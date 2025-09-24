Ecommbx
O Τζίμι Κίμελ επέστρεψε στο ABC: Επέστρεψε στο ABC: «Δεν ήταν πρόθεσή μου να αστειευτώ με τη δολοφονία Κερκ - Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην κυβέρνηση Τραμπ να ελέγχει τι θα λέμε»
ΔΙΕΘΝΗ

O Τζίμι Κίμελ επέστρεψε στο ABC: Επέστρεψε στο ABC: «Δεν ήταν πρόθεσή μου να αστειευτώ με τη δολοφονία Κερκ - Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην κυβέρνηση Τραμπ να ελέγχει τι θα λέμε»

 24.09.2025 - 09:16
O Τζίμι Κίμελ επέστρεψε στο ABC: Επέστρεψε στο ABC: «Δεν ήταν πρόθεσή μου να αστειευτώ με τη δολοφονία Κερκ - Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην κυβέρνηση Τραμπ να ελέγχει τι θα λέμε»

Στον «αέρα» του ABC επέστρεψε ο Τζίμι Κίμελ το βράδυ της Τρίτης μια εβδομάδα μετά την απόφαση του τηλεοπτικού δικτύου να «κόψει» το σόου του με αφορμή όσα είπε για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ.

Στον διάρκειας 17 λεπτών μονόλογό του με τον οποίο άνοιξε την εκπομπή του, ο Κίμελ αρχικά ξεκαθάρισε συγκινημένος ότι δεν προσπαθούσε να αστειευτεί για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή.

«Δεν έχω καμία ψευδαίσθηση ότι θα αλλάξω τη γνώμη κανενός, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί είναι σημαντικό για μένα ως άνθρωπο, και αυτό είναι ότι καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να υποτιμήσω τη δολοφονία ενός νεαρού άνδρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα αστείο σε αυτό. Ούτε ήταν πρόθεσή μου να κατηγορήσω κάποια συγκεκριμένη ομάδα για τις πράξεις ενός ατόμου που ήταν προφανώς βαθιά διαταραγμένο. Αυτό ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ήθελα να πω» είπε ο Κίμελ.

 

 

Παράλληλα, όμως, άσκησε κριτική στο ABC που έκοψε την εκπομπή του λέγοντας «αυτό δεν είναι νόμιμο. Δεν είναι αμερικανικό. Είναι αντιαμερικανικό» ενώ από τα βέλη του δεν γλίτωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην κυβέρνησή μας να ελέγχει τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να λέμε στην τηλεόραση. Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν πολύ ξεκάθαρος ότι θέλει εγώ και εκατοντάδες άνθρωποι που εργάζονται, να χάσουμε τη δουλειά μας. Ο πρόεδρός μας πανηγυρίζει που Αμερικανοί χάνουν τα εισοδήματά τους γιατί ο ίδιος δεν αντέχει ένα αστείο» είπε ο Κίμελ.

Ο διάσημος παρουσιαστής ευχαρίστησε τους ανθρώπους που τον υποστήριξαν, ακόμα και εκείνους που δεν τον συμπαθούν, αλλά υπερασπίστηκαν το δικαίωμά του να εκφράζεται, συμπεριλαμβανομένου του γερουσιαστή του Τέξας, Τεντ Κρουζ: «Χρειάζεται θάρρος για να εκφράσουν την αντίθεσή τους προς την παρούσα κυβέρνηση. Το έκαναν και τους αξίζει αναγνώριση για αυτό».


Ο Τζίμι Κίμελ αναφέρθηκε και στη σύζυγο του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, και τον τρόπο που αντιμετώπισε τον δολοφόνο του συζύγου της στην κηδεία το περασμένο Σάββατο: «Τον συγχώρεσε. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αν πιστεύετε στα διδάγματα του Ιησού, όπως εγώ, αυτό ήταν. Αυτό είναι. Μια ανιδιοτελής πράξη χάριτος. Συγχώρεση από μια πενθούσα χήρα. Με συγκίνησε βαθιά. Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να κρατήσουμε από αυτή την τραγωδία για να προχωρήσουμε, ελπίζω να είναι αυτό».

 

 

Η αντίδραση Τραμπ

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε το ABC για την επαναφορά της εκπομπής του Κίμελ.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News έδωσε πίσω τη δουλειά του στον Τζίμι Κίμελ», έγραψε στο Truth Social.

«Το ABC ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο ότι η εκπομπή του ακυρώθηκε! Κάτι συνέβη από τότε μέχρι τώρα, γιατί το κοινό του ΕΧΕΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ και το «ταλέντο» του δεν υπήρχε ποτέ. Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που τα πάει τόσο άσχημα, που δεν είναι αστείος και που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο παίζοντας 99% θετικά δημοκρατικά ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

