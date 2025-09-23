Προκλητικός ο Ερντογάν στον ΟΗΕ: «Δύο κράτη και δύο λαοί στην Κύπρο» - Κάλεσμα για αναγνώριση ψευδοκράτους - Δείτε βίντεο

«Σήμερα, βρισκόμαστε εδώ σε αυτό το βήμα για να μιλήσουμε εκ μέρους του παλαιστινιακού λαού, του οποίου οι φωνές σιγούν, μαζί με τους δικούς μας πολίτες», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν που ευχαρίστησε όλες τις χώρες που έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη.

Κάλεσε μάλιστα όλα τα κράτη που δεν έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη (περίπου 40 από τα 193 του ΟΗΕ) «να ενεργήσουν χωρίς καθυστέρηση».

Είπε ακόμη ότι εδώ και 23 μήνες το Ισραήλ σκοτώνει ένα παιδί κάθε ώρα στη Γάζα, τονίζοντας ότι «δεν είναι αριθμοί, αλλά αθώες ζωές»

«Κάθε μέρα, 2,5 εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας που ζουν σε 365 τετραγωνικά χιλιόμετρα εκτοπίζονται, αναγκάζονται να μετακινηθούν σε άλλη περιοχή. Αθώα μικρά παιδιά, μόλις 2 ή 3 ετών, χωρίς χέρια ή πόδια, δυστυχώς έχουν γίνει συνηθισμένη εικόνα της Γάζας σήμερα».

«Η ανθρωπότητα δεν έχει δει τέτοια βαρβαρότητα τον τελευταίο αιώνα», τόνισε ακόμη ο Τούρκος ηγέτης.

Συνέχισε λέγοντας ότι «ποια συνείδηση μπορεί να αντέξει, ποια μπορεί να παραμείνει σιωπηλή για όσα συμβαίνουν στη Γάζα; Μπορεί να υπάρξει ειρήνη σε έναν κόσμο όπου τα παιδιά πεθαίνουν από την πείνα, την έλλειψη φαρμάκων;»

Επέκρινε με σφοδρότητα το Ισραήλ λέγοντας ότι «η ισραηλινή κατοχή με πρόσχημα την 7η Οκτωβρίου δεν είναι αντιτρομοκρατική δράση, αλλά πολιτική απέλασης, εξορίας, γενοκτονίας, μαζικής σφαγής». Πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ δεν περιορίζεται στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Με τις επιθέσεις του στη Συρία, το Ιράν, την Υεμένη και τον Λίβανο, απειλεί την ειρήνη στην περιοχή».

Αλλά αναφέρθηκε και στα διπλά μέτρα και σταθμά -κατά τον ίδιο- στη Δύση: «Σε Ευρώπη και Αμερική, αν ένα παιδί τραυματιστεί από ένα τριαντάφυλλο τσακίζει την καρδιά των γονιών. Στη Γάζα ακρωτηριάζουν τα χέρια και τα πόδια των παιδιών χωρίς αναισθησία».

Τόνισε ότι το Ισραήλ «έχει χάσει εντελώς τον έλεγχο» μετά την επίθεση στο Κατάρ και επισήμανε ότι «ο Νετανιάχου δεν έχει καμία πρόθεση για ειρήνη ή απελευθέρωση των ομήρων».

Έχοντας εμμονή στη γη της επαγγελίας, «η ισραηλινή κυβέρνηση υπονομεύει την ειρήνη στην περιοχή και τα κοινά επιτεύγματα της ανθρωπότητας με την επεκτατική της πολιτική».

Εμφανίστηκε ακόμη βέβαιος ότι «οι δράστες της γενοκτονίας θα λογοδοτήσουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Οι αναφορές στην Κύπρο

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε και στο Κυπριακό λέγοντας ότι «η διεθνής κοινότητα πρέπει τώρα να βάλει τέλος στην άδικη απομόνωση που υφίστανται οι Τουρκοκύπριοι εδώ και μισό αιώνα».

Τόνισε δε ότι στην Κύπρο «υπάρχουν δύο κράτη και δύο λαοί» και ότι «οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχτούν να είναι μειονότητα».

Η Τουρκία, είπε ακόμη, επιθυμεί να δει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως «λεκάνη σταθερότητας», με σεβασμό στα νόμιμα συμφέροντα όλων των μερών, ενώ είναι έτοιμη για εποικοδομητική συνεργασία.

«Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οποιοδήποτε σχέδιο στην Ανατολική Μεσόγειο που αποκλείει την Τουρκία και την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” είναι καταδικασμένο σε αποτυχία», είπε ακόμη ο Τούρκος πρόεδρος που κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να αναγνωρίσει την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” και να καθιερώσει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις».

«Το Κυπριακό ζήτημα δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω του ομοσπονδιακού μοντέλου, το οποίο έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα, αλλά έχει εξαντληθεί λόγω της αδιαλλαξίας της ελληνοκυπριακής πλευράς», είπε ακόμη.