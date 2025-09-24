Σε 24ωρη απεργία κατέρχονται την Πέμπτη οι εκτελωνιστές στο λιμάνι Λεμεσού - Ποιος ο λόγος και τι ζητάνε

Σύμφωνα με τον κ. Άκαρο, μετά από αρκετές καθυστερήσεις, το νέο σύστημα ετοιμάστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και ενώ υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία για εκπαίδευση των εμπλεκομένων εντός 12 με 24 μήνες, οι αρμόδιοι φορείς προγραμμάτισαν την εφαρμογή του στις 30 Ιουνίου.

Μετά από αίτημα των εκτελωνιστών, συνέχισε, δόθηκε νέα παράταση μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, ωστόσο όπως υπέδειξε, «στο πλαίσιο της εκπαίδευσης μας, εντοπίζουμε προβλήματα, καθυστερήσεις και παγίδες από το σύστημα, που δημιουργεί τον κίνδυνο να γίνουν λάθη».

Σημείωσε, εξάλλου, ότι ο Σύνδεσμος έχει προειδοποιήσει το Τμήμα Τελωνείων για τα προβλήματα «αλλά δεν ανταποκρίθηκαν» και ως εκ τούτου, Γενική Συνέλευση του αποφάσισε τη λήψη απεργιακών μέτρων, με πρώτο την 24ωρη απεργία για αύριο, Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου.

Ερωτηθείς σχετικά είπε πως «εμείς ζητούμε αναβολή της εφαρμογής του συστήματος μέχρι να διορθωθούν προβλήματα και λάθη για τα οποία τους έχουμε ενημερώσει με την επιστολή μας και μέχρι να υπάρξει πλήρης εκπαίδευση».

Ανέφερε, επίσης, ότι από την απεργία αναμένεται να επηρεαστεί ο εκτελωνισμός εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία θα παραμείνουν στον «ήδη υπερπλήρη χώρο του λιμανιού της Λεμεσού».

Παράλληλα, ο Πρόεδρος των εκτελωνιστών σημείωσε ότι στην απεργία θα συμμετάσχουν και εκτελωνιστές στο Τμήμα Τελωνείων της Λευκωσίας, ως ένδειξη συμπαράστασης προς τους συναδέλφους τους στη Λεμεσό.

Προειδοποίησε πως, εάν δεν ανταποκριθούν οι αρμόδιοι στα αιτήματα του Συνδέσμου «εμείς θα συνεχίσουμε να απέχουμε επ’ αόριστον από τη χρήση του νέου συστήματος».