από μύθους, στερεότυπα και ατάκες που έχουν γίνει κλισέ. Πίσω όμως από τα αστεία και τις «δικαιολογίες», η επιστήμη έρχεται να αποκαλύψει απρόσμενες αλήθειες για το τι συμβαίνει στο σώμα και το μυαλό μας.

Παρακάτω θα δείτε πέντε έρευνες που σπάνε τα συνηθισμένα ταμπού γύρω από την εpωτική ζωή.

1. Το σeξ ανακουφίζει τον πονοκέφαλο

Η κλασική ατάκα «δεν μπορώ, έχω πονοκέφαλο» ίσως χρειάζεται αναθεώρηση. Νευρολόγοι στη Γερμανία διαπίστωσαν ότι η σeξουαλική δραστηριότητα μειώνει τον πόνο από ημικρανίες και κοινούς πονοκεφάλους, προσφέροντας μερική ή ακόμη και πλήρη ανακούφιση.

2. Ένα μήλο την ημέρα… βοηθάει και τον οpγασμό

Ιταλική μελέτη έδειξε ότι οι γυναίκες που καταναλώνουν συστηματικά μήλα έχουν καλύτερη φυσική λίπανση και πιο έντονους οργασμούς. Η σχέση διατροφής και σeξουαλικής λειτουργίας αποδεικνύεται πιο στενή απ’ όσο φανταζόμασταν.

3. Ζεστά πόδια, πιο εύκολος οpγασμός

Έρευνα στη Βρετανία βρήκε ότι οι γυναίκες επιτυγχάνουν συχνότερα οpγασμό όταν έχουν ζεστά πόδια. Στη μελέτη, το 80% των ζευγαριών που φόρεσαν κάλτσες έφτασαν σε κορύφωση, έναντι 50% όσων έμειναν ξυπόλυτοι. Ο λόγος είναι ψυχολογικός: η αίσθηση ασφάλειας και άνεσης διευκολύνει την εμπειρία.

4. Οι άντρες με κοιλιά αποδίδουν περισσότερο

Σε τουρκική έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες με ελαφρώς αυξημένο δείκτη μάζας σώματος είχαν μεγαλύτερη αντοχή στο κρεβάτι, περίπου πέντε λεπτά παραπάνω από τους πιο αδύνατους.

5. Το σeξ «γυμνάζει» και τη μνήμη

Μελέτη από τον Καναδά σε γυναίκες 28–29 ετών έδειξε ότι όσες είχαν συχνή σeξουαλική δραστηριότητα σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις σε τεστ ενεργής μνήμης. Η θετική επίδραση του σeξ στην εγκεφαλική λειτουργία φαίνεται να συνδέεται με την αυξημένη κυκλοφορία αίματος και τις ορμόνες που εκκρίνονται.

Πηγή: e-daily.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αεροπορική εταιρεία συνδέει την Κύπρο με νέο προορισμό, ιδανικός για Χριστούγεννα – Πτήσεις από 100 ευρώ
Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα οχήματα - Ανάμεσά τους γνωστές μάρκες - Τι πρέπει να κάνετε αν βρίσκονται στην κατοχή σας - Δείτε λίστα
Το iPhone 17 κατηγορείται ότι βγαίνει ήδη γρατζουνισμένο από το κουτί - Δείτε φωτογραφίες
Αθλητικό Παρασκήνιο: Η... κάθοδος από το Μεξικό, γέμισαν σχόλια στο προφίλ της ΑΕΛ
Αναγκαία η αναθεώρηση νόμου για επίδομα τέκνου - «Να διασφαλίζεται δίκαιη και ανθρωποκεντρική μεταχείριση»
Καιρός: Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – Μέχρι που θα φτάσει η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χριστοδουλίδης – Αούν: Στήριξη στον Λίβανο και ενίσχυση διμερών σχέσεων - Ιδιαίτερη αναφορά στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης

 23.09.2025 - 20:22
Επόμενο άρθρο

«Μαμάκηδες» ή απλά χαμηλόμισθοι οι νέοι στην Κύπρο; - Τι δείχνουν τα στατιστικά για το πότε φεύγουν από το πατρικό τους

 23.09.2025 - 20:58
Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

Γύρω στις 18:20 άρχισε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

  •  23.09.2025 - 18:25
Προκλητικός ο Ερντογάν στον ΟΗΕ: «Δύο κράτη και δύο λαοί στην Κύπρο» - Κάλεσμα για αναγνώριση ψευδοκράτους - Δείτε βίντεο

Προκλητικός ο Ερντογάν στον ΟΗΕ: «Δύο κράτη και δύο λαοί στην Κύπρο» - Κάλεσμα για αναγνώριση ψευδοκράτους - Δείτε βίντεο

  •  23.09.2025 - 19:44
Νέοι τριγμοί στον ΔΗΣΥ – Απέσυρε την υποψηφιότητά του για βουλευτής ο Κώστας Γαβριηλίδης – Ο λόγος της απόφασης

Νέοι τριγμοί στον ΔΗΣΥ – Απέσυρε την υποψηφιότητά του για βουλευτής ο Κώστας Γαβριηλίδης – Ο λόγος της απόφασης

  •  23.09.2025 - 19:20
«Μαμάκηδες» ή απλά χαμηλόμισθοι οι νέοι στην Κύπρο; - Τι δείχνουν τα στατιστικά για το πότε φεύγουν από το πατρικό τους

«Μαμάκηδες» ή απλά χαμηλόμισθοι οι νέοι στην Κύπρο; - Τι δείχνουν τα στατιστικά για το πότε φεύγουν από το πατρικό τους

  •  23.09.2025 - 20:58
Αεροπορική εταιρεία συνδέει την Κύπρο με νέο προορισμό, ιδανικός για Χριστούγεννα – Πτήσεις από 100 ευρώ

Αεροπορική εταιρεία συνδέει την Κύπρο με νέο προορισμό, ιδανικός για Χριστούγεννα – Πτήσεις από 100 ευρώ

  •  23.09.2025 - 19:03
Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα οχήματα - Ανάμεσά τους γνωστές μάρκες - Τι πρέπει να κάνετε αν βρίσκονται στην κατοχή σας - Δείτε λίστα

Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα οχήματα - Ανάμεσά τους γνωστές μάρκες - Τι πρέπει να κάνετε αν βρίσκονται στην κατοχή σας - Δείτε λίστα

  •  23.09.2025 - 20:05
ΟΜΟΝΟΙΑ: Σκέψεις για νέα μεταγραφή - Όλες οι πληροφορίες

ΟΜΟΝΟΙΑ: Σκέψεις για νέα μεταγραφή - Όλες οι πληροφορίες

  •  23.09.2025 - 21:10
Καιρός: Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – Μέχρι που θα φτάσει η θερμοκρασία

Καιρός: Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – Μέχρι που θα φτάσει η θερμοκρασία

  •  23.09.2025 - 18:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα