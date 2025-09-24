Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΜεγάλο φιάσκο: Ήμουν κι εγώ στη συναυλία: Το kiss cam σκάνδαλο στο live των Coldplay έχει νέα ανατροπή
ΔΙΕΘΝΗ

Μεγάλο φιάσκο: Ήμουν κι εγώ στη συναυλία: Το kiss cam σκάνδαλο στο live των Coldplay έχει νέα ανατροπή

 24.09.2025 - 15:58
Μεγάλο φιάσκο: Ήμουν κι εγώ στη συναυλία: Το kiss cam σκάνδαλο στο live των Coldplay έχει νέα ανατροπή

Δεν υπήρχε άνθρωπος σε όλο τον κόσμο, που να μην ήξερε έστω και μερικές βασικές λεπτομέρειες για το kiss cam σκάνδαλο στη συναυλία των Coldplay, τον Ιούλιο που μας πέρασε.

Το «παράνομο» ραντεβού δύο παντρεμένων -του CEO και της υπεύθυνης του HR της εταιρείας Astronomer- που έπαιξε στη γιγαντοοθόνη του χώρου, έγινε viral και προκάλεσε ένα μικρό corporate πανικό.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Mamaraazzi (@mamaraazzi)

Ο Άντι Μπάιρον και η Κρίστιν Κάμποτ είδαν τις ζωές τους να μπαίνουν στο μικροσκόπιο, να χάνουν τις δουλειές τους (λογικά τους… παραίτησαν), να τους κάνει καζούρα ο Κρις Μάρτιν στα επερχόμενα live του αγγλικού συγκροτήματος και να τους ξεφτιλίζουν στα social media.

Από τότε έχουν περάσει κάτι περισσότερο από δύο μήνες και το «σκάνδαλο μεγατόνων», όπως το αντιμετώπισαν όλοι τότε, μετατρέπεται σταδιακά σε μια παρεξήγηση. Τουλάχιστον όσον αφορά την Κρίστιν Κάμποτ.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδας ο Άντριου Κάμποτ, σύζυγος της πρώην υπεύθυνης HR της Astronomer, αποκάλυψε ότι αυτός και η Κρίστιν είχαν χωρίσει αρκετό καιρό προτού ξεσπάσει το σκάνδαλο.

«Η απόφαση του διαζυγίου είχε παρθεί αρκετές εβδομάδες πριν τη συναυλία» είχε δηλώσει ο εκπρόσωπος του CEO και COO στην Privateer Rum. «Από την ώρα που έγινε γνωστό αυτό, ο Άντριου ελπίζει να σταματήσουν οι εικασίες και τόσο αυτός όσο και η οικογένειά του συνεχίζουν τη ζωή τους».

Και τώρα μια νέα αποκάλυψη βλέπει το φως της δημοσιότητας. Εκτός από τον Κρίστιν και τον Άντι Μπάιρον, στη συγκεκριμένη συναυλία των Coldplay ήταν και ο ίδιος ο Άντριου, μαζί με το ραντεβού του.

 

Μάλιστα, το πρώην ζευγάρι ήταν και στον ίδιο χώρο, έστω και με άλλους συντρόφους, όταν η κάμερα έπεσε πάνω στην Κρίστιν και Άντι.

Πάντως, όπως φαίνεται έως τώρα, δεν ισχύουν τα ίδια δεδομένα για τον Άντι Κάμποτ, με τον πρώην CEO Astronomer να θέλει να ξεχαστεί η υπόθεση όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Πηγή: in.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταγγελία μητέρας στο «Τ»: Απέβαλαν μαθητές γιατί έκριναν ότι τα παντελόνια τους δεν ήταν… σχολικά - «Έλυσαν όλα τα άλλα προβλήματα και τους φταίνε τα μωρά;»
Γνωστό αρτοποιείο «κατέβασε ρολά» μετά από 10 χρόνια λειτουργίας - «Ήταν τιμή μας να σας εξυπηρετούμε»
Ψάχνεις διακοπές για τα Χριστούγεννα; Αυτές είναι οι καλύτερες αγορές στην Ευρώπη – Πότε ανοίγουν
Έδωσε γενναία μάχη ο Λοχίας Λουκάς Μούσουλλου: Συγκινούν τα μηνύματα - «Η απώλειά του είναι ανυπολόγιστη» - Πότε θα γίνει η κηδεία
Ανοίγουν οι αιτήσεις για επιδότηση παιδιών 4 – 4,5 ετών: Κάλυψη έως και 100% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια
Στη γειτονιά των αγγέλων η Νίκη Μαυρίκιου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Πανό… wars: Συνεχίζεται το σήριαλ στη Δρομολαξία - Πήρε σειρά άλλος γείτονας με άκρως καυστικό μήνυμα - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το απλό τεστ που αποκαλύπτει εάν θα γεράσουμε καλά - Τέσσερα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσουμε

 24.09.2025 - 15:58
Επόμενο άρθρο

Σε 24ωρη απεργία κατέρχονται την Πέμπτη οι εκτελωνιστές στο λιμάνι Λεμεσού - Ποιος ο λόγος και τι ζητάνε

 24.09.2025 - 16:04
Συντεχνίες για ΑΤΑ: Δίνουν «παράθυρο ευκαιρίας» στην Κυβέρνηση μέχρι την Παρασκευή - «αν χρειαστεί θα κλιμακώσουμε τα μέτρα»

Συντεχνίες για ΑΤΑ: Δίνουν «παράθυρο ευκαιρίας» στην Κυβέρνηση μέχρι την Παρασκευή - «αν χρειαστεί θα κλιμακώσουμε τα μέτρα»

Ολοκληρώθηκε η Πανσυνδικαλιστική συνάντηση των συντεχνιών και λήφθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συντεχνίες για ΑΤΑ: Δίνουν «παράθυρο ευκαιρίας» στην Κυβέρνηση μέχρι την Παρασκευή - «αν χρειαστεί θα κλιμακώσουμε τα μέτρα»

Συντεχνίες για ΑΤΑ: Δίνουν «παράθυρο ευκαιρίας» στην Κυβέρνηση μέχρι την Παρασκευή - «αν χρειαστεί θα κλιμακώσουμε τα μέτρα»

  •  24.09.2025 - 12:42
Καταγγελία μητέρας στο «Τ»: Απέβαλαν μαθητές γιατί έκριναν ότι τα παντελόνια τους δεν ήταν… σχολικά - «Έλυσαν όλα τα άλλα προβλήματα και τους φταίνε τα μωρά;»

Καταγγελία μητέρας στο «Τ»: Απέβαλαν μαθητές γιατί έκριναν ότι τα παντελόνια τους δεν ήταν… σχολικά - «Έλυσαν όλα τα άλλα προβλήματα και τους φταίνε τα μωρά;»

  •  24.09.2025 - 14:03
Την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ο Τατάρ - Συναντήσεις Ονάρ με χώρες μέλη ΗΕ

Την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ο Τατάρ - Συναντήσεις Ονάρ με χώρες μέλη ΗΕ

  •  24.09.2025 - 14:01
Επ. Νομικών: Στην Ολομέλεια το πρώτο σκέλος της μεταρρύθμισης για την Ελεγκτική Υπηρεσία - Στο στόχαστρο το Ελεγκτικό Συμβούλιο

Επ. Νομικών: Στην Ολομέλεια το πρώτο σκέλος της μεταρρύθμισης για την Ελεγκτική Υπηρεσία - Στο στόχαστρο το Ελεγκτικό Συμβούλιο

  •  24.09.2025 - 14:44
Νέα παρέμβαση του Πρέσβη της Παλαιστίνης μετά την ανακοίνωση του ΔΗΣΥ – «Δεν παρεμβαίνουμε σε εσωτερικές υποθέσεις»

Νέα παρέμβαση του Πρέσβη της Παλαιστίνης μετά την ανακοίνωση του ΔΗΣΥ – «Δεν παρεμβαίνουμε σε εσωτερικές υποθέσεις»

  •  24.09.2025 - 14:53
VIDEO: «Βροχή» από καταγγελίες στην Υπηρεσία Θήρας - Πολίτες δεν κοιμούνται λόγω συσκευών με ήχους για ορτύκια

VIDEO: «Βροχή» από καταγγελίες στην Υπηρεσία Θήρας - Πολίτες δεν κοιμούνται λόγω συσκευών με ήχους για ορτύκια

  •  24.09.2025 - 15:31
VIDEO: Συγκινητικό: Το τραγούδι «Αντριάνα» που έγραψε ο Χρήστος Μιχάλαρος έγινε βιντεοκλίπ - «Ένας φόνος χωρίς δικαιοσύνη στην Κύπρο της συγκάλυψης»

VIDEO: Συγκινητικό: Το τραγούδι «Αντριάνα» που έγραψε ο Χρήστος Μιχάλαρος έγινε βιντεοκλίπ - «Ένας φόνος χωρίς δικαιοσύνη στην Κύπρο της συγκάλυψης»

  •  24.09.2025 - 15:45
Επιστήμονας έχει προβλέψει το τέλος του κόσμου - Η ακριβής ημερομηνία που πλησιάζει

Επιστήμονας έχει προβλέψει το τέλος του κόσμου - Η ακριβής ημερομηνία που πλησιάζει

  •  24.09.2025 - 15:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα