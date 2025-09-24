Ecommbx
Τρόμος για επιβάτη κρουαζιερόπλοιου: Κόλλησε σε νεροτσουλήθρα πάνω από τον ωκεανό - Το βίντεο που συγκέντρωσε 7 εκατ. views
ΔΙΕΘΝΗ

Τρόμος για επιβάτη κρουαζιερόπλοιου: Κόλλησε σε νεροτσουλήθρα πάνω από τον ωκεανό - Το βίντεο που συγκέντρωσε 7 εκατ. views

 24.09.2025 - 09:05
Τρόμος για επιβάτη κρουαζιερόπλοιου: Κόλλησε σε νεροτσουλήθρα πάνω από τον ωκεανό - Το βίντεο που συγκέντρωσε 7 εκατ. views

 24.09.2025 - 09:05

Στιγμές τρόμου έζησε επιβάτης κρουαζιερόπλοιου όταν παγιδεύτηκε μέσα σε νεροτσουλήθρα σε ύψος 30 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, όπως φαίνεται σε βίντεο που έγινε viral στο TikTok.

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να έχει κολλήσει μέσα σε ένα διαφανές τμήμα της νεροτσουλήθρας και να προσπαθεί να σπρώξει τον εαυτός της προς τα εμπρός.

«Θεέ μου, έχει κυριολεκτικά κολλήσει» ακούγεται να λέει ένας από τους επιβάτες του κρουιαζερόπλοιου.

Αν και ο TikTokker που δημοσίευσε το διάρκειας 13 δευτερολέπτων βίντεο δεν διευκρίνισε σε ποια κρουαζιέρα συνέβη το περιστατικό, σύμφωνα με την New York Post, το πλοίο μοιάζει πολύ με το Bliss της Norwegian Cruise Line, το οποίο, σύμφωνα με το Cruisemapper, πραγματοποιούσε επταήμερη κρουαζιέρα στην Αλάσκα στις 19 Σεπτεμβρίου



 

Το βίντεο στο TikTok που έχει συγκεντρώσει πάνω από 7 εκατομμύρια views προκάλεσε αρκετά σχόλια. «Υπάρχει κανείς άλλος που έχει πάθει κρίση πανικού βλέποντας αυτό;», έγραψε ένας σχολιαστής. «Αν κολλήσω σε νεροτσουλήθρα πάνω από πραγματικό θαλασσινό νερό, θα πάθω κρίση», συμπλήρωσε ένας άλλος. «Το TikTok μου έμαθε σίγουρα να ΜΗΝ μπαίνω ΠΟΤΕ σε νεροτσουλήθρα κρουαζιερόπλοιου» ανακοίνωσε ένας τέταρτος, «ξέρω ότι δεν θα ξαναμπεί ΠΟΤΕ σε τέτοια», πρόσθεσε ένας πέμπτος.

Πηγή:protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Μετωπική Ερντογάν για δύο κράτη στην Κύπρο – Ώρα ευθύνης για Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ

Μετωπική Ερντογάν για δύο κράτη στην Κύπρο – Ώρα ευθύνης για Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ

Σαφή και προκλητική μετατόπιση της τουρκικής στρατηγικής στο Κυπριακό σηματοδότησε η ομιλία του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

