Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΝέοι τριγμοί στον ΔΗΣΥ – Απέσυρε την υποψηφιότητά του για βουλευτής ο Κώστας Γαβριηλίδης – Ο λόγος της απόφασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέοι τριγμοί στον ΔΗΣΥ – Απέσυρε την υποψηφιότητά του για βουλευτής ο Κώστας Γαβριηλίδης – Ο λόγος της απόφασης

 23.09.2025 - 19:20
Νέοι τριγμοί στον ΔΗΣΥ – Απέσυρε την υποψηφιότητά του για βουλευτής ο Κώστας Γαβριηλίδης – Ο λόγος της απόφασης

Την απόφασή του για απόσυρση της υποψηφιότητάς του στις επερχόμενες Βουλευτικές εκλογές με τον Δημοκρατικό Συναγερμό ανακοίνωσε σήμερα 23/9 το απόγευμα ο Κώστας.

Σύμφωνα με τον ίδιο ο λόγος που πήρε την απόφαση είναι για να μην δημιουργηθεί πόλωση τόσο στο κόμμα όσο και μετέπειτα στην κοινωνία από τη συζήτηση που έχει ανοίξει εσωτερικά στον ΔΗΣΥ γύρω από τις αξίες τις οποίες υπερασπίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι έχει υπάρξει πρόεδρος της Accept ΛΟΑΚΤΙ Κύπρου και σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για την Πολυπολιτισμικότητα και τη Διαφορετικότητα.

Δείτε αυτούσια την ανάρτησή του

Η απόφασή μου να θέσω υποψηφιότητα στις επερχόμενες Βουλευτικές εκλογές ήταν καθαρά πολιτική. Ήθελα στη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα να ακουστεί και μια φωνή σύγχρονη, φιλελεύθερη, την οποία πιστεύω ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει τώρα ανάγκη. Μια υπενθύμιση του φιλελεύθερου και πολυσυλλεκτικού Δημοκρατικού Συναγερμού που ξέρουμε πως υπάρχει και που υπερασπίζεται αξίες οι οποίες συχνά παρερμηνεύονται, μακριά από λαϊκισμό.

Η πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από οργανωμένα σύνολα πολιτών αλλά και στη συνέχεια μέσα στην πολιτική, ήταν πάντοτε προσηλωμένη στη στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Πιστεύω ακράδαντα πως η διαφορετικότητα είναι μεγάλο συλλογικό πλεονέκτημα. Την υπηρέτησα ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες, με προσωπικό και πολιτικό κόστος.

Θεωρώ πολύ χρήσιμο που η συζήτηση γύρω από την υποψηφιότητά μου άνοιξε εσωτερικά έναν διάλογο για την ανάγκη υπεράσπισης αυτών των αξιών. Αντιλαμβάνομαι, όμως, ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να φέρει και αντίθετα αποτελέσματα, δημιουργώντας πόλωση τόσο στο κόμμα όσο και μετέπειτα στην κοινωνία.

Γι’ αυτό αποφάσισα να αποσύρω το ενδιαφέρον μου για την υποψηφιότητα στις Βουλευτικές εκλογές. Η απόφαση δεν ήταν εύκολη. Αντίθετα, ήταν μια από τις πιο δύσκολες που χρειάστηκε να πάρω. Ωστόσο, θεωρώ πως είναι η σωστή. Δεν θέλω η υποψηφιότητά μου να λειτουργήσει διχαστικά.

Θα συνεχίσω να είμαι παρών και ενεργός στη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα, μέσα στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Θα συνεχίσω την προσπάθειά μου να ακούγονται οι διαφορετικές φωνές, να ενδυναμώνονται οι δράσεις και να καλλιεργείται η κατανόηση γύρω από αυτά τα θέματα. Καλώ φίλους και υποστηρικτές που ανησυχούν για τον φιλελεύθερο Δημοκρατικό Συναγερμό όπως τον ξέραμε, να μιλήσουν δημόσια και να συμμετέχουν για το κοινό καλό.

Για μένα στόχος δεν ήταν ποτέ η καρέκλα, αλλά η υπεράσπιση αρχών και αξιών που έχουν σημασία για όλους μας.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αεροπορική εταιρεία συνδέει την Κύπρο με νέο προορισμό, ιδανικός για Χριστούγεννα – Πτήσεις από 100 ευρώ
Δείτε απόψε στις 20:00: Πρώτη προβολή της κυπριακής συμμετοχής για τη Junior Eurovision 2025
Το iPhone 17 κατηγορείται ότι βγαίνει ήδη γρατζουνισμένο από το κουτί - Δείτε φωτογραφίες
Αθλητικό Παρασκήνιο: Η... κάθοδος από το Μεξικό, γέμισαν σχόλια στο προφίλ της ΑΕΛ
Αναγκαία η αναθεώρηση νόμου για επίδομα τέκνου - «Να διασφαλίζεται δίκαιη και ανθρωποκεντρική μεταχείριση»
Καιρός: Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – Μέχρι που θα φτάσει η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αεροπορική εταιρεία συνδέει την Κύπρο με νέο προορισμό, ιδανικός για Χριστούγεννα – Πτήσεις από 100 ευρώ

 23.09.2025 - 19:03
Επόμενο άρθρο

Συνάντηση Χριστοδουλίδη – Μαντμπούλι: Ενέργεια, Κυπριακό και περιφερειακή σταθερότητα στο επίκεντρο

 23.09.2025 - 19:30
Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

Γύρω στις 18:20 άρχισε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

  •  23.09.2025 - 18:25
Ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Επίθεση στους θεσμούς της παγκοσμιοποίησης που «κατέστρεψαν τον κόσμο»

Ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Επίθεση στους θεσμούς της παγκοσμιοποίησης που «κατέστρεψαν τον κόσμο»

  •  23.09.2025 - 17:19
Νέοι τριγμοί στον ΔΗΣΥ – Απέσυρε την υποψηφιότητά του για βουλευτής ο Κώστας Γαβριηλίδης – Ο λόγος της απόφασης

Νέοι τριγμοί στον ΔΗΣΥ – Απέσυρε την υποψηφιότητά του για βουλευτής ο Κώστας Γαβριηλίδης – Ο λόγος της απόφασης

  •  23.09.2025 - 19:20
Αναγκαία η αναθεώρηση νόμου για επίδομα τέκνου - «Να διασφαλίζεται δίκαιη και ανθρωποκεντρική μεταχείριση»

Αναγκαία η αναθεώρηση νόμου για επίδομα τέκνου - «Να διασφαλίζεται δίκαιη και ανθρωποκεντρική μεταχείριση»

  •  23.09.2025 - 16:01
Αεροπορική εταιρεία συνδέει την Κύπρο με νέο προορισμό, ιδανικός για Χριστούγεννα – Πτήσεις από 100 ευρώ

Αεροπορική εταιρεία συνδέει την Κύπρο με νέο προορισμό, ιδανικός για Χριστούγεννα – Πτήσεις από 100 ευρώ

  •  23.09.2025 - 19:03
Αθλητικό Παρασκήνιο: Η... κάθοδος από το Μεξικό, γέμισαν σχόλια στο προφίλ της ΑΕΛ

Αθλητικό Παρασκήνιο: Η... κάθοδος από το Μεξικό, γέμισαν σχόλια στο προφίλ της ΑΕΛ

  •  23.09.2025 - 17:40
Δείτε απόψε στις 20:00: Πρώτη προβολή της κυπριακής συμμετοχής για τη Junior Eurovision 2025

Δείτε απόψε στις 20:00: Πρώτη προβολή της κυπριακής συμμετοχής για τη Junior Eurovision 2025

  •  23.09.2025 - 18:40
Καιρός: Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – Μέχρι που θα φτάσει η θερμοκρασία

Καιρός: Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – Μέχρι που θα φτάσει η θερμοκρασία

  •  23.09.2025 - 18:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα