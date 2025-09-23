Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα οχήματα - Ανάμεσά τους γνωστές μάρκες - Τι πρέπει να κάνετε αν βρίσκονται στην κατοχή σας - Δείτε λίστα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα οχήματα - Ανάμεσά τους γνωστές μάρκες - Τι πρέπει να κάνετε αν βρίσκονται στην κατοχή σας - Δείτε λίστα

 23.09.2025 - 20:05
Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα οχήματα - Ανάμεσά τους γνωστές μάρκες - Τι πρέπει να κάνετε αν βρίσκονται στην κατοχή σας - Δείτε λίστα

Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα οχήματα και εξαρτήματα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κατά την 38η εβδομάδα του 2025, στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate) κοινοποιήθηκαν τα ακόλουθα επικίνδυνα προϊόντα:


Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω της ιστοσελίδας του Safety Gate, χρησιμοποιώντας τον αριθμό προειδοποίησης κάθε προϊόντος.

Το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα εν λόγω προϊόντα να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω:

αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες, όπως επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες,

εξαρτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Για περεταίρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αεροπορική εταιρεία συνδέει την Κύπρο με νέο προορισμό, ιδανικός για Χριστούγεννα – Πτήσεις από 100 ευρώ
Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα οχήματα - Ανάμεσά τους γνωστές μάρκες - Τι πρέπει να κάνετε αν βρίσκονται στην κατοχή σας - Δείτε λίστα
Το iPhone 17 κατηγορείται ότι βγαίνει ήδη γρατζουνισμένο από το κουτί - Δείτε φωτογραφίες
Αθλητικό Παρασκήνιο: Η... κάθοδος από το Μεξικό, γέμισαν σχόλια στο προφίλ της ΑΕΛ
Αναγκαία η αναθεώρηση νόμου για επίδομα τέκνου - «Να διασφαλίζεται δίκαιη και ανθρωποκεντρική μεταχείριση»
Καιρός: Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – Μέχρι που θα φτάσει η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προκλητικός ο Ερντογάν στον ΟΗΕ: «Δύο κράτη και δύο λαοί στην Κύπρο» - Κάλεσμα για αναγνώριση ψευδοκράτους - Δείτε βίντεο

 23.09.2025 - 19:44
Επόμενο άρθρο

Χριστοδουλίδης – Αούν: Στήριξη στον Λίβανο και ενίσχυση διμερών σχέσεων - Ιδιαίτερη αναφορά στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης

 23.09.2025 - 20:22
Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

Γύρω στις 18:20 άρχισε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

  •  23.09.2025 - 18:25
Προκλητικός ο Ερντογάν στον ΟΗΕ: «Δύο κράτη και δύο λαοί στην Κύπρο» - Κάλεσμα για αναγνώριση ψευδοκράτους - Δείτε βίντεο

Προκλητικός ο Ερντογάν στον ΟΗΕ: «Δύο κράτη και δύο λαοί στην Κύπρο» - Κάλεσμα για αναγνώριση ψευδοκράτους - Δείτε βίντεο

  •  23.09.2025 - 19:44
Νέοι τριγμοί στον ΔΗΣΥ – Απέσυρε την υποψηφιότητά του για βουλευτής ο Κώστας Γαβριηλίδης – Ο λόγος της απόφασης

Νέοι τριγμοί στον ΔΗΣΥ – Απέσυρε την υποψηφιότητά του για βουλευτής ο Κώστας Γαβριηλίδης – Ο λόγος της απόφασης

  •  23.09.2025 - 19:20
«Μαμάκηδες» ή απλά χαμηλόμισθοι οι νέοι στην Κύπρο; - Τι δείχνουν τα στατιστικά για το πότε φεύγουν από το πατρικό τους

«Μαμάκηδες» ή απλά χαμηλόμισθοι οι νέοι στην Κύπρο; - Τι δείχνουν τα στατιστικά για το πότε φεύγουν από το πατρικό τους

  •  23.09.2025 - 20:58
Αεροπορική εταιρεία συνδέει την Κύπρο με νέο προορισμό, ιδανικός για Χριστούγεννα – Πτήσεις από 100 ευρώ

Αεροπορική εταιρεία συνδέει την Κύπρο με νέο προορισμό, ιδανικός για Χριστούγεννα – Πτήσεις από 100 ευρώ

  •  23.09.2025 - 19:03
Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα οχήματα - Ανάμεσά τους γνωστές μάρκες - Τι πρέπει να κάνετε αν βρίσκονται στην κατοχή σας - Δείτε λίστα

Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα οχήματα - Ανάμεσά τους γνωστές μάρκες - Τι πρέπει να κάνετε αν βρίσκονται στην κατοχή σας - Δείτε λίστα

  •  23.09.2025 - 20:05
ΟΜΟΝΟΙΑ: Σκέψεις για νέα μεταγραφή - Όλες οι πληροφορίες

ΟΜΟΝΟΙΑ: Σκέψεις για νέα μεταγραφή - Όλες οι πληροφορίες

  •  23.09.2025 - 21:10
Καιρός: Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – Μέχρι που θα φτάσει η θερμοκρασία

Καιρός: Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – Μέχρι που θα φτάσει η θερμοκρασία

  •  23.09.2025 - 18:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα