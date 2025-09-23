Ecommbx
Χριστοδουλίδης – Αούν: Στήριξη στον Λίβανο και ενίσχυση διμερών σχέσεων - Ιδιαίτερη αναφορά στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστοδουλίδης – Αούν: Στήριξη στον Λίβανο και ενίσχυση διμερών σχέσεων - Ιδιαίτερη αναφορά στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης

 23.09.2025 - 20:22
Χριστοδουλίδης – Αούν: Στήριξη στον Λίβανο και ενίσχυση διμερών σχέσεων - Ιδιαίτερη αναφορά στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης

Τις περιφερειακές εξελίξεις, την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και τη συνεργασία στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης συζήτησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος του Λιβάνου Τζοζέφ Αούν, σε συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Λευκωσίας προς έναν σταθερό και ασφαλή Λίβανο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία ΕΕ–Λιβάνου και στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου–Λιβάνου σε άμυνα, ασφάλεια και έρευνα-διάσωση.

Συνάντηση Χριστοδουλίδη – Μαντμπούλι: Ενέργεια, Κυπριακό και περιφερειακή σταθερότητα στο επίκεντρο

Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη για τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, στη Νέα Υόρκη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε σήμερα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Στρατηγό Τζοζέφ Αούν.

Κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συζήτησε εκτενώς τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο και την ευρύτερη περιοχή.

Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τη σταθερή στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς έναν ασφαλή και σταθερό Λίβανο και επαναβεβαίωσε την πρόθεσή του για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, με τον Πρόεδρο να εκφράζει ικανοποίηση για τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα αυτό.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Αούν για τη συμβολή του Λιβάνου με την αποστολή δύο εναέριων μέσων κατά τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Κύπρο, ενώ ενημέρωσε συναφώς και για την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημιουργία ενός Περιφερειακού Σταθμού Δασοπυρόσβεσης στην Κύπρο, που θα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος για όλη την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε ακόμα στην πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμβάλει και να στηρίξει ενεργά την αναβάθμιση των σχέσεων ΕΕ–Λιβάνου μέσω της σύναψης μιας Στρατηγικής και Συνολικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ–Λιβάνου, στη βάση πρόσφατων παραδειγμάτων με την Αίγυπτο και την Ιορδανία.

Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να στηρίζει τον Λίβανο και στο πλαίσιο της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, υπογραμμίζοντας την κοινή συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ και των ηγετών κρατών της περιοχής που θα φιλοξενήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον προσεχή Απρίλιο στην Κύπρο.

Εξέφρασε, επίσης, ευγνωμοσύνη για τη διαχρονική στήριξη του Λιβάνου στο Κυπριακό, τηρώντας στάση αρχής, στη βάση των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.

Σημειώθηκε ακόμη ότι η στρατηγική συνεργασία Κύπρου–Λιβάνου στους τομείς Άμυνας και Ασφάλειας έχει ενισχυθεί σημαντικά, ενώ υφίσταται παράλληλα στενή συνεργασία στον τομέα Έρευνας και Διάσωσης.

Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

Γύρω στις 18:20 άρχισε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

