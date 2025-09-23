Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣυνάντηση Χριστοδουλίδη – Μαντμπούλι: Ενέργεια, Κυπριακό και περιφερειακή σταθερότητα στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Χριστοδουλίδη – Μαντμπούλι: Ενέργεια, Κυπριακό και περιφερειακή σταθερότητα στο επίκεντρο

 23.09.2025 - 19:30
Συνάντηση Χριστοδουλίδη – Μαντμπούλι: Ενέργεια, Κυπριακό και περιφερειακή σταθερότητα στο επίκεντρο

Στρατηγική συνεργασία, διμερείς σχέσεις και ενεργειακά ζητήματα βρέθηκαν στο τραπέζι της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό της Αιγύπτου Μουσταφά Καμάλ Μαντμπούλι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την περιφερειακή σταθερότητα, το Κυπριακό και την ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου – Αιγύπτου σε τομείς όπως η ενέργεια, το εμπόριο και οι επενδύσεις.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Συνάντηση Χριστοδουλίδη-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Δείτε φωτογραφίες

Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη για τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό της Αιγύπτου

Ζητήματα που άπτονται της στρατηγικής συνεργασίας, της περιφερειακής σταθερότητας και της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Κύπρου – Αιγύπτου συζητήθηκαν κατά τη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό της Αιγύπτου κ. Moustafa Kamal Madbouly, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη συνάντηση, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν, στις διμερείς σχέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία που αποδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία στην περιφερειακή συνεργασία με ηγέτες της ευρύτερης περιοχής, ενόψει και της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναβεβαίωσε, επίσης, την εκτίμησή του για τη σταθερή και διαχρονική στήριξη της Αιγύπτου στο Κυπριακό, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών.

Εξετάστηκαν, ακόμη, τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο και οι επενδύσεις, αλλά και της ενεργειακής συνεργασίας, με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων «Κρόνος» και «Αφροδίτη», καθώς και η συνεργασία σε ευρύτερα έργα διασυνδεσιμότητας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της Αιγύπτου αναφέρθηκαν εκτενώς στο θέμα ενίσχυσης των σχέσεων ΕΕ–Αιγύπτου, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να επιβεβαιώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά την Αίγυπτο στο πλαίσιο της ΕΕ, ιδίως ενόψει της επερχόμενης, Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Εντός αυτού του πλαισίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ως πολύ σημαντική την επικείμενη Σύνοδο ΕΕ–Αιγύπτου που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου.

Τέλος, αντηλλάγησαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις, όπως η κατάσταση στη Γάζα, του στον Λίβανο, στη Λιβύη και στο Σουδάν, με κοινή διαπίστωση την ανάγκη για πολιτικές λύσεις και για αποτροπή περαιτέρω αποσταθεροποίησης της περιοχής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αεροπορική εταιρεία συνδέει την Κύπρο με νέο προορισμό, ιδανικός για Χριστούγεννα – Πτήσεις από 100 ευρώ
Δείτε απόψε στις 20:00: Πρώτη προβολή της κυπριακής συμμετοχής για τη Junior Eurovision 2025
Το iPhone 17 κατηγορείται ότι βγαίνει ήδη γρατζουνισμένο από το κουτί - Δείτε φωτογραφίες
Αθλητικό Παρασκήνιο: Η... κάθοδος από το Μεξικό, γέμισαν σχόλια στο προφίλ της ΑΕΛ
Αναγκαία η αναθεώρηση νόμου για επίδομα τέκνου - «Να διασφαλίζεται δίκαιη και ανθρωποκεντρική μεταχείριση»
Καιρός: Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – Μέχρι που θα φτάσει η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέοι τριγμοί στον ΔΗΣΥ – Απέσυρε την υποψηφιότητά του για βουλευτής ο Κώστας Γαβριηλίδης – Ο λόγος της απόφασης

 23.09.2025 - 19:20
Επόμενο άρθρο

Προκλητικός ο Ερντογάν στον ΟΗΕ: «Δύο κράτη και δύο λαοί στην Κύπρο» - Κάλεσμα για αναγνώριση ψευδοκράτους - Δείτε βίντεο

 23.09.2025 - 19:44
Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

Γύρω στις 18:20 άρχισε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

  •  23.09.2025 - 18:25
Προκλητικός ο Ερντογάν στον ΟΗΕ: «Δύο κράτη και δύο λαοί στην Κύπρο» - Κάλεσμα για αναγνώριση ψευδοκράτους - Δείτε βίντεο

Προκλητικός ο Ερντογάν στον ΟΗΕ: «Δύο κράτη και δύο λαοί στην Κύπρο» - Κάλεσμα για αναγνώριση ψευδοκράτους - Δείτε βίντεο

  •  23.09.2025 - 19:44
Νέοι τριγμοί στον ΔΗΣΥ – Απέσυρε την υποψηφιότητά του για βουλευτής ο Κώστας Γαβριηλίδης – Ο λόγος της απόφασης

Νέοι τριγμοί στον ΔΗΣΥ – Απέσυρε την υποψηφιότητά του για βουλευτής ο Κώστας Γαβριηλίδης – Ο λόγος της απόφασης

  •  23.09.2025 - 19:20
Αναγκαία η αναθεώρηση νόμου για επίδομα τέκνου - «Να διασφαλίζεται δίκαιη και ανθρωποκεντρική μεταχείριση»

Αναγκαία η αναθεώρηση νόμου για επίδομα τέκνου - «Να διασφαλίζεται δίκαιη και ανθρωποκεντρική μεταχείριση»

  •  23.09.2025 - 16:01
Αεροπορική εταιρεία συνδέει την Κύπρο με νέο προορισμό, ιδανικός για Χριστούγεννα – Πτήσεις από 100 ευρώ

Αεροπορική εταιρεία συνδέει την Κύπρο με νέο προορισμό, ιδανικός για Χριστούγεννα – Πτήσεις από 100 ευρώ

  •  23.09.2025 - 19:03
Αθλητικό Παρασκήνιο: Η... κάθοδος από το Μεξικό, γέμισαν σχόλια στο προφίλ της ΑΕΛ

Αθλητικό Παρασκήνιο: Η... κάθοδος από το Μεξικό, γέμισαν σχόλια στο προφίλ της ΑΕΛ

  •  23.09.2025 - 17:40
Δείτε απόψε στις 20:00: Πρώτη προβολή της κυπριακής συμμετοχής για τη Junior Eurovision 2025

Δείτε απόψε στις 20:00: Πρώτη προβολή της κυπριακής συμμετοχής για τη Junior Eurovision 2025

  •  23.09.2025 - 18:40
Καιρός: Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – Μέχρι που θα φτάσει η θερμοκρασία

Καιρός: Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – Μέχρι που θα φτάσει η θερμοκρασία

  •  23.09.2025 - 18:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα